Вишневе розіграло 1,3 мільйона за сцену для «НеАнгелів», Полякової, Барських, Огнєвіч та Андріани на День міста

Виконавчий комітет Вишневої міської ради Київської області 21 серпня за результатами тендеру замовив ФОП Тимошенко Дмитро Вікторович послугу з організації та проведення заходу «День міста Вишневе» за 1,30 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Підрядник 16 вересня організує напроти фонтану по вулиці Європейській виступи гурту «НеАнгели», Ольги Полякової, Макса Барських, Злати Огнєвіч та Андріани. Зокрема він забезпечить технічну частину заходу – сцену, звук і світло, а також технічні, транспортні та побутові умови артистів за їхніми райдерами.

Ціна угоди на третину відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 1,30 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Енд Артістс» Олександра Снєгова на чолі з Іриною Царюченко, чия ціна дорівнювала очікуваній сумі. При цьому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Столичний підприємець Дмитро Тимошенко у квітні вказував у «Прозорро» контактний адресу електронної пошти dd@andartists.com. Вона належить вищезгаданому концертному агентству «Andartists», на сайті якої раніше значився переможець.

Усього з квітня Тимошенко виграв тендерів на 1,82 млн грн., з яких цей – найбільший.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Культура, Обладнання