НОВИНИ

18.09.2017

Прикордонники за 40 мільйонів купують позашляховики Renault на 20% дорожче ринку

«Прокладка» подолала мільярд на тендерах «ОГХК», вигравши 96 мільйонів Вільногірського комбінату

Голова Дніпровського суду записала на матір дві квартири і будинок, а чоловік-прокурор накупив іномарок

Шахтарі злили «прокладці» 101 мільйон із другої спроби, бо на перші торги спаринг-партнер приніс її ж гарантію

8,7 мільярда минулого тижня

Черкаські дорожники дали фавориту 184 мільйони на таємний ремонт траси з коштовними склокульками

16.09.2017

У таборі «Вікторія», де на пожежі вночі загинули діти, минулого літа розпиляли 11 мільйонів на пожежній сигналізації

15.09.2017

Конкуренти «Нафтогазу» кинулись відкликати свої скарги і дали держкомпанії «виграти» 8 мільярдів

Екс-начальник районної міліції на Кіровоградщині отримав 7 років в’язниці за незначний хабар

Донецький облавтодор купив у «прокладки» бітуму на 20% дорожче від білорусів

Генпрокуратура купила автівок Toyota Corolla у найдорожчій комплектації на 10 мільйонів

Рідну фірму доньки екс-віце-мера Дніпра змусили підлатати погано відремонтовану дорогу в Нікополі

«Укргазвидобування» збільшило вимоги до дорожніх плит на 91 мільйон і задрало ціни ще на чверть

Мерія Покровська злила ремонт за 1,5 мільйона ФОПу на третій день його реєстрації

14.09.2017

Вперше в історії «Нафтогаз» знесли з мільярдних торгів «Укртрансгазу» по скарзі «Сокара» в АМКУ

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Черкаські дорожники дали фавориту 184 мільйони на таємний ремонт траси з коштовними склокульками

18 Вересня 2017

Служба автомобільних доріг у Черкаській області 12 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ «ШРБУ-48» поточний середній ремонт автодороги державного значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка за 184,04 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До грудня 2018 року трасу відремонтують на ділянках км 521+500 – км 525+000, км 531+100 – км 535+300 і км 536+100 – км 540+000 загальною довжиною 11,6 км. Середня вартість ремонту становить 15,87 млн грн. за кілометр.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Підряд включає укріплення узбіч, холодний ресайклінг, влаштування асфальтобетонного покриття, тротуарів, зупинкових і посадкових майданчиків, встановлення знаків тощо. Розмітку нанесе субпідрядник ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» за 2,90 млн грн. із використанням скляних кульок по 48 500 грн./т без ПДВ.

У липні на іншому тендері Черкаської САД вони коштували 32 940 грн./т із ПДВ, що за вирахуванням 20% податку в півтора рази дешевше від ціни субпідрядного договору.

Крім того, навесні у Дніпропетровської САД вітчизняні кульки коштували 25 507 грн./т, а у Закарпатської САД – 17 500 грн./т (без ПДВ і доставки), тобто ще дешевше.

Техніку переможець орендує у ТОВ «Авангард» і філії «Уманська дорожньо-експлуатаційна дільниця» ДП «Черкаський облавтодор».

Гарантійний строк на асфальтобетонне покриття та розмітку холодним пластиком становить три роки, а на розмітку фарбою – півроку.

На заробітну плату піде 816 тис грн., тобто менше піввідсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще менше чверті відсотка – 392 тис грн.

Ціна угоди майже на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 185,59 млн грн.

У торгах також брали участь ТОВ «Ростдорстрой» і ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Натомість ТОВ «Автомагістраль-Південь» і ТОВ «Будівельна фірма «Укрінбуд» не допустили до аукціону: перше принесло банківську гарантію щодо іншого тендеру, а друге взагалі не завантажило в систему жодного документу.

«ШРБУ-48» з Умані Черкаської області належить Ігорю Воткалюку, який у 2014 році був головним інженером ПАТ «Уманьавтодор».

Усього з серпня 2016 року переможець отримав держпідрядів на 290,75 млн грн., із яких 225,37 млн грн. – у нинішнього замовника.

Засновниками субпідрядника «Дорстрой Монтаж Київ» є Анатолій Чаговець і Анатолій Тунік. Останній відомий як партнер Євгена Прусенка по ТОВ «Євродорінжпроект». Після обрання Віктора Януковича президентом Прусенко був радником голови «Укравтодору» Володимира Демішкана, а у 2013 році сам очолив «Укравтодор» і займав посаду до березня 2014 року.

Анатолій Чаговець у 2015 році йшов у Чугуївську райраду від «БПП «Солідарність».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Як «Максмед» замінив тендерний підрозділ «Укрзалізниці»
11 Вересня 2017

Як Поляков, проігнорувавши елетронний браслет – втратив 300 тисяч
08 Вересня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

18.09.2017

Дніпро «Прокладка» подолала мільярд на тендерах «ОГХК», вигравши 96 мільйонів Вільногірського комбінату

Київ Голова Дніпровського суду записала на матір дві квартири і будинок, а чоловік-прокурор накупив іномарок

Донецьк Шахтарі злили «прокладці» 101 мільйон із другої спроби, бо на перші торги спаринг-партнер приніс її ж гарантію

Черкаси Черкаські дорожники дали фавориту 184 мільйони на таємний ремонт траси з коштовними склокульками

16.09.2017

Одеса У таборі «Вікторія», де на пожежі вночі загинули діти, минулого літа розпиляли 11 мільйонів на пожежній сигналізації

15.09.2017

Кіровоград Екс-начальник районної міліції на Кіровоградщині отримав 7 років в’язниці за незначний хабар

Донецьк Донецький облавтодор купив у «прокладки» бітуму на 20% дорожче від білорусів

Дніпро Рідну фірму доньки екс-віце-мера Дніпра змусили підлатати погано відремонтовану дорогу в Нікополі

Донецьк Мерія Покровська злила ремонт за 1,5 мільйона ФОПу на третій день його реєстрації

14.09.2017

Житомир «Порошенківка» продала обленерго білу Camry в «срібній» комплектації за мільйон

Луганськ Новоахтирську школу без тендеру за мільйон відремонтують брати-депутати

Київщина Вишневе розіграло 1,3 мільйона за сцену для «НеАнгелів», Полякової, Барських, Огнєвіч та Андріани на День міста

Дніпро «Південмаш» за 111 мільйонів замовив росіянам алюміній, удвічі дорожчий від цін у Росії

Донецьк Донецькі дорожники приховали ціни ремонту доріг кредитором «Донбасенерго» за 415 мільйонів

Дніпро «Укргазвидобування» після трьохмісячних перемовин найняло фірму, яку нібито представляє Болкісєв

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ