Угорці за 42 мільйона розбудують спорт-центр у Яворові з гірськолижним тренажером за 2,6 мільйона

Підприємство «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України 21 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ «Лазер Кат» другу чергу будівництва реабілітаційно-спортивного корпусу за 42,49 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Строком до кінця 2019 року замовили будівництво реабілітаційно-спортивного корпусу по вул. Рівних прав та можливостей, 1 у с. Яворів Турківського району Львівської області.

Виконають загальнобудівельні роботи, гідроізоляцію та облицювання чаш двох басейнів та компенсаційних ємкостей, влаштують інженерні мережі та тепловий пункт, а також придбають і змонтують систему підготовки води за 6,30 млн грн. і гірськолижний тренажер Proleski Pro2D виробництва ТОВ «Фірма Капітал-Трейд» Анатолія Питомця і Романа Пастушенка з комплектуючими за 2,62 млн грн.

За підсумковою відомістю ресурсів, природний рядовий пісок коштує 94 грн./куб. м, а гарячекатана арматурна сталь А-ІІІ періодичного профілю – 14 781 грн./т, що відповідає ринковим цінам (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Пластифікатор Idrokol X20 замовили по 147-158 грн./кг, тоді як на ринку його продають по 162 грн./кг.

Клей Cementkol K21 придбали по 12 грн./кг, хоча його ринкова ціна складає 14 грн./кг.

Цегла керамічна одинарна повнотіла М75 коштує 3 583 грн./тис шт.

Водночас ціни на бетон вказані без розподілу на відпускну ціну, вартість доставки та заготівельно-складських витрат. Так, кубометр бетону В15 10 мм М200 і менше коштує 1 268 грн., бетонів В7,5 М50 20-40 мм та В7,5 М150 20-40 мм – 1 691 грн., бетонів В20 М250 20-40 мм та В25 М350 20-40 мм без та з гідрофобною добавкою – 3 100 грн.

Гарантійний строк становить десять років.

Ціна угоди на дев’ять відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 46,55 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Будівельна компанія «Стройвектор» Валерія Романенка зі статутним капіталом 1 тис грн., яким керує Роман Гусак. Романенко також володіє ТОВ «Проектно-будівельна інвестиційна компанія «Мір Строй» з Геннадієм Сінчуком і Валерієм Ліщинецьким.

Обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Столична фірма «Лазер Кат» на чолі з Олександром Сердюком, яка вперше виграла держпідряд, належить компанії «Лазеркат» (Угорщина).

Кінцевими бенефіціарами через ту є Шімета Дьордь і Міклош Бебіак. Останній у 2008-2012 роках був членом правління і фінансовим директором українського АТ «ОТП Банк», єдиним акціонером якого є угорська компанія «OTP Bank».

Також Бебіак з Андрієм Жилінським володіє київським ТОВ «Вок Аут», прописаним за адресою переможця – вул. Лабораторна, 8, кв. 1. Там само знаходиться ТОВ «БГ Груп» Жилінського, Віктора Сомова і Миколи Філімонова.

Нагадаємо, у червні 2016 року будівництво реабілітаційно-спортивного корпусу замовляли ДП «Судовий будівельно-експертний центр» Державної судової адміністрації за 30,55 млн грн.

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