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НАБУ обшукало «преміальних» виконавців Петренка по справі «Укрнафти»

18 Вересня 2017

Детективи НАБУ 15 вересня провели обшуки в приміщенні Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції (ДВС).

За даними джерела «Наших грошей», обшуки тривали з ранку до вечору в два заходи.

У прес-службі НАБУ «Нашим грошам» повідомили, що обшуки проводились  на підставі ухвали слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва, яку було винесено на підставі клопотання детектива і погоджено з прокурором САП.

«Обшуки здійснювалися в рамках розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння майном ПАТ «Укрнафта» на підставі проведених аукціонів з продажу нафти, що відбулися в період березня-вересня 2015 року (попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК України)», – повідомляє НАБУ.

За даними джерела «Наших грошей» в Мінюсті, в ході обшуку детективи могли отримати доступ до документів, які можуть бути пов’язані з виплатою багатомільйонних премій державним виконавцям ДВС.

Нагадаємо, програма «Наші гроші з Денисом Бігусом» днями повідомила про можливі маніпуляції з виплатами винагород держвиконацям.

Норма про те, що держвиконавці мають право на отримання 2% винагороди від суми стягнутого ними боргу, запрацювала в жовтні 2016 року. В проекті постанови Кабміну, яка регулює розмір винагороди держвиконавцям, від початку містилися граничні обмеження суми, однак вони зникли з тексту напередодні прийняття урядом.

У травні-червні 2017 року вісім держвиконавців отримали премії у розмірі від 1 до 7 мільйонів гривень. Журналісти з’ясували, що щонайменше два державних виконавці одночасно видали довіреність з правом зняття частини коштів з їхніх рахунків чоловіку на ім’я Микола Лисенко. Держвиконавці Андрій Назаровець та Максим Борейко видали довіреність в один день, одній і тій самій особі, на однаковий тримісячний строк, і завірили її в одного й того ж нотаріуса.

Максим Борейко претендував на винагороду менше мільйона гривень. Довіреність він видав в один день з Назаровцем, однак за тиждень, 15 грудня, майже одночасно з фактичним отриманням своєї винагороди, Максим Борейко через іншого нотаріуса анулював довіреність на ім’я Миколи Лисенка. Невдовзі Борейко був звільнений з Мінюсту.

Одразу після виходу сюжету «Наших грошей» про схему розпилу мільйонних винагород в Мінюсті, міністр Павло Петренко зібрав прес-конференцію із заявою про «безпрецедентну» операцію на поліграфі, яка, на його думку, доводить відсутність корупції в керівництві виконавчої служби. Водночас, викладена в розслідуванні інформація про видачу держвиконавцями довіреностей на доступ до їхніх винагород Мінюстом на час прес-конференції не перевірялася.

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