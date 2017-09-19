Поліція перевіряє як фірми депутатки з партії мера Полтави розіграли тендер на постачання газу мерії Полтави

Поліція підозрює посадовців виконавчого комітету Полтавської міської ради у внесенні недостовірних даних в тендерну документацію на користь ТОВ «Газова компанія Інвестсервіс» при закупівлі природного газу на суму 819 тис грн.

Про це йдеться в ухвалі Октябрського районного суду м.Полтави, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження №42017171010000162 від 13 липня 2017 р.

В грудні 2016 року виконком Полтавської міськради провів тендер на закупівлю природного газу обсягом 95460 куб м. За результатом торгів угоду було укладено «ГК Інвестсервіс», її варітсь скалал 819 тис грн. Конкурентом переможця на тендрі була ТОВ «Газоторгова компанія».

Слідство встановило, що обидві фірми пов’язані з депутатом Полтавської міськради від партії ПП «Совість України». Підприємства подали тендерні гарантійні листи від банку «Український капітал» на суму 10 150 грн., власником цього банку є родина згаданого депутата.

Суд у відповідь на клопотання слідчого дозволив тимчасовй доступ до тендерної документації про закупівлю газу у «ГК «Інвестсервіс», але відмовив поліції у проханні вилучити ці документи.

За даними видання «Полтавщина», згаданим в судовій ухвалі депутатом Полтавської міськради є Ліліана Бєлашова, з якою пов’язані «ГК Інвестсервіс» та «Газоторгова компанія». Обидві фірми обслуговуються в одному банку, фігурують у спільних кримінальних провадженнях, а їх засновники тісно пов’язанні між собою родинним бізнесом Бєлашових. Так, в ГК «Інвестсервіс» працює донька депутатки, а за юридичною адресою «Газоторгової компанії» зареєстрована компанія «Скела Терціум». Її співзасновник Євгенія Федорович є сестрою Ліліани Бєлашової.

Міський голова Полтави Олександр Мамай був першим номером в списку партії «Совість України» на виборах 2015 року до Полтавської міськради.

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