Конкуренти «Нафтогазу» кинулись відкликати свої скарги і дали держкомпанії «виграти» 8 мільярдів

ПАТ «НАК «Нафтогаз України» 14 вересня переміг у шести аукціонах на поставку технологічного газу для ПАТ «Укртрансгаз» на 8,00 млрд грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Очікувана вартість торгів становила 8,25 млрд грн. Знижка була отримана за рахунок того, що «Нафтогаз» відразу робив стартові заявки на 2% дешевше від очікуваної ціни. А на двох аукціонах з шести конкуренти (ТОВ «Енергетична нафтогазова компанія» і ТОВ «Газпостач-Черкаси») зробили по кроки на зниження ціни в ході торгів і «Нафтогаз» був змушений знизити свої заявки на 39 млн грн.

Ще на чотирьох аукціонах суперники «Нафтогазу» не пробували конкурувати і перемога дісталась йому по стартовій ціні. Цими суперниками виступали ТОВ «Мет Україна» ТОВ «Еру Трейдінг» і ТОВ «Скела терциум».

При цьому «Скела терциум» мала намір не допустити перемоги «Нафтогазу. Компанія ще у серпні подала скаргу в АМКУ щодо банківської гарантії «Нафтогазу», яка не відкривалась з сайту «Прозорро» за допомоги стандартних програмних засобів. Саме з цієї причини АМКУ 13-14 вересня постановив «Укртрасназу» відмінити рішення про допуск «Нафтогазу» до іншого тендеру на закупівлю технологічного газу на 2,46 млрд грн.

Однак 13 вересня «Скела терциум» відкликала свою скаргу з такої причини: «Більше не вбачаємо наявність порушень». Після цього фірма вийшла на аукціон, але не пробувала торгуватись на зниження ціни.

Аналогічно оскаржувало власне відхилення по одному з лотів ПрАТ «Видобувна Компанія «Укрнафтобуріння». Однак скарга теж була відкликана самим скаржником.

Нагадаємо, 13-14 вересня АМКУ прийняв низку рішень по тендеру «Укртрансгазу» на постачання газу на 2,46 млрд грн., якими зобов’язав замовника допустити до тендеру відхилені фірми «Нафтогазгруп Деметра», «Еско-Північ» і «Сокар», та вперше в історії відхилити заявку «Нафтогазу України» за банківську гарантію, яка не відкривалась з сайту «Прозорро» для перевірки.

По ще одному тендеру на 5,63 млрд грн. «Укртрансгаз» також відхилив кілька фірм, і вони також з серпня оскаржували це рішення, паралельно вимагаючи зняти з аукціону «Нафтогаз» через ті ж самі проблеми з банківською гарантією.

В цьому випадку теж була спроба вирішити проблему поза стінами АМКУ. 14 вересня ТОВ «Група «УМВБ» відкликало свою скаргу вказавши причиною «помилку». Однак за даними системи «Прозорро», фірма зробила це о 16:18 вечора, а Антимонопольний комітет загрузив в систему своє рішення про задоволення скарги ще вранці о 10:54. Таким чином по цьому тендеру «Нафтогаз» було відхилено і аукціони тут не відбулись.

Нагадаємо, на початку 2017 року «Укртрансгаз» вперше провів відкриті торги на закупівлю технологічного газу, роздробивши закупівлю на відносно невеликі лоти. Тоді «Нафтогаз» виграв лише половину лотів, віддавши частину замовлення компаніям «Еру трейдінг», «Еско-Північ», «Trafigura Ukraine» і «Газоторгова компанія». Цього разу на проведених аукціонах перемога не дісталась нікому окрім «Нафтогазу».

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