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Голова Дніпровського суду записала на матір дві квартири і будинок, а чоловік-прокурор накупив іномарок

18 Вересня 2017

Суддя Неля Ластовка

Голова Дніпровського районного суду столиці Неля Ластовка у 2016 році задекларувала користування двома квартирами у Києві площею та будинком, оформленими на свою 68-річну матір Людмилу Іссарь.

Також чоловік судді, колишній заступник прокурора Київської області, Вадим Ластовка після звільнення став власником трьох дорогих автомобілів, повідомляє проект «Декларації».

Згідно Реєстру речових прав на нерухоме майно, будинок площею 230 кв. м Людмила Іссарь придбала у серпні 2009 року.

А 120-метрова квартира по вулиці Срібнокільській, 12 спершу була виділена родині Ластовок у якості службової та в 2014 році приватизована на матір судді.

У свою чергу квартирою на 95 «квадратів» суддя з сім’єю користувалися з 2007-го, щоправда, у липні цього року вона була продана.

Сама ж Неля Ластовка, згідно декларації, із нерухомого майна володіє лише трьома земельними ділянками у Київській області загальною площею близько півгектара.

BMW 520 D

Чоловік судді Вадим Ластовка у 2007-2012 роках обіймав посаду заступника прокурора Київської області. Вже на наступний день після свого звільнення, 31 травня 2012 року, він витратив більше 50 тисяч доларів за тодішнім курсом на купівлю новенького автомобіля  Toyota Camry, а ще через рік – близько 95 тисяч на Mercedes-Benz ML 350. Як стало відомо із реєстру МВС, у червні цього року колишній прокурор також став власником нового BMW 520 D. Ціна на такі стартує від 49 тисяч доларів. Окрім цього, 22-річний син судді Владислав Ластовка володіє автомобілем Audi A6 2010 року випуску.

У 2014 році батько колишнього прокурора Василь Ластовка став власником квартири площею 54 кв. м у елітному житловому комплексі «Престиж Хол» на Анрі Барбюса, 37/1 (на фото). Ціни на подібні квартири від забудовника на даний час складають 2,3 млн гривень.

Згідно декларації, Неля і Вадим Ластовки зберігають готівкою 180 тисяч гривень і 37 тисяч доларів. Ще 14 тисяч доларів складають їх банківські заощадження.

Неля Ластовка стала відомою скандальними рішеннями проти активістів «Автомайдану» під час Революції Гідності. Також, за повідомленнями ЗМІ, влітку минулого року після випадку із суддею Дніпровського суду Миколою Чаусом правоохоронці збиралися перевірити і саму голову суду, підозрюючи, що без її допомоги він не міг би постійно потрапляти по системі розподілу на резонансні справи.

28 березня 2017 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Нелю Ластовку від здійснення правосуддя до ухвалення або скасування подання на її звільнення.

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