Донецький облавтодор купив у «прокладки» бітуму на 20% дорожче від білорусів

ДП «Донецький облавтодор» ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України» 13 вересня за неконкуретною процедурою уклало угоду з ТОВ «Ексито-Холдинг» щодо постачання дорожнього бітуму на суму 1,60 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма повинна поставити 125 тонн дорожнього бітуму 60/90 по ціні 11 700 грн./т. З загальної суму угоди 140 тис грн. складає вартість доставки товару до п’яти філій облавтодору в Донецькій області. Доставити товар потрібно протягом трьох днів з отримання заявки замовника, оплата буде здійнесна з відстрочкою в 30 днів, термін дії договору – до кінця року.

Це дорожче від ціни для Служби автомобільних доріг у Черкаській області, яка у липні замовила ВАТ «Дорожньо-будівельний трест № 2 м.Гомель» (Білорусь) бітум 60/90 на 20% дешевше – по 9 750 грн./т.

«Ексито-Холдинг» зареєстроване в смт Олександрійське Кіровоградської області в березні 2017 року в будинку свого власника та керівника Сергія Міщенка. За даними «Прозорро», до цього фірма не отримувала замовлень за держкошти.

Сергій Міщенко разом з Ніною Міщенко з Кременчука Полтавської області є співвласником ТОВ «Кайботт». Фірма в 2014 році була фігурантом кримінальної справи, де її податкова міліція відносила до групи фіктивних підприємств. Крім того, до липня минулого року Міщенко також був власником ТОВ «Баффет», яку також податківці віднесли до переліку фіктивних та підприємств – клієнтів конвертаційного центру.

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