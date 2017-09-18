8,7 мільярда минулого тижня

Дизель «Укрзалізниці», російський метал «Південмашу», сейсморозвідка «Укргазвидобування», дороги Донеччини, Сумщини, Кривого Рогу.

З 10 по 16 вересня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 16,08 тисяч закупівель на загальну суму 8,66 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,81 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди 1. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 696,50 ТОВ «Трейд коммодіті» Дизельне паливо 2. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 466,00 ТОВ «Анвітрейд» Дизельне паливо 3. Служба автомобільних доріг у Донецькій області 356,33 ТОВ «Славдорстрой» Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-05-04 Красноармійськ – Артемівськ – Михайлівка на ділянці км 31+000 – км 48+000 4. ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» 235,00 ТОВ «Промислове забезпечення «Альфа-металл» Алюмінієвий прокат різного сортаменту. Біметалеві плити АМг6-12Х18Н10Т 5. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 232,00 ТОВ «Елемент нафта» Дизельне паливо 6. Служба автомобільних доріг у Сумській області 211,71 ПП «Харківспецбуд механізація-7» Р-45 Суми-Краснопілля-Богодухів (окремими ділянками) Н-07 Київ-Суми – Юнаківка (окремими ділянками) Т-19-09 Суми-Лебедин (окремими ділянками) 7. ПАТ «Укргазвидобування» 195,05 ДП «Республиканское унитарное предприятие «Производственное объединение «Белоруснефть» Сейсморозвідувальні роботи за технологією 3D 8. Служба автомобільних доріг у Черкаській області 184,04 ТОВ «ШРБУ-48» Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка (через м.Вінницю)на ділянці км 513+515- км 578+928 (окремими ділянками), Черкаська область 9. Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради 129,18 ТОВ «Весташляхбуд» Поточний ремонт вулиць і доріг міста 10. Служба автомобільних доріг у Сумській області 106,31 ТОВ «Автомагістраль-Південь» Т-19-15 контрольно-пропускний пункт «Середина- Буда»-Ямпіль-Береза з під’їздом до м. Дружба (окремими ділянками)

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