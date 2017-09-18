Фігурантів справи про розкрадання понад 27 мільйонів ЮУАЕС зможуть затримати закордоном

Солом’янський райсуд Києва 14 вересня обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою для трьох підозрюваних у справі про поставку у 2012-2014 роках на Южно-Українську АЕС обладнання за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам держави завдано збитків в розмірі понад 27 млн грн. Про це повідомив журналіст «Наших грошей» із зали суду.

Заходи обрано для Світлани Костянецької, яка, за даними слідства, вела бухгалтерію двох залучених до схеми підприємств, у тому числі т.зв. «чорну» бухгалтерію. Також щодо її сина Антона Костянецького, який у 2013-2014 роках очолював одне з цих підприємств. Разом із матір’ю вони підозрюються у пособництві у заволодінні коштами АЕС. А також стосовно президента DARA Group Едуарда Самоткала, з допомогою якого, за даними слідства, схема була розпочата. Він підозрюється в організації протиправного заволодіння коштами ЮУ АЕС.

Світлана і Антон Костянецькі ще на початку лютого виїхали до Росії. До України вони не поверталися і їхнє місцезнаходження слідству невідоме. Наприкінці квітня НАБУ і САП оголосили підозри Костянецьким – вони були вручені чоловіку Світлани Костянецької за адресою їхнього проживання. У липні Світлану і Антона Костянецьких було оголошено у міжнародний розшук.

У свою чергу Едуарда Самоткала було повідомлено про підозру 27 квітня, а 3 травня – оголошено в розшук.

Після затримання закордоном і екстрадиції в Україну підозрювані мають бути доставлені до слідчого судді, який не пізніше ніж через 48 годин повинен розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміну його на більш м’який запобіжний захід. Зауважимо, що прокурор САП Сергій Козачина у клопотаннях вказував заставу як альтернативу триманню під вартою.

Нагадаємо, що у справі про заволодіння групою осіб 27,94 млн грн Южно-української АЕС під час двох закупівель, – 14 підозрюваних, 5 з яких наразі у розшуку. Окрім згаданих вище Світлани і Антона Костянецьких, а також Едуарда Самоткала, у розшуку також перебувають колишній фіндиректор «Харківського електрощитового заводу» та колишній заступник головного інженера ЮУАЕС Дмитро Соколов, що водночас проходить як організатор по справі «кіотських грошей».

На сьогодні слідство уклало угоди з 4 обвинуваченими по справі ЮУАЕС, три з яких затверджені судом з обвинувальними вироками, а одна угода перебуває на розгляді суду. Один із засуджених відшкодував державі 1,4 млн грн.

Серед підозрюваних, зокрема, син колишнього в.о. президента «Енергоатома» Віссаріона Кіма Артем Кім. Він підозрюється у сприянні у перемозі двох комерційних структур у вказаних торгах ЮУАЕС.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Атом, Важливо, Корупція, НАБУ, Суди