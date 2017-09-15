НОВИНИ

15.09.2017

Конкуренти «Нафтогазу» кинулись відкликати свої скарги і дали держкомпанії «виграти» 8 мільярдів

Екс-начальник районної міліції на Кіровоградщині отримав 7 років в’язниці за незначний хабар

Донецький облавтодор купив у «прокладки» бітуму на 20% дорожче від білорусів

Генпрокуратура купила автівок Toyota Corolla у найдорожчій комплектації на 10 мільйонів

Рідну фірму доньки екс-віце-мера Дніпра змусили підлатати погано відремонтовану дорогу в Нікополі

«Укргазвидобування» збільшило вимоги до дорожніх плит на 91 мільйон і задрало ціни ще на чверть

Мерія Покровська злила ремонт за 1,5 мільйона ФОПу на третій день його реєстрації

14.09.2017

Вперше в історії «Нафтогаз» знесли з мільярдних торгів «Укртрансгазу» по скарзі «Сокара» в АМКУ

Зброярі Порошенка передумали купляти за 10 мільйонів лімузини Audi і розкішний Land Cruiser з ілюмінацією

«Порошенківка» продала обленерго білу Camry в «срібній» комплектації за мільйон

Новоахтирську школу без тендеру за мільйон відремонтують брати-депутати

Вишневе розіграло 1,3 мільйона за сцену для «НеАнгелів», Полякової, Барських, Огнєвіч та Андріани на День міста

«Південмаш» за 111 мільйонів замовив росіянам алюміній, удвічі дорожчий від цін у Росії

Донецькі дорожники приховали ціни ремонту доріг кредитором «Донбасенерго» за 415 мільйонів

«Укргазвидобування» після трьохмісячних перемовин найняло фірму, яку нібито представляє Болкісєв

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Генпрокуратура купила автівок Toyota Corolla у найдорожчій комплектації на 10 мільйонів

15 Вересня 2017

Генеральна прокуратура України 13 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ «ВІДІ Автострада» легкові автомобілі на загальну суму 9,27 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить ГПУ 15 автомобілів Toyota Corolla у комплектації Multidrive S (варіатор) Stile по 619 тис грн. кожна. Автівка матиме камеру заднього виду зі статичною проекцією, двозонний клімат-контроль, аудіо-систему Toyota Touch 2 c кольоровим сенсорним дисплеєм 7″ і шістьма динаміками, фронтальні та бокові подушки безпеки водія і переднього пасажира.

Toyota Corolla Stile – це найдорожча комплектація марки, на ринку її продають по 624 тис грн. У базовій комплектації City автівку можна придбати за 410 тис грн.

Єдиним конкурентом «ВІДІ Автострада»  із групи «ВіДі» Віталія Джуринського було ТОВ «Гранд-Мотор» Тетяни Дерешук і депутата Красилівської міськради від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» Марії Гвоздьової. Підприємство запропонувала вищу на 48 тис грн. ціну – 9,32 млн. Під час аукціону фірми не понижували свої пропозиції. Очікувана вартість склала 9,56 млн грн.

У торгах щодо автівок Corolla хотіло взяти участь ТОВ «Торговий дім «Євромоторс», але його не допустили до аукціону через невідповідність технічним вимогам.

Анонімна фірма питала, чому замовник порушує постанову Кабміну №710 від 11 жовтня 2016 року «Про ефективне використання державних коштів», яка передбачає припинення придбання легкових автомобілів. Той відповів, що оголосив закупівлю, «керуючись нормами ст. 91 Закону України «Про прокуратуру», враховуючи Порядок забезпечення транспортними і матеріально-технічними засобами органів прокуратури, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України від 18 листопада 2016 року № 387, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2016 року за № 1548/29678 та лист Міністерства фінансів України від 15.11.2016 № 31-10040-02-3/32293». При цьому в тексті згаданої постанови заборона не поширюється на автівки для Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, у 2016 році Генпрокуратура за 5,00 млн грн. придбала для САП дві Toyota Camry, три Toyota Corolla та один Volkswagen T6 Caravelle.

У кінці серпня цього року Генпрокуратура провела також аукціон щодо закупівлі 2 позашляховиків Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 Comfort по 1,28 млн грн. кожен. Найнижчу ціну на торгах запропонувало теж «ВіДі Автострада» із групи Джуринського. Якщо фірму визначать переможцем, вона поставить і ці автомобілі.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Як «Максмед» замінив тендерний підрозділ «Укрзалізниці»
11 Вересня 2017

Як Поляков, проігнорувавши елетронний браслет – втратив 300 тисяч
08 Вересня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

15.09.2017

Кіровоград Екс-начальник районної міліції на Кіровоградщині отримав 7 років в’язниці за незначний хабар

Донецьк Донецький облавтодор купив у «прокладки» бітуму на 20% дорожче від білорусів

Дніпро Рідну фірму доньки екс-віце-мера Дніпра змусили підлатати погано відремонтовану дорогу в Нікополі

Донецьк Мерія Покровська злила ремонт за 1,5 мільйона ФОПу на третій день його реєстрації

14.09.2017

Житомир «Порошенківка» продала обленерго білу Camry в «срібній» комплектації за мільйон

Луганськ Новоахтирську школу без тендеру за мільйон відремонтують брати-депутати

Київщина Вишневе розіграло 1,3 мільйона за сцену для «НеАнгелів», Полякової, Барських, Огнєвіч та Андріани на День міста

Дніпро «Південмаш» за 111 мільйонів замовив росіянам алюміній, удвічі дорожчий від цін у Росії

Донецьк Донецькі дорожники приховали ціни ремонту доріг кредитором «Донбасенерго» за 415 мільйонів

Дніпро «Укргазвидобування» після трьохмісячних перемовин найняло фірму, яку нібито представляє Болкісєв

Донецьк Прокуратура не відмінила розпорядження Жебрівського про передачу порошенківцю&ГО 7 тисяч гектарів

13.09.2017

Львів Прокурор з Львівщини відбулася штрафом за спробу «купити» поліцейського за $10 тисяч

Донецьк У Слов’янську правлять проект реконструкції школи, де за 45 мільйонів працює «прокладка». Ціна знову злетить?

Суми Дороги Сумщини за 212 мільйонів ремонтуватимуть харків’яни з карною справою за аналогічний підряд

Київ «Оппоблоківець» продав столиці пересувних ваг для вантажівок на 16 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ