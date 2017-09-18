Черкаські дорожники дали фавориту 184 мільйони на таємний ремонт траси з коштовними склокульками

Служба автомобільних доріг у Черкаській області 12 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ «ШРБУ-48» поточний середній ремонт автодороги державного значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка за 184,04 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До грудня 2018 року трасу відремонтують на ділянках км 521+500 – км 525+000, км 531+100 – км 535+300 і км 536+100 – км 540+000 загальною довжиною 11,6 км. Середня вартість ремонту становить 15,87 млн грн. за кілометр.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Підряд включає укріплення узбіч, холодний ресайклінг, влаштування асфальтобетонного покриття, тротуарів, зупинкових і посадкових майданчиків, встановлення знаків тощо. Розмітку нанесе субпідрядник ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» за 2,90 млн грн. із використанням скляних кульок по 48 500 грн./т без ПДВ.

У липні на іншому тендері Черкаської САД вони коштували 32 940 грн./т із ПДВ, що за вирахуванням 20% податку в півтора рази дешевше від ціни субпідрядного договору.

Крім того, навесні у Дніпропетровської САД вітчизняні кульки коштували 25 507 грн./т, а у Закарпатської САД – 17 500 грн./т (без ПДВ і доставки), тобто ще дешевше.

Техніку переможець орендує у ТОВ «Авангард» і філії «Уманська дорожньо-експлуатаційна дільниця» ДП «Черкаський облавтодор».

Гарантійний строк на асфальтобетонне покриття та розмітку холодним пластиком становить три роки, а на розмітку фарбою – півроку.

На заробітну плату піде 816 тис грн., тобто менше піввідсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще менше чверті відсотка – 392 тис грн.

Ціна угоди майже на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 185,59 млн грн.

У торгах також брали участь ТОВ «Ростдорстрой» і ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Натомість ТОВ «Автомагістраль-Південь» і ТОВ «Будівельна фірма «Укрінбуд» не допустили до аукціону: перше принесло банківську гарантію щодо іншого тендеру, а друге взагалі не завантажило в систему жодного документу.

«ШРБУ-48» з Умані Черкаської області належить Ігорю Воткалюку, який у 2014 році був головним інженером ПАТ «Уманьавтодор».

Усього з серпня 2016 року переможець отримав держпідрядів на 290,75 млн грн., із яких 225,37 млн грн. – у нинішнього замовника.

Засновниками субпідрядника «Дорстрой Монтаж Київ» є Анатолій Чаговець і Анатолій Тунік. Останній відомий як партнер Євгена Прусенка по ТОВ «Євродорінжпроект». Після обрання Віктора Януковича президентом Прусенко був радником голови «Укравтодору» Володимира Демішкана, а у 2013 році сам очолив «Укравтодор» і займав посаду до березня 2014 року.

Анатолій Чаговець у 2015 році йшов у Чугуївську райраду від «БПП «Солідарність».

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