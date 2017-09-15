Мерія Покровська злила ремонт за 1,5 мільйона ФОПу на третій день його реєстрації

Відділ освіти Покровської міськради Донецької області 11 вересня за неконкурентною процедурою уклав угоду з ФОП Любач Вадим Євгенович щодо капітального ремонту на суму 1,47 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Ремонт буде проведено в дошкільному навчальному закладі «Ласточка» в Покровську, роботи потрібно закінчити до 30 травня 2018 року. Кошторис робіт замовник не оприлюднив.

Відомо, що вартість робіт до закінчення цього року складає 386 тис грн., і ці гроші фірма отримає відразу у вигляді авансу. Ця сума майже повністю складається з субвенцій з державного бюджету. Роботи в наступному році оцінили в 1,07 млн грн., їх профінансують вже з місцевого бюджету.

ФОП Любач Вадим Євгенович був зареєстрований підприємцем в Мирнограді (Донецька обл.) 9 вересня – за два дні до укладання угоди з відділом освіти Покровської міськради. Раніше Любач вже займався підприємництвом і був прописаний в Донецьку, але після окупації міста в 2014 році він припинив офіційну діяльність ФОПа.

До повторної реєстрації підприємцем Любач був представником ТОВ «Димитрівський експерементально-механічний завод» (Мирноград, Донецька обл.). Бенефіціарами цього підприємства є Ключка Юрій В’ячеславович та Ключка Віталій Леонідович. Останній в середині 2000-х був заммера та мером Димитрова, який нині перейменовано в Мирноград, в 2007-2009 роках Ключка очолював Держказначейство в Донецькій області. Зараз він є депутатом Мирноградської міськради. На сайті міськради Ключка вказаний як безпартійний, але на виборах в Верховну Раду в 2014 році він балотувався від БПП. Від цієї партії депутатом Мирноградської міськради стала головний бухгалтер «ДЕМЗ» Світлана Романова. Вона також зазначена власницею ТОВ «Дени-Донбас». За даними «Прозорро», ця фірм отримала держзамовлень на 6,90 млн грн, всі її замовники – в Донецькій області.

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