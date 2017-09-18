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«Прокладка» подолала мільярд на тендерах «ОГХК», вигравши 96 мільйонів Вільногірського комбінату

18 Вересня 2017

Філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 11 вересня за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Імекс Мінералс» про розробку гірничої маси на 95,55 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На поточний рік замовили розробку орієнтовно 2,45 млн куб. м гірничої маси з перевезенням на відстань 2,5 км за ціною 39 грн. за кубометр.

Цьогоріч у лютому і квітні аналогічні послуги від цієї фірми коштували стільки ж, а у травні 2016 року – 29,70 грн. за кубометр, тобто на чверть дешевше.

Ціна угоди майже на три відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі у 98,00 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Етар» із ціною 40 грн. за кубометр, причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Власником столичної «Імекс Мінералс» зі статутним капіталом 1 тис грн. є Олексій Бондаренко із с. Чайки під Києвом. Із травня нею керує криворожець Віталій Кравченко.

За словами нині відстороненого керівника ОГХК Руслана Журила, це інжинірингова компанія, що шукає і наймає субпідрядників. Вона була створена наприкінці 2014 року, коли Журило очолив ОГХК. Відтоді фірма отримала підрядів філій «Вільногірський ГМК» та «Іршанський ГЗК» на 1,03 млрд грн.

Нагадаємо, Генпрокуратура у вересні 2015 року порушила кримінальне провадження за фактом незаконного видобування корисних копалин службовими особами ОГХК. Слідство отримало дозвіл суду на вилучення документів ОГХК та її контрагентів, у тому числі «Імекс мінералс».

Криворізький «Етар» не отримував держпідрядів, але неодноразово був єдиним суперником нинішнього переможця на тендерах комбінату. Засновником є місцевий житель Анатолій Федорчук, а директором – Олександр Калугін. Федорчук також володіє київським ТОВ «Стандартоптторг» та є бенефіціаром криворізького ОК «Житлово-будівельний кооператив «Восток-39».

Однак принаймні до 2014 року «Етар» належав Олександру Пасічнику, нинішньому депутату Криворізької міськради від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність». Згодом, за даними декларації за 2016 рік, він перейшов на посаду економіста цієї фірми.

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