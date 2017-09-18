Прикордонники за 40 мільйонів купують позашляховики Renault на 20% дорожче ринку

Адміністрація Державної прикордонної служби України 11 вересня за результатами тендеру повідомила про намір укласти угоду з ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» про закупівлю легкових автомобілів на 39,71 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Хочуть купити 62 білих патрульних автомобіля підвищеної прохідності спеціалізованого призначення із сигналізацією «Стріла СП-91», кондиціонером, радіостанцією Motorola DM 4401, аудіо програвачем, металевою решіткою між багажним відділенням і салоном. Їх мають пофарбувати за схемою ДПСУ і додатково оснастити:

гумовими килимками в салон та багажне відділення;

металевим захистом картеру двигуна;

кришкою бензобаку, що замикається на ключ;

аптечкою медичною автомобільною АМА-1 (ДСТУ 3961-2000);

вогнегасником ВП-2 (з) (ДСТУ 3675-98);

знаком аварійної зупинки;

викруткою універсальною (PH1х PH2, SL5хSL5);

набором ключів рожково-накидних (25 шт., 6-32 мм);

тросом буксирувальним 3-5 м.

Гарантійний строк повинен становити п’ять років або 100 тис км пробігу.

Переможець запропонував сертифіковану ним збірку СКС-RDS-02РП ‘Патруль Рено’ на шасі повнопривідного позашляховика Renault Duster 4х4 із дизельним двигуном Євро 5 об’ємом 1 460 куб. см, МКПП6 та сигналізацією «S-K-S-032» по 641 тис грн.

Раніше екс-замдиректор «Укргазвидобування» Олексій Тамразов писав, що технічні вимоги тендеру вказують на Renault Duster Expression Y0PE X MD. За його даними, на ринку автомобіль коштує 495 тис грн., а все додаткове обладнання, вказане у тендерній документації, – 40 тис грн., що в сумі дає 535 тис грн. Це на 20% дешевше від ціни потенційної угоди.

Ціна угоди на 0,8% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 40,00 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Валідус Спецавто» Андрія Нагорного.

ТОВ «Богдан-Індустрія» вимагало продовжити строк поставки від місяця до чотирьох місяців, дозволити електронно-керовану понижену передачу замість блокування міжосьового диференціала та замінити вимогу щодо об’єму двигуна з «не більше 1500 куб. см» на «не менше 1500 куб. см». Замовник відмовив, і фірма не прийшла на торги.

Засновниками «Спец-Ком-Сервісу» з Вишневого є Сергій Калюш і Михайло Городових, а директором – Едуард Спіркін. Усього з 2011 року він виграв тендерів на 264,70 млн грн., із яких 164,23 млн грн. – у Національної гвардії України.

Рік тому прокуратура відкрила провадження проти посадовців Нацгвардії, котрі нібито сприяли перемогам «Спец-Ком-Сервісу» на торгах щодо закупівлі автомобільної техніки. Днями суд дозволив слідчим доступ до інформації про рахунки фірми.

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