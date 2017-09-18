8,7 мільярда минулого тижня

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
18 Вересня 2017
Дизель «Укрзалізниці», російський метал «Південмашу», сейсморозвідка «Укргазвидобування», дороги Донеччини, Сумщини, Кривого Рогу.
З 10 по 16 вересня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 16,08 тисяч закупівель на загальну суму 8,66 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,81 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця»
|696,50
|ТОВ «Трейд коммодіті»
|Дизельне паливо
|2. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця»
|466,00
|ТОВ «Анвітрейд»
|Дизельне паливо
|3. Служба автомобільних доріг у Донецькій області
|356,33
|ТОВ «Славдорстрой»
|Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-05-04 Красноармійськ – Артемівськ – Михайлівка на ділянці км 31+000 – км 48+000
|4. ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова»
|235,00
|ТОВ «Промислове забезпечення «Альфа-металл»
|Алюмінієвий прокат різного сортаменту. Біметалеві плити АМг6-12Х18Н10Т
|5. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця»
|232,00
|ТОВ «Елемент нафта»
|Дизельне паливо
|6. Служба автомобільних доріг у Сумській області
|211,71
|ПП «Харківспецбуд механізація-7»
|Р-45 Суми-Краснопілля-Богодухів (окремими ділянками)
Н-07 Київ-Суми – Юнаківка (окремими ділянками)
Т-19-09 Суми-Лебедин (окремими ділянками)
|7. ПАТ «Укргазвидобування»
|195,05
|ДП «Республиканское унитарное предприятие «Производственное объединение «Белоруснефть»
|Сейсморозвідувальні роботи за технологією 3D
|8. Служба автомобільних доріг у Черкаській області
|184,04
|ТОВ «ШРБУ-48»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка (через м.Вінницю)на ділянці км 513+515- км 578+928 (окремими ділянками), Черкаська область
|9. Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради
|129,18
|ТОВ «Весташляхбуд»
|Поточний ремонт вулиць і доріг міста
|10. Служба автомобільних доріг у Сумській області
|106,31
|ТОВ «Автомагістраль-Південь»
|Т-19-15 контрольно-пропускний пункт «Середина- Буда»-Ямпіль-Береза з під’їздом до м. Дружба (окремими ділянками)
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