Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
14 Вересня 2017
Дані про закупівлю тут.
|№
з/п
|Марка автомобіля
|Toyota Camry
Elegance
|2,5 Dual VVT-i
|6A/T
|Кількість
|3 од.
|Об’єм двигуна(куб.см)
|2494
|Рік виготовлення
|2017 р., новий, без пробігу
|Колір кузова
|Чорний, темно сірий або сірий металік
|Оздоблення салону
|Комбінованою шкірою з перфорацією
|Гарантія на автомобіль
|3 роки або 100 000 км
|Комплектація автомобіля
|1
|Кількість місць з водієм
|5 (п’ять)
|2
|Тип двигуна бензиновий L4/16 клапанів Dual VVT-i
|В наявності
|3
|Привід передній
|В наявності
|4
|Трансмісія 6-ступенева автоматична
|В наявності
|5
|Стандарт токсичності EURO 5
|В наявності
|6
|Максимально крутний момент (Н*м при об./хв)
|231/4100
|7
|Максимальна потужність (кВт(к.с.)при об./хв.
|133(181)/6 000
|8
|Місткість паливного баку (л)
|70
|9
|Колісні легкосплавні диски 16 радіус
|В наявності
|10
|Шини 215/60R16
|В наявності
|11
|Кліренс мінімальний (мм.)
|160
|12
|Об’єм багажного відділення (л)
|506
|13
|Розміри Д/Ш/В (мм)
|4850/1825/1480
|14
|Ручка селектора АКПП оздоблена сріблястою вставкою та комбінованою шкірою
|В наявності
|15
|Інтегровані бокові підніжки з підсвічуванням
|В наявності
|16
|Антена GPS “плавник акули” на даху
|В наявності
|17
|Аеродинамічні накладки переднього та заднього бамперів
|В наявності
|18
|Рейлінги чорного кольору на даху
|В наявності
|19
|Світлодіодна іллюмінація інтер’єру
|В наявності
|20
|Охолоджуючий бокс в передньому підлокітнику
|В наявності
|21
|Прожекторні світлодіодні фари ближнього та дальнього світла
|В наявності
|22
|Світлодіодні денні ходові вогні + Високонапірні висувні омивачі фар
|В наявності
|23
|Передні світлодіодні протитуманні фари
|В наявності
|24
|Сенсор освітлення та автоматичне дальнє світло – AHB
|В наявності
|25
|Склоочисники з сенсором дощу
|В наявності
|26
|Тоновані задні стекла та стекла дверей багажного відділення
|В наявності
|27
|Обігрів лобового та заднього скла з автотаймером
|В наявності
|28
|Електросклопідйомники передніх та задніх дверей з функцією Auto
|В наявності
|29
|Внутрішнє дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням
|В наявності
|30
|Електропривід верхньої частини дверей багажного відділення
|В наявності
|31
|Люк з електроприводом
|В наявності
|32
|Зовнішні дзеркала заднього виду з автоматичним затемненням, електроприводом регулювання та складання, обігрівом з автотаймером
|В наявності
|33
|Круїз-контроль з функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля, що їде попереду
|В наявності
|34
|Система моніторінгу “сліпих” зон – BSM
|В наявності
|35
|Система сповіщення про зміну смуги руху – LDA
|В наявності
|36
|Система попередження про поперечний рух ззаду під час виїзду з парковки заднім ходом – RCTA
|В наявності
|37
|Система безключового доступу до автомобіля та запуску двигуна – Smart Entry and Push Start
|В наявності
|38
|Датчики паркування передні та задні
|В наявності
|39
|Система камер кругового огляду з функцією панорамного виду
|В наявності
|40
|Система контролю тиску в шинах – TPMS
|В наявності
|41
|Мультифункціональне кермо з електрорегулюванням за висотою та глибиною та підігрівом (тільки для керма із вставками, що імітують дерево)
|В наявності
|42
|Передні сидіння з електрорегулюванням, підігрівом та вентиляцією
|В наявності
|43
|Задні сидіння з підігрівом дворежимним (бокові сидіння)
|В наявності
|44
|Функція пам′яті сидіння водія на 3 положення
|В наявності
|45
|Клімат-контроль з незалежним регулювання температури зон водій/пасажир та незалежне регулювання температури для пасажирів 2-го ряду сидінь
|В наявності
|46
|Підсвічування панелі приладів “Optitron” з регулюванням яскравості
|В наявності
|47
|Кольоровий мультиінформаційний дисплей 4.2″ на панелі приладів
|В наявності
|48
|Аудіосистема Toyota Touch Pro (радіо, СD/DVD/MP3/WMA) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 9.0″, підсилювачем JBL та 14 динаміками та навігаційна система GPS
|В наявності
|49
|Лінійний вхід AUX та USB-порт (з можливістю підключення iPod / iPhone)
|В наявності
|50
|Система безпровідного зв’язку по протоколу Bluetooth
|В наявності
|51
|Система безпровідної зарядки по протоколу Qi
|В наявності
|52
|Розетка для аксесуарів в багажному відділенні, 220В, 100 Вт
|В наявності
|53
|Система кермового управління зі змінним передаточним числом – VGRS
|В наявності
|54
|Селектор вибору режимів водіння
|В наявності
|55
|Адаптивна підвіска з регулюванням жорсткості – AVS та системою активного регулювання дорожнього просвіту – AHC
|В наявності
|56
|Антиблокувальна гальмівна система адаптована до бездоріжжя з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля – Multi Terrain ABS + BA + EBD
|В наявності
|57
|Система камер кругового огляду: 1 фронтальна і 2 бокові – MTM (Multi-Terrain Monitor)
|В наявності
|58
|Активна протибуксувальна система – A-TRC
|В наявності
|59
|Система стабілізації автомобіля – VSC
|В наявності
|60
|Система стабілізації автомобіля з причепом – TSC (Trailer Sway Control)
|В наявності
|61
|Система активної безпеки Pre-Crash (підтягує ремені безпеки 1-го ряду сидінь, якщо зпрацьовує BA / VSC)
|В наявності
|62
|Система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування
|В наявності
|63
|Система розпізнання та інформування водія про дорожні знаки
|В наявності
|64
|Система контролю та інформування про втомлення водія
|В наявності
|65
|Примусове блокування центрального диференціалу
|В наявності
|66
|Система допомоги при повороті на бездоріжжі – OTA (Offroad Turn Assist)
|В наявності
|67
|Система допомоги старту на підйомі – НАС (Hill assist control)
|В наявності
|68
|Система допомоги під час руху бездоріжжям – Crawl Control
|В наявності
|69
|Система руху бездоріжжям з вибором місцевості – MTS (Multi-Terrain Select)
|В наявності
|70
|Фронтальні двоступеневі подушки безпеки для водія та переднього пасажира
|В наявності
|71
|Подушки безпеки для колін водія та переднього пасажира
|В наявності
|72
|Бокові подушки безпеки для 1-го та 2-го рядів
|В наявності
|73
|Захисні бокові шторки для 1-го та 2-го рядів
|В наявності
|74
|Іммобілайзер
|В наявності
|75
|Сигналізація
|В наявності
|76
|Центральний замок з подвійним блокуванням та дистанційним управлінням
|В наявності
|77
|Повнорозмірне запасне колесо під днищем автомобіля
|В наявності
|№
з/п
|Марка автомобіля
|TOYOTA LAND CRUISER 200, Special Edition
(або еквівалент)
|4.5D-4D
|6A/T
|Кількість
|1 од.
|Об’єм двигуна(куб.см)
|4 461
|Рік виготовлення
|2017 р., новий, без пробігу
|Колір кузова
|Чорний металік
|Колір салона
|Коричневий, стеля чорна
|Гарантія на автомобіль
|3 роки або 100 000 км
|Комплектація автомобіля
|1
|Тип двигуна Дизельний V8/32 клапаний, з турбонаддувом та інтеркулером
|В наявності
|2
|Привід постійний повний з деференціалом підвищеного тертя (LSD) TORSEN
|В наявності
|3
|Трансмісія 6-ступенева автоматична
|В наявності
|4
|Стандарт токсичності EURO 5
|В наявності
|5
|Максимально крутний момент (Н*м при об./хв)
|650/1600-2600
|6
|Максимальна потужність (кВт(к.с.)при об./хв.)
|183(249)/2800-3600
|7
|Місткість паливного баку (л)
|93
|8
|Колісні легкосплавні диски 20 радіус
|В наявності
|9
|Шини 285/50R20
|В наявності
|10
|Кліренс мінімальний (мм.)
|225
|11
|Конструкція кузова
|Рамна
|12
|Об’єм багажного відділення мін./макс.(л)2
|909/1431
|13
|Розміри Д/Ш/В (мм)
|4950/1980/1910
|14
|Кількість місць з водієм
|5 (п’ять)
|15
|Оздоблення салону комбінованою напіваніліновою шкірою з перфорацією та ромбовидною прострочкою
|В наявності
|16
|Ручка селектора АКПП оздоблена сріблястою вставкою та комбінованою шкірою
|В наявності
|17
|Інтегровані бокові підніжки з підсвічуванням
|В наявності
|18
|Хромована радіаторна решітка із вставками у колір кузова
|В наявності
|19
|Антена GPS “плавник акули” на даху
|В наявності
|20
|Аеродинамічні накладки переднього та заднього бамперів
|В наявності
|21
|Рейлінги з елементами матового хрому на даху
|В наявності
|22
|Світлодіодна іллюмінація інтер’єру
|В наявності
|23
|Фари головного світла з чорними вставками
|В наявності
|24
|Охолоджуючий бокс в передньому підлокітнику
|В наявності
|25
|Прожекторні світлодіодні фари ближнього та дальнього світла
|В наявності
|26
|Світлодіодні денні ходові вогні + Високонапірні висувні омивачі фар
|В наявності
|27
|Передні світлодіодні протитуманні фари
|В наявності
|28
|Сенсор освітлення та автоматичне дальнє світло – AHB
|В наявності
|29
|Склоочисники з сенсором дощу
|В наявності
|30
|Тоновані задні стекла та стекла дверей багажного відділення
|В наявності
|31
|Обігрів лобового та заднього скла з автотаймером
|В наявності
|32
|Електросклопідйомники передніх та задніх дверей з функцією Auto
|В наявності
|33
|Внутрішнє дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням
|В наявності
|34
|Електропривід верхньої частини дверей багажного відділення
|В наявності
|35
|Люк з електроприводом
|В наявності
|36
|Круїз-контроль з функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля, що їде попереду
|В наявності
|37
|Система моніторінгу “сліпих” зон – BSM
|В наявності
|38
|Система сповіщення про зміну смуги руху – LDA
|В наявності
|39
|Система попередження про поперечний рух ззаду під час виїзду з парковки заднім ходом – RCTA
|В наявності
|40
|Система безключового доступу до автомобіля та запуску двигуна – Smart Entry and Push Start
|В наявності
|41
|Датчики паркування передні та задні
|В наявності
|42
|Система камер кругового огляду з функцією панорамного виду
|В наявності
|43
|Система контролю тиску в шинах – TPMS
|В наявності
|44
|Мультифункціональне кермо з електрорегулюванням за висотою та глибиною та підігрівом (тільки для керма із вставками, що імітують дерево)
|В наявності
|45
|Передні сидіння з електрорегулюванням, підігрівом та вентиляцією
|В наявності
|46
|Задні сидіння з підігрівом дворежимним (бокові сидіння)
|В наявності
|47
|Функція пам′яті сидіння водія на 3 положення
|В наявності
|48
|Клімат-контроль з незалежним регулювання температури зон водій/пасажир та незалежне регулювання температури для пасажирів 2-го ряду сидінь
|В наявності
|49
|Підсвічування панелі приладів “Optitron” з регулюванням яскравості
|В наявності
|50
|Кольоровий мультиінформаційний дисплей 4.2″ на панелі приладів
|В наявності
|51
|Аудіосистема Toyota Touch Pro (радіо, СD/DVD/MP3/WMA) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 9.0″, підсилювачем JBL та 14 динаміками та навігаційна система GPS
|В наявності
|52
|Лінійний вхід AUX та USB-порт (з можливістю підключення iPod / iPhone)
|В наявності
|53
|Система безпровідного зв’язку по протоколу Bluetooth
|В наявності
|54
|Система безпровідної зарядки по протоколу Qi
|В наявності
|55
|Розетка для аксесуарів в багажному відділенні, 220В, 100 Вт
|В наявності
|56
|Система кермового управління зі змінним передаточним числом – VGRS
|В наявності
|57
|Селектор вибору режимів водіння
|В наявності
|58
|Адаптивна підвіска з регулюванням жорсткості – AVS та системою активного регулювання дорожнього просвіту – AHC
|В наявності
|59
|Антиблокувальна гальмівна система, адаптована до бездоріжжя з системою допомоги при екстренному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля – Multi Terrain ABS + BA + EBD
|В наявності
|60
|Система камер кругового огляду: 1 фронтальна і 2 бокові – MTM (Multi-Terrain Monitor)
|В наявності
|61
|Активна протибуксувальна система – A-TRC
|В наявності
|62
|Система стабілізації автомобіля – VSC
|В наявності
|63
|Система стабілізації автомобіля з причепом – TSC (Trailer Sway Control)
|В наявності
|64
|Система активної безпеки Pre-Crash (підтягує ремені безпеки 1-го ряду сидінь, якщо зпрацьовує BA / VSC)
|В наявності
|65
|Система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування
|В наявності
|66
|Система розпізнання та інформування водія про дорожні знаки
|В наявності
|67
|Система контролю та інформування про втомлення водія
|В наявності
|68
|Примусове блокування центрального диференціалу
|В наявності
|69
|Система допомоги при повороті на бездоріжжі – OTA (Offroad Turn Assist)
|В наявності
|70
|Система допомоги старту на підйомі – НАС (Hill assist control)
|В наявності
|71
|Система допомоги під час руху бездоріжжям – Crawl Control
|В наявності
|72
|Система руху бездоріжжям з вибором місцевості – MTS (Multi-Terrain Select)
|В наявності
|73
|Фронтальні двоступеневі подушки безпеки для водія та переднього пасажира
|В наявності
|74
|Подушки безпеки для колін водія та переднього пасажира
|В наявності
|75
|Бокові подушки безпеки для 1-го та 2-го рядів
|В наявності
|76
|Захисні бокові шторки для 1-го та 2-го рядів
|В наявності
|77
|Іммобілайзер
|В наявності
|78
|Сигналізація
|В наявності
|79
|Центральний замок з подвійним блокуванням та дистанційним управлінням
|В наявності
|80
|Колісні диски легкосплавні 20-дюймові, шини 285/50 R20
|В наявності
|81
|Повнорозмірне запасне колесо під днищем автомобіля
|В наявності
|№
з/п
|Марка автомобіля
|AUDI A6
(або еквівалент)
|2/0 TFSI Quattro
|7/S tronic
|Кількість
|1 од.
|Об’єм двигуна(куб.см)
|1968
|Рік виготовлення
|2017 р., новий, без пробігу
|Кузов авто
Колір кузова
|Чотирьохдверний седан
Чорний діамант (А2А2)
|Колір салона
|Чорний (FZ)
|Гарантія на автомобіль
|2 роки без обмеження пробігу
|Комплектація автомобіля
|1
|Тип двигуна
|Бензиновий двигун з турбонадувом та системою підйому клапанів
|2
|Кількість клапанів на один циліндр
|4
|3
|Мак. потужність в к.с. об/мін.
|252/5000-6000
|4
|Мак. Курящий момент Н.м. об/мін
|370/1600-4500
|5
|Витрати палива: міський цикл, л-100км/г
|8,4-8,3
|6
|Витрати палива: загородній цикл,л-100км/г
|6,0-5,8
|7
|Витрати палива: змішаний цикл,л-100км/г
|6,9-6,7
|8
|Трансмісія 7-ступенева s Tronic
|В наявності
|9
|Привід автомобіля
|Постійний повний привід
|10
|Об’єм паливного баку
|65л.
|11
|Стандарт токсичності вихлопу
|EURO 6
|12
|Розмір Д/Ш/В/ (мм)
|4933/2086/1455
|13
|Адаптивний стоп-сигнал вмикання
|В наявності
|14
|Антиблокувальна система гальм ABS
|В наявності
|15
|Аудіосистема
|В наявності
|16
|Блоки задніх світлодіодних ліхтарів
|В наявності
|17
|Бортова література на українській мові
|В наявності
|18
|Внутрішнє дзеркало заднього огляду
|В наявності
|19
|Диски 6 рукавів 8Jx17 ковані
|В наявності
|20
|Електричне відчинення кришки багажника
|В наявності
|21
|Електросистема курсової стійкості ESP
|В наявності
|22
|Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням
|В наявності
|23
|Інтерфейс Bluetooth
|В наявності
|24
|Кермо з регулюван. по висоті та глибині
|В наявності
|25
|Клімат-контроль
|В наявності
|26
|Магнітола
|В наявності
|27
|Норми вихлопних газів Євро 6
|В наявності
|28
|Паркувальне гальмо електромеханічне
|В наявності
|29
|Підсилювач кермового колеса
|В наявності
|30
|Подушки безпеки для передніх сидінь
|В наявності
|31
|Ремені безпеки на всіх сидіннях
|В наявності
|32
|Система Start-Stop з рекуперацією
|В наявності
|33
|Система контролю тиску в шинах
|В наявності
|34
|Спинка заднього сидіння складна
|В наявності
|35
|Фари ксенонові Xenon plus
|В наявності
|36
|Центральний замок з пристроєм
|В наявності
|37
|Допомога при паркуванні
|В наявності
|38
|Зовнішні дзеркала з функцією пам’яті
|В наявності
|39
|Камера заднього огляду
|В наявності
|40
|Передні сидіння з електрорегулюванням повздовжнього положення, висоти і нахилу подушок сидінь і спинки
|В наявності
|41
|Фари світлодіодні
|В наявності
|42
|Шкіра/Alcantara – спортивні сидіння
|В наявності
|з/п
|Марка автомобіля
|AUDI A6
(або еквівалент)
|2/0 TDI Quattro
|7/S tronic
|Кількість
|1 од.
|Об’єм двигуна(куб.см)
|1968
|Рік виготовлення
|2017 р., новий, без пробігу
|Кузов авто
Колір кузова
|Чотирьохдверний седан
Чорний діамант (А2А2)
|Колір салона
|Чорний (FZ)
|Гарантія на автомобіль
|2 роки без обмеження пробігу
|Комплектація автомобіля
|1
|Тип двигуна
|Рядний 4 цилінндровий дизельний двигун з турбонадувом Common Rail
|2
|Кількість клапанів на один циліндр
|4
|3
|Мак. потужність в к.с. об/мін.
|190/3800-4200
|4
|Мак. Курящий момент Н.м. об/мін
|400/1750-3000
|5
|Витрати палива: міський цикл, л-100км/г
|5,8-5,7
|6
|Витрати палива: загородній цикл,л-100км/г
|4,6-4,4
|7
|Витрати палива: змішаний цикл,л-100км/г
|5,0-4,9
|8
|Трансмісія 7-ступенева s Tronic
|В наявності
|9
|Привід автомобіля
|Постійний повний привід
|10
|Об’єм паливного баку
|73л.
|11
|Стандарт токсичності вихлопу
|EURO 6
|12
|Розмір Д/Ш/В/ (мм)
|4933/2086/1455
|13
|Audi Music Interface
|В наявності
|14
|Автоматично – динамічне регулювання
|В наявності
|15
|Адаптивний стоп-сигнал вмикання
|В наявності
|16
|Антиблокувальна система гальм ABS
|В наявності
|17
|Блоки задніх світлодіодних ліхтарів
|В наявності
|18
|Бортова література на українській мові
|В наявності
|19
|Внутрішнє дзеркало заднього огляду
|В наявності
|20
|Електричне відчинення кришки багажника
|В наявності
|21
|Електросистема курсової стійкості ESP
|В наявності
|22
|Звичайні сидіння
|В наявності
|23
|Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням
|В наявності
|24
|Інформаційна система для водія з кольровим дисплеєм 7-дюймів
|В наявності
|25
|Кермо з регулюван. по висоті та глибині
|В наявності
|26
|Клімат-контроль
|В наявності
|27
|Норми вихлопних газів Євро 6
|В наявності
|28
|Паркувальне гальмо електромеханічне
|В наявності
|29
|Передні сидіння з електрорегулюванням повздовжнього положення, висоти і нахилу подушок сидінь і спинки
|В наявності
|30
|Підсилювач кермового колеса
|В наявності
|31
|Подушки безпеки для передніх сидінь
|В наявності
|32
|Ремені безпеки на всіх сидіннях
|В наявності
|33
|Система Start-Stop з рекуперацією
|В наявності
|34
|Система контролю тиску в шинах
|В наявності
|35
|Спинка заднього сидіння складна
|В наявності
|36
|Фари світлодіодні
|В наявності
|37
|Центральний замок з пристроєм
|В наявності
|38
|Допомога при паркуванні
|В наявності
|39
|Зовнішні дзеркала з функцією пам’яті
|В наявності
|40
|Камера заднього огляду
|В наявності
|41
|Фари світлодіодні
|В наявності
|42
|Шкіра/Alcantara – спортивні сидіння
|В наявності
|№
з/п
|Марка автомобіля
|AUDI A8
(або еквівалент)
|3/0 TDI Quattro Long
|8/S tronic
|Кількість
|1 од.
|Об’єм двигуна(куб.см)
|2967
|Рік виготовлення
|2017 р., новий, без пробігу
|Кузов авто
Колір кузова
|Чотирьохдверний седан
Чорний діамант (4J4j)
|Колір салона
|Чорний (FZ)
|Гарантія на автомобіль
|2 роки без обмеження пробігу
|Комплектація автомобіля
|1
|Тип двигуна
|V образний 6 ціліндровий дизильний двигун з системою впорску Common Rail з турбонадувам
|2
|Кількість клапанів на один циліндр
|4
|3
|Мак. Потужність в к.с. об/мін.
|262/4000-4250
|4
|Мак. Курящий момент Н.м. об/мін
|580/1750-2500
|5
|Витрати палива: міський цикл, л-100км/г
|7,7-7,4
|6
|Витрати палива: загородній цикл,л-100км/г
|5,2-4,9
|7
|Витрати палива: змішаний цикл,л-100км/г
|6,1-5,8
|8
|Трансмісія 8-ступенева s Tronic
|В наявності
|9
|Привід автомобіля
|Постійний повний привід
|10
|Об’єм паливного баку
|82л.
|11
|Стандарт токсичності вихлопу
|EURO 6
|12
|Розмір Д/Ш/В/ (мм)
|5265/2111/1471
|13
|2 ключі до автомобілю
|В наявності
|14
|Tiptronic 8 – ступінчаста КПП
|В наявності
|15
|Адаптивна пневматична підвіска
|В наявності
|16
|Антиблокувальна система ABS
|В наявності
|17
|Асистент початку руху на підйомі
|В наявності
|18
|Аудіосистема
|В наявності
|19
|Блоки задніх світлодіодних ліхтарів
|В наявності
|20
|Blutooch інтерфейс
|В наявності
|21
|Бортова література українською мовою
|В наявності
|22
|Вентильовані дискові гальма попереду
|В наявності
|23
|Вн. дзеркало заднього огляду
|В наявності
|24
|Гальмівна система
|В наявності
|25
|Датчик освітлення і дощу
|В наявності
|26
|Диски ковані, 10 спиць, 8Jx18
|В наявності
|27
|Електричне зачинення/відчинення багажника
|В наявності
|28
|Електронна сис-ма курсової стійкості ESP
|В наявності
|29
|Електронне блокування диференціала EDS
|В наявності
|30
|Електрорегулювання передніх сидінь
|В наявності
|31
|Захист від бічного удару
|В наявності
|32
|Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням
|В наявності
|33
|Клімат – контроль 4 – зональний
|В наявності
|34
|Круїз-контроль
|В наявності
|35
|Норми вихлопних газів Євро 6
|В наявності
|36
|Оздоблення сидінь шкірою
|В наявності
|37
|Підігрів передніх і задніх сидінь
|В наявності
|38
|Підйомно – зсувний скляний люк
|В наявності
|39
|Подушки безпеки бічні спереду і ззаду
|В наявності
|40
|Постійний повний привід
|В наявності
|41
|Пристрій очищення фар
|В наявності
|42
|Протиугінна сигналізація
|В наявності
|43
|Регулювання пробуксовування коліс ASR
|В наявності
|44
|Ремені безпеки автоматичні
|В наявності
|45
|Система Start – Stop з рекуперацією
|В наявності
|46
|Система допомоги при паркуванні
|В наявності
|47
|Система контролю тиску в шинах
|В наявності
|48
|Склопідіймачі електричні спереду і ззаду
|В наявності
|49
|Сонцезахисна шторка з електроприводом
|В наявності
|50
|Світлодіодні фари ближній та дальне світло
|В наявності
|51
|Світлодіодне денне світло та динамічні вказівники поворотів
|В наявності
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