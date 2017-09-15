«Укргазвидобування» збільшило вимоги до дорожніх плит на 91 мільйон і задрало ціни ще на чверть

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
15 Вересня 2017
ПАТ «Укргазвидобування» з 4 серпня по 1 вересня за результатами тендеру уклало п’ять угод про закупівлю дорожніх плит на загальну суму 91,27 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч у Полтавську і Харківську області поставлять 23 тис дорожніх плит ПД2-9,5 С (2980х1480х180) із бетону М300 W4 В22,5 (C18/22,5) F200 по 3 953-3 993 грн./шт.
Зараз у Росії такі плити продаються по 7 957 руб., або 3 598 грн./шт., тобто на 10% дешевше.
ПАТ «Укрнафта» у квітні купило плити ПД2-9,5 із невідомого бетону по 3 163 грн./шт., а в червні – по 3 231 грн./шт.
У лютому «Укргазвидобування» замовило «Еталону» плити ПД2-9,5 із менш міцного бетону М200 по 3 214 грн./шт. Тендерна документація тоді вимагала бетон М200-М300 В15 F200 (детальніше – у статті «Бетонні аргументи «Укргазвидобування»).
За нормативними документами, на одну плиту ПД2-9.5 С, яку замовили на останньому тендері, потрібно 89 кг кращої арматурної сталі А-ІІ, тоді як на одну плиту ПД2-9.5 іде 65,4 кг гіршої арматурної сталі А-ІІІ. Отже, різниця між ними становить 23,6 кг та один клас сталі. У серпні на тендері КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» вся арматурна сталь класів А-І, А-ІІ і А-ІІІ коштувала 13 600 грн./т. За такої ціни різниця у вартості плит склала би 321 грн.
Нинішні переможці змагались лише між собою.
Сума угод на 0,7% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 91,93 млн грн.
Виробник «Дніпроенергобудпром» зареєстрований у смт. Власівка Світловодської міськради Кіровоградської області на низку фізичних осіб. Серед них найбільші частки мають директор Іван Марон, екс-депутат Кіровоградської облради від Партії регіонів, та його син Ігор Марон. Останній є співвласником броварського ТОВ «Укрмодуль».
Харківський виробник «Еталон» належить Андрію Казарінову і Сергію Кувікову, які також володіють ТОВ «Транспортно-будівельна компанія «Сіті-Буд».
«Світоніс-Транс» зі Світловодська Кіровоградської області зі статутним капіталом 1 тис грн. належить Артуру Семенюті.
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