Мерія Покровська без тендеру залила півтора мільйона «сімейній» фірмі мера

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради (Донецька обл) 13 вересня за неконкурентною процедурою уклав угоду з ТОВ РБУ «Донмонтаж» щодо капітального ремонту вартістю 1,47 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Буде проведено капремонт початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу «Покровська музична школа ім. М.Д. Леонтовича», роботи потрібно закінчити до 2018 року. Вартість робіт на 2017 рік становить 502 тис грн, з яких субвенція – 488 тис грн. Вартість робіт на 2018 рік – 967 тис грн. з місцевого бюджету.

Гарантійний строк робіт становить два роки.

РБУ «Донмонтаж» зараз записане на депутата Мирноградської міської ради Павла Солодуху. До нього засновниками фірми були Валентина Хасенко та Вікторія Требушкіна. Остання – дружина мера Покровська Руслана Требушкіна, який в 2010-2015 році був мером Мирнограду, де зареєстроване РБУ «Донмонтаж». Фірма отримала держзамовлень на 7,53 млн грн.

Солодуха в жовтні минулого року зареєструвався фізособою-підприємцем і з того часу отримав держзамовлень на 7,84 млн грн. Найбільшими його замовниками були відділ освіти Мирноградської міськради, який замовив робіт на 3,79 млн грн, та відділ культури Покровської міськради – 3,03 млн грн.

Як повідомляли «Наші гроші», на початку серпня мер Покровська Руслан Требушкін провів позачергову сесію міськради для погодження дозволу КП «Покровськводоканал» передати в якості благодійності в безкоштовну оренду Головному управлінню поліції в Донецькій області нове авто Toyota Camry вартістю 886 тис грн. Автомобіль було куплено за гроші міського бюджету. На сесії Требушкін пояснив, що таким чином місто вирішило зробити подарунок керівництву поліції області за оновлення автопарку для місцевих поліцейських.

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