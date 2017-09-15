Генпрокуратура купила автівок Toyota Corolla у найдорожчій комплектації на 10 мільйонів

Генеральна прокуратура України 13 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ «ВІДІ Автострада» легкові автомобілі на загальну суму 9,27 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить ГПУ 15 автомобілів Toyota Corolla у комплектації Multidrive S (варіатор) Stile по 619 тис грн. кожна. Автівка матиме камеру заднього виду зі статичною проекцією, двозонний клімат-контроль, аудіо-систему Toyota Touch 2 c кольоровим сенсорним дисплеєм 7″ і шістьма динаміками, фронтальні та бокові подушки безпеки водія і переднього пасажира.

Toyota Corolla Stile – це найдорожча комплектація марки, на ринку її продають по 624 тис грн. У базовій комплектації City автівку можна придбати за 410 тис грн.

Єдиним конкурентом «ВІДІ Автострада» із групи «ВіДі» Віталія Джуринського було ТОВ «Гранд-Мотор» Тетяни Дерешук і депутата Красилівської міськради від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» Марії Гвоздьової. Підприємство запропонувала вищу на 48 тис грн. ціну – 9,32 млн. Під час аукціону фірми не понижували свої пропозиції. Очікувана вартість склала 9,56 млн грн.

У торгах щодо автівок Corolla хотіло взяти участь ТОВ «Торговий дім «Євромоторс», але його не допустили до аукціону через невідповідність технічним вимогам.

Анонімна фірма питала, чому замовник порушує постанову Кабміну №710 від 11 жовтня 2016 року «Про ефективне використання державних коштів», яка передбачає припинення придбання легкових автомобілів. Той відповів, що оголосив закупівлю, «керуючись нормами ст. 91 Закону України «Про прокуратуру», враховуючи Порядок забезпечення транспортними і матеріально-технічними засобами органів прокуратури, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України від 18 листопада 2016 року № 387, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2016 року за № 1548/29678 та лист Міністерства фінансів України від 15.11.2016 № 31-10040-02-3/32293». При цьому в тексті згаданої постанови заборона не поширюється на автівки для Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, у 2016 році Генпрокуратура за 5,00 млн грн. придбала для САП дві Toyota Camry, три Toyota Corolla та один Volkswagen T6 Caravelle.

У кінці серпня цього року Генпрокуратура провела також аукціон щодо закупівлі 2 позашляховиків Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 Comfort по 1,28 млн грн. кожен. Найнижчу ціну на торгах запропонувало теж «ВіДі Автострада» із групи Джуринського. Якщо фірму визначать переможцем, вона поставить і ці автомобілі.

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