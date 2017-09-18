Шахтарі злили «прокладці» 101 мільйон із другої спроби, бо на перші торги спаринг-партнер приніс її ж гарантію

ДП «Селидіввугілля» 13 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ «Акрит Ленд» конвеєрів на 100,88 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До середини 2018 року на шахту «Курахівську» поставлять п’ять конвеєрів виробництва ТОВ «Красноармійський завод промислового обладнання» («КЗПО»), перелік яких із цінами можна побачити у таблиці нижче.

Передбачений аванс у розмірі 70%, після якого товар поставлять протягом десяти днів.

Закупівлю провели з другої спроби. Перший тендер було відмінено через відхилення ТОВ «ПКФ Точмаш», яке замість власної завантажило у систему банківську гарантію від ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», видану своєму єдиному конкуренту – нинішньому переможцю «Акрит Ленд».

Сума угод на 0,2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 101,09 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Менгейм» із продукцією ТОВ «Компанія «Профіт Інвест», причому ніхто не знижував ціну на торгах.

Столичну «Акрит Ленд» записано на директора Євдокію Січкар із с. Тептіївка на Київщині, яка також володіє ТОВ «Баоніс Плюс». Вона вперше виграла тендер.

За даними системи «YouControl», фірму заснував у грудні 2016 року Віталій Бойко. У червні керівником був Віктор Іщенко, контактна особа фірми у «Прозорро».

Переможець зареєстрований по вул. Мельникова, 81 на масовий номер телефону +380686687682. Поруч у будинку 81А знаходиться ТОВ «Торговий дім ДЗГА», котре належить Євгену Карпенку і КУА «Альтана Інвестмент Менеджмент» донеччанки Олени Амітан, що діє в інтересах фонду «Гевіс Інвест». Раніше «Альтаною» володів Анатолій Амелін, колишній бізнес-партнер Олександра Януковича. Зараз на цю КУА також записане ТОВ «Дезега Холдінг Україна» – головний офіс холдингу «Dezega», який виробляє саморятівники для шахтарів.

Київський «Менгейм» заснований рік тому фірмами Андрія Совика – ТОВ «Адоніс-Груп» і ТОВ «Дарлет». Однак у листопаді 2016 року його переоформили на керівника Галину Сидоренко із Вознесенська на Миколаївщині. Їй також належить ТОВ «Котер», яке раніше теж було заведене на «Адоніс-Груп» і «Дарлет» Совика.

Суперник не вигравав тендерів, але змагався зі згаданим «ПКФ Точмаш» донеччан Дмитра Козловського і Романа Іваненка на торгах ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» щодо конвеєрів на 31,48 млн грн. А те, у свою чергу, влітку програло ТОВ «Контест Сістем» поставку конвеєрів «Селидіввугіллю» на 101,60 млн грн.

Частка Іваненка у «ПКФ Точмаш» раніше належала Олександру Пахаленку, який володіє згаданою «Компанією «Профіт Інвест» з Євгеном Верещаком.

Завод «КЗПО» з Покровська (Красноармійськ) Донецької області належить Віктору Кисельову, Сергію Нестерцову і Миколі Єрьоменку.

Найменування товару Ціна, грн./од. Конвеєр СП25У l=200м із навісним обладнанням під комбайн УКД 200-250 (леміхом зі сполучним вкладишем 133 од, направляючий з ланкою сполучення), з кабелем КГЕШ 3х50 – 400 м, з пускачами ПВІ-250 (2од), з базовим ЗІП 31 860 000 Стрічковий конвеєр 2ЛТ1000 l=1000м зі стрічкою ШР1000-1000×5-ЕР200-4,0/2,0У5(2200м), роликоопорами РВЛ-100 (1200од), кабельною продукцією СБВ 3×50 6кВ (400м), кабелем ТАШ (КСША)1х4хО,6 (1100м), пускачами ПВІ-250 (2од), ПМВІР-41 (1од), з УВПК-Б1 (2 к-т), апаратурою АУК-1М (1од), датчиками КТВ (23од), з трубопроводом d=159мм (1100м), БС з’єднаннями (186од), пожежними кранами (23од),з сигналізацією СЗВ, з комплектом обладнання для монтажу конвеєра, двигуном АІУМ 110кВт/1500об.(2од.), редуктором ЗЦН450, тип муфти – пелюсткова 22 740 000 Стрічковий конвеєр 1ЛТ1000 l=600м зі стрічкою ШР1000-1000×5-ЕР200-4,0/2,0У5(1300м), роликоопорами РВЛ-100 (800од), кабельною продукцією СБВ 3×50 6кВ (400м), кабелем ТАШ (КСША) 1x4x0,6 (700м), пускачами ПВІ-250 (1од), ПМВІР-41 (1од), з УВПК-Б1 (2 к-т), апаратурою АУК-1М (1од), датчиками КТВ (13од), з трубопроводом d=159мм (700м), БС з’єднаннями (110од), пожежними кранами (13од), з сигналізацією СЗВ, редуктором Ц2Н595, двигуном АІУМ 110кВт/1500об., привідним барабаном d500мм без футир., тип муфти – пелюсткова 17 820 000 Конвеєр 1ЛТ800 l=500м зі стрічкою, кабельною продукцією КГЕШ 3×50 (100м), кабелем ТАШ (КСША) 1x4x0,6 (500м), пускачами ПВІ-250 (1од), ПМВІР-41 (1од), з УВПК-Б1 (1 к-т), апаратурою АУК-1М (1од), датчиками КТВ (10од), з трубопроводом d=159мм (500м), БС з’єднаннями (83од), пожежними кранами (10од), з сигналізацією СЗВ, редуктором Ц2Н595, двигуном АІУМ 110кВт/1500об, тип муфти – пелюсткова 14 500 000 Конвеєр 1ЛТ800 l=400м зі стрічкою, кабельною продукцією КГЕШ 3×50 (600м), кабелем ТАШ (КСША ) 1x4x0,6 (600м), пускачами ПВІ-250 (1од), ПМВІР-41 (1од), з УВПК-Б1 (1 к-т), апаратурою АУК-1М (1од), датчиками КТВ (8од), з трубопроводом d=159мм (500м), БС з’єднаннями (67од), пожежними кранами (8од), з сигналізацією СЗВ, редуктором Ц2Н595, двигуном АІУМ 110кВт/1500об не футерований, тип муфти – пелюсткова 13 960 000

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