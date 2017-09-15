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Рідну фірму доньки екс-віце-мера Дніпра змусили підлатати погано відремонтовану дорогу в Нікополі

15 Вересня 2017

Господарський суд Дніпропетровської області зобов’язав ТОВ «БК «Січеслав» безоплатно усунути недоліки у виконаному наприкінці 2016 року капітальному ремонті дороги на вулиці Херсонській у Нікополі (Дніпропетровська обл.). Про це свідчить рішення суду від 30 серпня 2017 року.

Йдеться про відтинок дороги по вулиці Херсонській – від вулиці Героїв Чорнобиля до Добролюбова у Нікополі загальною вартістю 42 млн грн.

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА замовив ТОВ «Багатопрофільна корпорація «Січеслав» роботи на цій ділянці у липні 2016 року.

Ремонтні роботи тривали протягом жовтня-грудня 2016 року. Підрядник гарантував якість виконаних робіт протягом 5 років, а у випадку виявлення недоліків – їх усунення за свій рахунок.

У березні цього року комунальники провели візуальний огляд відремонтованої дороги і виявили кілька дефектів, зокрема порушення цілісності гідроізоляції між швами, пошкодження дорожнього покриття, а також лущення асфальтобетонної суміші.

З матеріалів справи відомо, що підрядник обіцяв усунути дефекти до 15 липня 2017 року, однак не зробив цього.

Суд зобов’язав приватника провести фрезерування асфальтного покриття, обробити бітумом та укласти асфальтобетонну суміш на 55 м2.

З судового реєстру відомо, що прокуратура Дніпропетровської області (у рамках провадження №42016040000001040 від 29 листопада 2016) у липні цього року отримала доступ до документів управління ЖКГ Нікопольської міськради у справі щодо розтрати бюджетних коштів та ухилення від сплати податків в результаті зловживання службовим становищем у межах цієї закупівлі.

Як встановило слідство, ТОВ «БК «Січеслав» частину коштів за договором перераховувало запорізькому ТОВ «Леговест», яке має ознаки фіктивності, безпідставно формуючи податковий кредит.

Крім того, прокуратура отримувала доступ до тендерних пропозицій ТОВ «БК «Січеслав», оскільки виявила, що компанія могла подавати до комітету конкурсних торгів завідомо неправдиві відомості щодо кількості працівників компанії та наявного обладнання.

ТОВ «БК «Січеслав» заснували у 2005 році Олександр Мархевко та Юлія Мархасіна – донька колишнього заступника міського голови Дніпра Віталія Мархасіна.

З початку роботи ВДЗ по серпень 2016 року фірма отримала держпідрядів на загальну суму 140,31 млн грн, 53 млн грн з яких – від департаментів Дніпропетровської ОДА.

Ще у 2016 році власником компанії числився Олександр Михлик, на якого раніше було переоформлене ТОВ «Мечта-С» – колишня фірма Віталія Мархасіна.

Свій останній державний підряд БК «Січеслав» отримала від управління ЖКГ Нікопольської міськради у серпні 2016. Йшлося про ремонт дороги вартістю 8,96 млн грн. Компанія перемогла в результаті того, що інші 4 учасники торгів з більш вигідними пропозиціями відмовились від перемоги.

Директор одного з учасників, «Укрєвробуд 2013», пізніше заявив, що фірма не відмовлялася від підряду, а його підпис на заяві – підроблений. За цим фактом було направлено скаргу у прокуратуру та СБУ.

У серпні 2017 року фірма перейшла у власність прописаній на Луганщині Наталії Попович. Також, раніше зареєстроване на Дніпропетровщині підприємство, отримало нове місце реєстрації – у Києві на вулиці В’ячеслава Липинського, 2/16.

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