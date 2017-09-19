Прокурори Матіоса приховують те, куди зникло $30 тисяч хабара митника Шокала

Військова прокуратура Західного регіону відмовилась надати інформацію, куди зникли $30 тис. хабара, які давав колишній заступник начальника Львівської митниці Володимир Шокало військовому прокурору. Так само прокуратура відмовчується, за яких обставин Шокалу змінили обвинувачення, повідомляють «Наші гроші. Львів».

Володимира Шокала затримали 17 березня 2017 року, коли він передав хабар у розмірі $40 тис. військовому прокурору Львівського гарнізону Владиславу Савинцю за закриття кримінального провадження щодо виявлених фактів щомісячних поборів з підлеглих.

Однак у вироку від 28 серпня, згідно з яким заступник митниці був засуджений до штрафу у розмірі 8500 грн, вказано, що розмір хабара становив вже $10 тис. У документі не повідомляється, яким чином сума зменшилась в 4 рази.

Відомо, що генпрокурор Юрій Луценко у день затримання Шокала прозвітував у себе на сторінці у Facebook, що митник передавав $40 тис хабара. Аналогічно, у березневих ухвалах по цій справі теж фігурує $40 тис., а не $10 тис. Крім того, саме таку суму хабара вказала у своєму прес-релізі військова прокуратура Західного регіону.

Ще 7 вересня «Наші гроші. Львів» звернулись у прес-службу військової прокуратури за коментарем про обставини такого зменшення хабара, однак там відмовились надати інформацію усно і сказали писати запит.

Втім не допоміг і письмовий запит. Після тижня очікування редакція отримала відписку, в якій прокуратура так і не пояснила зникнення $30 тис.

14 вересня ми звернулись повторно з листом про отримання усного коментаря від керівництва прокуратури або прокурора, який підтримував державне обвинувачення у суді. Станом на 18 вересня прокуратура так і не спромоглась нічого пояснити.

Прес-секретар прокуратури просто перестала підіймати слухавку. А перший заступник військового прокурора Західного регіону Євген Білоусов у телефонній розмові з журналістом «НГ. Львів» вперто кілька разів повторив, що прокуратура вже дала письмову відповідь на запит, а потім взагалі сказав, що погано чує та поклав слухавку. На другий дзвінок він вже не відповідав.

Насамкінець, у понеділок, 18 вересня, журналіст «НГ. Львів» зателефонував о 15:30 до начальника секретаріату військової прокуратури Західного регіону Андрія Ройка, щоб з’ясувати, чи нарешті вже розглянули у прокуратурі звернення. Він пообіцяв розповісти про це за 40 хвилин, але у домовлений час і навіть пізніше слухавки у секретаріаті вже ніхто брав.

Окрім суми хабара також була змінена стаття ККУ. Суд визнав Володимира Шокала винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 369-2 КК (наданні неправомірної вигоди службовій особі за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функції держави), що допускає м’яке покарання у вигляді штрафу. Натомість, підозру про вчинення злочину йому оголошували за іншою статтею – ч. 3 ст. 369 КК (надання неправомірної вигоди службовій особі, що займає відповідальне становище), якою передбачає покарання лише у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

Єдина нова інформація, яку ми отримали за запитом від прокуратури, це те, що вони оскаржать «м’якість покарання та правильність кваліфікації вчиненого діяння». Для оскарження вироку є 30 днів.

Справу Шокала розглядав голова Сихівського районного суду Сергій Лєсной, який перебуває у відпустці, і в суді відмовляються надавати коментарі за його відсутності.

Варто додати, що 28 серпня у Сихівському районному суді, що виніс вирок Шокалу, змагалися прокурор Василь Шимко та захисник Тарас Самбір. Ця ж пара зустрічалась і в іншій справі. У 2016 році Василь Шимко представляв державне обвинувачення на суді проти Олександра Остапця, директора ДП «Львівський бронетанковий завод», якого судили за службову недбалість та розтрату і привласнення майна. Захисником виступав Тарас Самбір. У підсумку, суд виправдав Остапця за однієї зі статей обвинувачення та визнав винним за іншою, призначивши йому покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років умовно з випробувальним терміном 3 роки та штрафом – 11,9 тис. грн.

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