НОВИНИ

18.09.2017

НАБУ обшукало «преміальних» виконавців Петренка по справі «Укрнафти»

Фігурантів справи про розкрадання понад 27 мільйонів ЮУАЕС зможуть затримати закордоном

Прикордонники за 40 мільйонів купують позашляховики Renault на 20% дорожче ринку

«Прокладка» подолала мільярд на тендерах «ОГХК», вигравши 96 мільйонів Вільногірського комбінату

Голова Дніпровського суду записала на матір дві квартири і будинок, а чоловік-прокурор накупив іномарок

Шахтарі злили «прокладці» 101 мільйон із другої спроби, бо на перші торги спаринг-партнер приніс її ж гарантію

8,7 мільярда минулого тижня

Черкаські дорожники дали фавориту 184 мільйони на таємний ремонт траси з коштовними склокульками

16.09.2017

У таборі «Вікторія», де на пожежі вночі загинули діти, минулого літа розпиляли 11 мільйонів на пожежній сигналізації

15.09.2017

Конкуренти «Нафтогазу» кинулись відкликати свої скарги і дали держкомпанії «виграти» 8 мільярдів

Екс-начальник районної міліції на Кіровоградщині отримав 7 років в’язниці за незначний хабар

Донецький облавтодор купив у «прокладки» бітуму на 20% дорожче від білорусів

Генпрокуратура купила автівок Toyota Corolla у найдорожчій комплектації на 10 мільйонів

Рідну фірму доньки екс-віце-мера Дніпра змусили підлатати погано відремонтовану дорогу в Нікополі

«Укргазвидобування» збільшило вимоги до дорожніх плит на 91 мільйон і задрало ціни ще на чверть

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Фігурантів справи про розкрадання понад 27 мільйонів ЮУАЕС зможуть затримати закордоном

18 Вересня 2017

Солом’янський райсуд Києва 14 вересня обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою для трьох підозрюваних у справі про поставку у 2012-2014 роках на Южно-Українську АЕС обладнання за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам держави завдано збитків в розмірі понад 27 млн грн. Про це повідомив журналіст «Наших грошей» із зали суду.

Заходи обрано для Світлани Костянецької, яка, за даними слідства, вела бухгалтерію двох залучених до схеми підприємств, у тому числі т.зв. «чорну» бухгалтерію. Також щодо її сина Антона Костянецького, який у 2013-2014 роках очолював одне з цих підприємств. Разом із матір’ю вони підозрюються у пособництві у заволодінні коштами АЕС. А також стосовно президента DARA Group Едуарда Самоткала, з допомогою якого, за даними слідства, схема була розпочата. Він підозрюється в організації протиправного заволодіння коштами ЮУ АЕС.

Світлана і Антон Костянецькі ще на початку лютого виїхали до Росії. До України вони не поверталися і їхнє місцезнаходження слідству невідоме. Наприкінці квітня НАБУ і САП оголосили підозри Костянецьким – вони були вручені чоловіку Світлани Костянецької за адресою їхнього проживання. У липні Світлану і Антона Костянецьких було оголошено у міжнародний розшук.

У свою чергу Едуарда Самоткала було повідомлено про підозру 27 квітня, а 3 травня – оголошено в розшук.

Після затримання закордоном і екстрадиції в Україну підозрювані мають бути доставлені до слідчого судді, який не пізніше ніж через 48 годин повинен розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміну його на більш м’який запобіжний захід. Зауважимо, що прокурор САП Сергій Козачина у клопотаннях вказував заставу як альтернативу триманню під вартою.

Нагадаємо, що у справі про заволодіння групою осіб 27,94 млн грн Южно-української АЕС під час двох закупівель, – 14 підозрюваних, 5 з яких наразі у розшуку. Окрім згаданих вище Світлани і Антона Костянецьких, а також Едуарда Самоткала, у розшуку також перебувають колишній фіндиректор «Харківського електрощитового заводу» та колишній заступник головного інженера ЮУАЕС Дмитро Соколов, що водночас проходить як організатор по справі «кіотських грошей».

На сьогодні слідство уклало угоди з 4 обвинуваченими по справі ЮУАЕС, три з яких затверджені судом з обвинувальними вироками, а одна угода перебуває на розгляді суду. Один із засуджених відшкодував державі 1,4 млн грн.

Серед підозрюваних, зокрема, син колишнього в.о. президента «Енергоатома» Віссаріона Кіма Артем Кім. Він підозрюється у сприянні у перемозі двох комерційних структур у вказаних торгах ЮУАЕС.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , , ,

НАШІ БЛОГИ

Як «Максмед» замінив тендерний підрозділ «Укрзалізниці»
11 Вересня 2017

Як Поляков, проігнорувавши елетронний браслет – втратив 300 тисяч
08 Вересня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

18.09.2017

Дніпро «Прокладка» подолала мільярд на тендерах «ОГХК», вигравши 96 мільйонів Вільногірського комбінату

Київ Голова Дніпровського суду записала на матір дві квартири і будинок, а чоловік-прокурор накупив іномарок

Донецьк Шахтарі злили «прокладці» 101 мільйон із другої спроби, бо на перші торги спаринг-партнер приніс її ж гарантію

Черкаси Черкаські дорожники дали фавориту 184 мільйони на таємний ремонт траси з коштовними склокульками

16.09.2017

Одеса У таборі «Вікторія», де на пожежі вночі загинули діти, минулого літа розпиляли 11 мільйонів на пожежній сигналізації

15.09.2017

Кіровоград Екс-начальник районної міліції на Кіровоградщині отримав 7 років в’язниці за незначний хабар

Донецьк Донецький облавтодор купив у «прокладки» бітуму на 20% дорожче від білорусів

Дніпро Рідну фірму доньки екс-віце-мера Дніпра змусили підлатати погано відремонтовану дорогу в Нікополі

Донецьк Мерія Покровська злила ремонт за 1,5 мільйона ФОПу на третій день його реєстрації

14.09.2017

Житомир «Порошенківка» продала обленерго білу Camry в «срібній» комплектації за мільйон

Луганськ Новоахтирську школу без тендеру за мільйон відремонтують брати-депутати

Київщина Вишневе розіграло 1,3 мільйона за сцену для «НеАнгелів», Полякової, Барських, Огнєвіч та Андріани на День міста

Дніпро «Південмаш» за 111 мільйонів замовив росіянам алюміній, удвічі дорожчий від цін у Росії

Донецьк Донецькі дорожники приховали ціни ремонту доріг кредитором «Донбасенерго» за 415 мільйонів

Дніпро «Укргазвидобування» після трьохмісячних перемовин найняло фірму, яку нібито представляє Болкісєв

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ