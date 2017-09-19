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За півроку ямковий ремонт у Кривому Розі з коштовним бітумом від друга Вілкула подорожчав на 11%

19 Вересня 2017

Управління благоустрою та житлової політики Криворізького міськвиконкому Дніпропетровської області 14 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ «Весташляхбуд» поточний ремонт вулиць і доріг міста до кінця року на 90,83 млн грн. Про це повідомляється у «Прозорро».

Гроші виділено на шляхові роботи на вулицях і дорогах усіх семи районів Кривого Рогу.

Спершу договір підписали на суму 129,18 млн грн., але того ж дня його ціна була знижена додатковою угодою майже на третину. Невідомо, чи змінились ціни матеріалів, оскільки новий кошторис не був опублікований разом із додатковою угодою.

За кошторисом первинної угоди, знімання асфальтобетону машинами для холодного фрезерування глибиною на 50 мм коштує 23,81 грн./кв. м, а ямковий ремонт – 302-322 за квадратний метр одношарового покриття товщиною 50 мм та 409-441 за квадратний метр одношарового покриття товщиною 70 мм. Порівняно з аналогічним квітневим підрядом «Весташляхбуду» ціна фрезерування майже не зросла, тоді як ямковий ремонт подорожчав у середньому на 11%.

За відомістю ресурсів первинної угоди, бітуми нафтові дорожні невідомих марок в обсязі 144 т коштують 17 500 грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Наприкінці червня КП «Еко-Сан» Лозівської міської ради Харківської області замовило бітум БНД 70/100 майже вдвічі дешевше – по 8 870 грн./т із ПДВ і доставкою та досі не підвищувало ціну.

На початку липня на тендері Черкаської САД бітум БНД-60/90 коштував 9 750 грн./т.

У середині липня КП «Дорожник» Херсонської міської ради замовило бітум БНД 60/90 по 8 970 грн./т, а в серпні підняло ціну до 9 876 грн./т.

Останній часом на низці дорожчих тендерів ціна бітуму БНД 70/100 навіть з урахуванням ПДВ і доставки не перевищувала 13 тис грн./т.

Асфальтобетони пористий крупнозернистий марки 1 та щільний дрібнозернистий типу Б марки 1 в загальному обсязі понад 43 тис т коштують однаково – 1 828 грн./т. Ще 1 321 т другого з цих видів придбають по 1 855 грн./т.

У липні на тендері Полтавської САД асфальтобетон пористий крупнозернистий марки 1 коштував на 14% дешевше – 1 600 грн./т. А щільний дрібнозернистий типу Б марки 1 нещодавно обійшовся ДП «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр» у 1 520 грн./т, тобто на 20-22% дешевше.

Близько 10 куб. м природного піску замовили по 355 грн./куб. м. Це у 3,5 рази дорожче від ринкової ціни піску, яка в середньому не перевищує 100 грн./куб. м без ПДВ і доставки.

Гарантійний строк становить п’ять років.

Ціна первинної угоди була на піввідсотка нижчою від очікуваної вартості закупівлі в 130,00 млн грн.

Єдиним конкурентом традиційно було ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» сина екс-начальника ДП «Дніпропетровський облавтодор» Тараса Палія, депутата Дніпропетровської облради від «УКРОПу» Владислава Бородіна та латвійської компанії «Fuel Systems, SIA» Оксани Захарової. Воно не знижувало ціну, на відміну від переможця.

«Весташляхбуд» входить у концерн «Веста» одеського бізнесмена Сурена Сардаряна, якого пов’язує багаторічна дружба і спільні бізнес-інтереси з криворізьким мером Юрієм Вілкулом, а також його сином, екс-губернатором Дніпропетровщини, а нині – нардепом від «Опозиційного блоку» Олександром Вілкулом.

Фірма є монополістом на ремонт доріг у Кривому Розі. Усього з 2008 р.«Весташляхбуд» отримав підрядів на 2,14 млрд грн., переважно у Криворізького міськвиконкому.

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