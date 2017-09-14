Зброярі Порошенка передумали купляти за 10 мільйонів лімузини Audi і розкішний Land Cruiser з ілюмінацією

За останні тижні ДГЗП «Спецтехноекспорт» відмінило два тендери на постачання розкішних автомобілів на очікувану суму 10,25 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

13 вересня було скасовано закупівлю чотирьох автомобілів на 4,85 млн грн. через «відсутність подальшої потреби». Планували придбати три Toyota Camry Elegance та один Toyota Land Cruiser 200 Special Edition.

З огляду на ціни в салонах, найдорожчим у цій закупівлі мав бути позашляховик, який може коштувати від $100 тис. У тендерній документації вказано, що чорний Land Cruiser повинен був мати такі опції: світлодіодна іллюмінація інтер’єру, оздоблення салону комбінованою напіваніліновою шкірою з перфорацією та ромбовидною прострочкою, обігрів лобового та заднього скла з автотаймером, система сповіщення про зміну смуги руху – LDA, система камер кругового огляду з функцією панорамного виду (1 фронтальна і 2 бокові – MTM (Multi-Terrain Monitor)), задні сидіння з підігрівом дворежимним (бокові сидіння), система контролю та інформування про втомлення водія, подушки безпеки для колін водія та переднього пасажира, система безпровідної зарядки по протоколу Qi.

Toyota Camry у комплектації Elegance можуть коштувати 800-900 тис грн.

26 серпня було скасовано закупівлю трьох автомобілів Audi на 5,40 млн грн. через відсутність мінімум двох учасників тендеру. планували придбати Audi A6 2/0 TFSI Quattro, Audi A6 2/0 TDI Quattro і Audi A8 3/0 TDI Quattro Long.

У цій закупівлі найдорожчим виглядає Audi A8, який може коштувати від $80 тис. У тендерній документації вказано бажані опції: двигун об’ємом 2967 см3, підігрів передніх і задніх сидінь, оздоблення сидінь шкірою, підйомно – зсувний скляний люк, клімат – контроль 4-зональний, захист від бічного удару.

Докладні вимоги замовника до розкішних автомобілів – тут.

Нагадаємо, до вказаних закупівель «Спецтехноекспорту» цього року найдорожчими автомобілями, які намагались придбати державні структури через систему «Прозорро», були кросовер Infiniti Q70 за 1,40 млн грн. для «АТП Черкаської обласної ради» та Audi Q7 3.0 TDI quattro S line за 2,05 млн грн. для ПАТ «Дністровська ГАЕС».

З 2015 року «Спецтехноекспортом» зі структури «Укрспецекспорту» керує виходець з Одеси з Одеси Павло Барбул. Його батько пов’язаний з групою одеських шляховиків Геннадія Труханова.

Один з заступників директора «Спецтехноекспорта» Владислав Бельбас раніше працював в «Богдан Схід Авто» Олега Гладковського. Це бізнес-партнер президента Петра Порошенка, який на посаді першого заступника секретаря СНБО курує оборонно-промисловий комплекс.

Нагадаємо, в 2015 році було відкрите кримінальне провадження про виплату «Спецтехноекспорт» фіктивних агентських на суму $3,59 млн. Також справу про схему експорту через фіктивні фірми на 91 млн грн. веде поліція.

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