У Києві поліція розслідує справу з ЖК «Перспектива», де замість реконструкції школи будують висотки

Суд надав слідчому Нацполіції доступ до документів ТОВ «Глобал Строй-3» та ТОВ «Київмонтажбуд», які будують житловий комплекс «Перспектива» у Києва на Троєщині на самовільно зайнятій земельній ділянці. Про це свідчить ухвала Печерського райсуду міста Києва від 19 серпня.

Слідство встановило, що у 2004 році Київська міська рада передала у постійне користування Деснянській районній у м. Києві держадміністрації земельну ділянку площею 2,46 га для завершення будівництва школи. Земля розташована у 26-му мікрорайоні житлового масиву Вігурівщина-Троєщина по вул. Т. Драйзера, 40.

Наразі ця ділянка оточена парканом. На ній розташовані незавершені новозбудовані багатоквартирні будинки ЖК «Перспектива», будівництво яких продовжується. Згідно до паспорту об’єкта тут проводиться реконструкція нежитлового будинку та будівництво житлової прибудови. Поруч з новобудовами розміщена будівля відділу продаж ЖК «Перспектива», у якому всупереч законодавству здійснюється попередній продаж квартир.

Замовником будівництва житлового комплексу «Перспектива» є ТОВ «Глобал Строй-3» та ТОВ «Київмонтажбуд». У 2014 році Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) у м. Києві зареєстрував декларацію про початок виконання будівельних робіт, згідно з якою земельна ділянка використовується на підставі договору оренди земельної ділянки. Цю угоду управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) нібито зареєструвало у 2011 році. Під час перевірки встановлено, що документ не реєструвався, а у «Глобал Строй-3» з «Київмонтажбуд» відсутні правовстановлюючі документи на користування землею.

Слідчі, які розслідують кримінальне провадження № 12012110060000120, звернулися до суду з клопотанням надати їм документи з підписами службових осіб «Глобал Строй-3» та «Київмонтажбуд», які знаходяться в київському ДАБІ. Суд надав доступ.

У 2015 році тодішній радник Кличка Павло Рябікін відносив ЖК «Перспектива» до 40 проблемних житлових комплексів, які незаконно будують компанії «Укогруп» та «Сіті Груп», що контролюються скандальним забудовником Анатолієм Войцеховським («Еліта-центр»). Він був затриманий ГПУ минулого року за підозрою в несплаті податків та створенні злочинного угрупування, яке захоплювало землю у Києві.

Засновником ТОВ «Глобал Строй-3» є Багтіяр Багіров, керівником вказана Олена Величко. Фірма зареєстрована за тією ж адресою, де здійснюється будівництво житлового комплексу: вул. Т. Драйзера, 40. Багіров разом з іншим відомим забудовником Олегом Репою є співвласником ТОВ «Міжнародна будівельна компанія «Партнер». У 2008-2010 рр. Репа займав керівну посаду в «Укогруп» Войцехівського.

«Київмонтажбуд» зараз називається ТОВ «Євро-клінт». Власником і директором є Алікрам Ібрагімов. Підприємство раніше було прописане по вул. Т. Драйзера, 40, зараз воно зареєстроване у Харкові.

У 2013 році суд залишив недобудовану школу на ділянці площею 2,46 га на Троєщині по вул. Т. Драйзера, 40 у власності ТОВ «Глобал Строй-3». Цього річ Київська міська рада почала узаконювати самобуди Войцехівського ЖК «Перлина Троєщини» та ЖК «Маргарита».

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