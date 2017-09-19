У Миколаєві поліцейський, який взяв у водія хабар у $900 та iPhone-6, заплатив штраф у 20 тисяч

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Суд визнав інспектора патрульної поліції Миколаєва Сергія Станкевича винним у хабарництві та призначив йому штраф у 20 тисяч 400 гривень. Про це йдеться у вироку Ленінського райсуду Миколаєва від 23 серпня.
Згідно з матеріалами суду, у лютому 2017-го Станкевич отримав у водія автомобіля “BMW 330” хабар у $500 та iPHONE 6 вартістю $290 за те, що не відправлятиме його машину на штрафмайданчик та не складатиме протокол про притягнення його до відповідальності за керування авто з підробленим технічним паспортом.
При цьому, з метою конспірації, Станкевич попросив отримати хабар свого знайомого Олександра Кушніра, пообіцявши йому за це винагороду у $100.
Через тиждень водій знову звернувся до Станкевича про допомогу: інший патруль вилучив у нього водійське посвідчення за керування автомобілем без свідоцтва про реєстрацію.
Сприяння у поверненні водійських прав Станкевич оцінив у $400 і відправив на допомогу Кушніра, який взяв у водія за свої послуги 5 тисяч гривень. Інших 5 тис. гривень водій то ж дня передав Станкевичу.
Станкевич і Кушнір не заперечували своєї вини.
Суд присудив кожному з них штраф у 20 тисяч 400 грн. Станкевичу також заборонено протягом 3 років займати посади, пов’язані із здійсненням функцій представників влади.
Рішення ще не набуло законної сили, оскільки ще не сплив термін апеляційного оскарження.
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