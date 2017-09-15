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Екс-начальник районної міліції на Кіровоградщині отримав 7 років в’язниці за незначний хабар

15 Вересня 2017

Колишнього начальника Устинівського райвідділу Управління МВС у Кіровоградській області Леоніда Мельника засудили до 7 років ув’язнення за отримання двох хабарів на загальну суму 7,5 тис грн. Про це йдеться у вироку Устинівського райсуду Кіровоградської області від 6 вересня.

Згідно з матеріалами суду, Мельнику інкримінували два епізоди хабарництва (ч.3 ст.368). За першим – протягом 21-22 жовтня 2015 року він вимагав та отримав 2,5 тис. грн за непритягнення громадянина до кримінальної відповідальності за крадіжку металевих виробів.

У другому епізоді Мельник у ці ж дні вимагав від громадянки 5 тис. грн. за безперешкодне користування автомобілем, який, за його словами, є «двійником».  Під час отримання 22 жовтня другої частини хабара у 3,5 тис. грн він був затриманий працівниками СБУ у Кіровоградській області.

Своєї вини Мельник не визнав і відмовився свідчити у суді.

Суд вирішив, що його вина підтверджена наведеними слідством доказами, зокрема свідченнями потерпілих, в яких чиновник вимагав гроші; свідка, який був присутній при передачі грошей; відеозаписами процесу отримання Мельником хабарів; свідченнями понятих, що під час огляду його кабінету та одягу була знайдена «незначна кількість» мічених гривень.

В результаті суд визнав Мельника винним та засудив його до 7 років ув’язнення з конфіскацією всього належного йому майна. Призначаючи Мельнику реальне ув’язнення суд взяв до уваги те, що він вчинив умисний корисливий тяжкий злочин і при цьому займав відповідальне становище.

Його також  позбавлено спеціального звання – майор міліції та заборонено обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій протягом трьох років.

Вирок ще не набрав сили, є час для апеляційного оскарження.

Леонід Мельник був призначений начальником Устинівського райвідділу УМВС 10 жовтня 2014 року.

Зауважимо, що згідно з декларацією про майно, дружина Леоніда Мельника – Антоніна Мельник працює заступником  начальника відділу – начальником слідчого відділу Кропивницького відділу поліції. За минулий рік Антоніна Мельник задекларувала 91544 гривень доходу у вигляді заробітної плати. Доходи її чоловіка – заробітна плата  у 17060 грн. Вони є власниками двох квартир (30 та 44 м2) та автомобіля Kia Ceed 2010 року випуску.

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