У Миколаєві поліцейський, який взяв у водія хабар у $900 та iPhone-6, заплатив штраф у 20 тисяч

Суд визнав інспектора патрульної поліції Миколаєва Сергія Станкевича винним у хабарництві та призначив йому штраф у 20 тисяч 400 гривень. Про це йдеться у вироку Ленінського райсуду Миколаєва від 23 серпня.

Згідно з матеріалами суду, у лютому 2017-го Станкевич отримав у водія автомобіля “BMW 330” хабар у $500 та iPHONE 6 вартістю $290 за те, що не відправлятиме його машину на штрафмайданчик та не складатиме протокол про притягнення його до відповідальності за керування авто з підробленим технічним паспортом.

При цьому, з метою конспірації, Станкевич попросив отримати хабар свого знайомого Олександра Кушніра, пообіцявши йому за це винагороду у $100.

Через тиждень водій знову звернувся до Станкевича про допомогу: інший патруль вилучив у нього водійське посвідчення за керування автомобілем без свідоцтва про реєстрацію.

Сприяння у поверненні водійських прав Станкевич оцінив у $400 і відправив на допомогу Кушніра, який взяв у водія за свої послуги 5 тисяч гривень. Інших 5 тис. гривень водій то ж дня передав Станкевичу.

Станкевич і Кушнір не заперечували своєї вини.

Суд присудив кожному з них штраф у 20 тисяч 400 грн. Станкевичу також заборонено протягом 3 років займати посади, пов’язані із здійсненням функцій представників влади.

Рішення ще не набуло законної сили, оскільки ще не сплив термін апеляційного оскарження.

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