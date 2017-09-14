Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів

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14 Вересня 2017

Дані про закупівлю тут.


з/п		 Марка автомобіля Toyota Camry

Elegance
(або еквівалент)

 2,5 Dual VVT-i 6A/T
Кількість 3 од.
Об’єм двигуна(куб.см) 2494
Рік виготовлення 2017 р., новий, без пробігу
Колір кузова Чорний, темно сірий або сірий металік
Оздоблення салону Комбінованою шкірою з перфорацією
Гарантія на автомобіль 3 роки або 100 000 км
Комплектація автомобіля
1 Кількість місць з водієм 5 (п’ять)
2 Тип двигуна бензиновий L4/16 клапанів Dual VVT-i В наявності
3 Привід передній В наявності
4 Трансмісія 6-ступенева автоматична В наявності
5 Стандарт токсичності EURO 5 В наявності
6 Максимально крутний момент (Н*м при об./хв) 231/4100
7 Максимальна потужність (кВт(к.с.)при об./хв. 133(181)/6 000
8 Місткість паливного баку (л) 70
9 Колісні легкосплавні диски 16 радіус В наявності
10 Шини 215/60R16 В наявності
11 Кліренс мінімальний (мм.) 160
12 Об’єм багажного відділення (л) 506
13 Розміри Д/Ш/В (мм) 4850/1825/1480
14 Ручка селектора АКПП оздоблена сріблястою вставкою та комбінованою шкірою В наявності
15 Інтегровані бокові підніжки з підсвічуванням В наявності
16 Антена GPS “плавник акули” на даху В наявності
17 Аеродинамічні накладки переднього та заднього бамперів В наявності
18 Рейлінги чорного кольору на даху В наявності
19 Світлодіодна іллюмінація інтер’єру В наявності
20 Охолоджуючий бокс в передньому підлокітнику В наявності
21 Прожекторні світлодіодні фари ближнього та дальнього світла В наявності
22 Світлодіодні денні ходові вогні + Високонапірні висувні омивачі фар В наявності
23 Передні світлодіодні протитуманні фари В наявності
24 Сенсор освітлення та автоматичне дальнє світло – AHB В наявності
25 Склоочисники з сенсором дощу В наявності
26 Тоновані задні стекла та стекла дверей багажного відділення В наявності
27 Обігрів лобового та заднього скла з автотаймером В наявності
28 Електросклопідйомники передніх та задніх дверей з функцією Auto В наявності
29 Внутрішнє дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням В наявності
30 Електропривід верхньої частини дверей багажного відділення В наявності
31 Люк з електроприводом В наявності
32 Зовнішні дзеркала заднього виду з автоматичним затемненням, електроприводом регулювання та складання, обігрівом з автотаймером В наявності
33 Круїз-контроль з функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля, що їде попереду В наявності
34 Система моніторінгу “сліпих” зон – BSM В наявності
35 Система сповіщення про зміну смуги руху – LDA В наявності
36 Система попередження про поперечний рух ззаду під час виїзду з парковки заднім ходом – RCTA В наявності
37 Система безключового доступу до автомобіля та запуску двигуна – Smart Entry and Push Start В наявності
38 Датчики паркування передні та задні В наявності
39 Система камер кругового огляду з функцією панорамного виду В наявності
40 Система контролю тиску в шинах – TPMS В наявності
41 Мультифункціональне кермо з електрорегулюванням за висотою та глибиною та підігрівом (тільки для керма із вставками, що імітують дерево) В наявності
42 Передні сидіння з електрорегулюванням, підігрівом та вентиляцією В наявності
43 Задні сидіння з підігрівом дворежимним (бокові сидіння) В наявності
44 Функція пам′яті сидіння водія на 3 положення В наявності
45 Клімат-контроль з незалежним регулювання температури зон водій/пасажир та незалежне регулювання температури для пасажирів 2-го ряду сидінь В наявності
46 Підсвічування панелі приладів “Optitron” з регулюванням яскравості В наявності
47 Кольоровий мультиінформаційний дисплей 4.2″ на панелі приладів В наявності
48 Аудіосистема Toyota Touch Pro (радіо, СD/DVD/MP3/WMA) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 9.0″, підсилювачем JBL та 14 динаміками та навігаційна система GPS В наявності
49 Лінійний вхід AUX та USB-порт (з можливістю підключення iPod / iPhone) В наявності
50 Система безпровідного зв’язку по протоколу Bluetooth В наявності
51 Система безпровідної зарядки по протоколу Qi В наявності
52 Розетка для аксесуарів в багажному відділенні, 220В, 100 Вт В наявності
53 Система кермового управління зі змінним передаточним числом – VGRS В наявності
54 Селектор вибору режимів водіння В наявності
55 Адаптивна підвіска з регулюванням жорсткості – AVS та системою активного регулювання дорожнього просвіту – AHC В наявності
56 Антиблокувальна гальмівна система адаптована до бездоріжжя з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля – Multi Terrain ABS + BA + EBD В наявності
57 Система камер кругового огляду: 1 фронтальна і 2 бокові – MTM (Multi-Terrain Monitor) В наявності
58 Активна протибуксувальна система – A-TRC В наявності
59 Система стабілізації автомобіля – VSC В наявності
60 Система стабілізації автомобіля з причепом – TSC (Trailer Sway Control) В наявності
61 Система активної безпеки Pre-Crash (підтягує ремені безпеки 1-го ряду сидінь, якщо зпрацьовує BA / VSC) В наявності
62 Система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування В наявності
63 Система розпізнання та інформування водія про дорожні знаки В наявності
64 Система контролю та інформування про втомлення водія В наявності
65 Примусове блокування центрального диференціалу В наявності
66 Система допомоги при повороті на бездоріжжі – OTA (Offroad Turn Assist) В наявності
67 Система допомоги старту на підйомі – НАС (Hill assist control) В наявності
68 Система допомоги під час руху бездоріжжям – Crawl Control В наявності
69 Система руху бездоріжжям з вибором місцевості – MTS (Multi-Terrain Select) В наявності
70 Фронтальні двоступеневі подушки безпеки для водія та переднього пасажира В наявності
71 Подушки безпеки для колін водія та переднього пасажира В наявності
72 Бокові подушки безпеки для 1-го та 2-го рядів В наявності
73 Захисні бокові шторки для 1-го та 2-го рядів В наявності
74 Іммобілайзер В наявності
75 Сигналізація В наявності
76 Центральний замок з подвійним блокуванням та дистанційним управлінням В наявності
77 Повнорозмірне запасне колесо під днищем автомобіля В наявності

 


з/п		 Марка автомобіля TOYOTA LAND CRUISER 200, Special Edition

(або еквівалент)

 4.5D-4D 6A/T
Кількість 1 од.
Об’єм двигуна(куб.см) 4 461
Рік виготовлення 2017 р., новий, без пробігу
Колір кузова Чорний металік
Колір салона Коричневий, стеля чорна
Гарантія на автомобіль 3 роки або 100 000 км
Комплектація автомобіля
1 Тип двигуна Дизельний V8/32 клапаний, з турбонаддувом та інтеркулером В наявності
2 Привід постійний повний з деференціалом підвищеного тертя  (LSD) TORSEN В наявності
3 Трансмісія 6-ступенева автоматична В наявності
4 Стандарт токсичності EURO 5 В наявності
5 Максимально крутний момент (Н*м при об./хв) 650/1600-2600
6 Максимальна потужність (кВт(к.с.)при об./хв.) 183(249)/2800-3600
7 Місткість паливного баку (л) 93
8 Колісні легкосплавні диски 20 радіус В наявності
9 Шини 285/50R20 В наявності
10 Кліренс мінімальний (мм.) 225
11 Конструкція кузова Рамна
12 Об’єм багажного відділення мін./макс.(л)2 909/1431
13 Розміри Д/Ш/В (мм) 4950/1980/1910
14 Кількість місць з водієм 5 (п’ять)
15 Оздоблення салону комбінованою напіваніліновою шкірою з перфорацією та ромбовидною прострочкою В наявності
16 Ручка селектора АКПП оздоблена сріблястою вставкою та комбінованою шкірою В наявності
17 Інтегровані бокові підніжки з підсвічуванням В наявності
18 Хромована радіаторна решітка із вставками у колір кузова В наявності
19 Антена GPS “плавник акули” на даху В наявності
20 Аеродинамічні накладки переднього та заднього бамперів В наявності
21 Рейлінги з елементами матового хрому на даху В наявності
22 Світлодіодна іллюмінація інтер’єру В наявності
23 Фари головного світла з чорними вставками В наявності
24 Охолоджуючий бокс в передньому підлокітнику В наявності
25 Прожекторні світлодіодні фари ближнього та дальнього світла В наявності
26 Світлодіодні денні ходові вогні + Високонапірні висувні омивачі фар В наявності
27 Передні світлодіодні протитуманні фари В наявності
28 Сенсор освітлення та автоматичне дальнє світло – AHB В наявності
29 Склоочисники з сенсором дощу В наявності
30 Тоновані задні стекла та стекла дверей багажного відділення В наявності
31 Обігрів лобового та заднього скла з автотаймером В наявності
32 Електросклопідйомники передніх та задніх дверей з функцією Auto В наявності
33 Внутрішнє дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням В наявності
34 Електропривід верхньої частини дверей багажного відділення В наявності
35 Люк з електроприводом В наявності
36 Круїз-контроль з функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля, що їде попереду В наявності
37 Система моніторінгу “сліпих” зон – BSM В наявності
38 Система сповіщення про зміну смуги руху – LDA В наявності
39 Система попередження про поперечний рух ззаду під час виїзду з парковки заднім ходом – RCTA В наявності
40 Система безключового доступу до автомобіля та запуску двигуна – Smart Entry and Push Start В наявності
41 Датчики паркування передні та задні В наявності
42 Система камер кругового огляду з функцією панорамного виду В наявності
43 Система контролю тиску в шинах – TPMS В наявності
44 Мультифункціональне кермо з електрорегулюванням за висотою та глибиною та підігрівом (тільки для керма із вставками, що імітують дерево) В наявності
45 Передні сидіння з електрорегулюванням, підігрівом та вентиляцією В наявності
46 Задні сидіння з підігрівом дворежимним (бокові сидіння) В наявності
47 Функція пам′яті сидіння водія на 3 положення В наявності
48 Клімат-контроль з незалежним регулювання температури зон водій/пасажир та незалежне регулювання температури для пасажирів 2-го ряду сидінь В наявності
49 Підсвічування панелі приладів “Optitron” з регулюванням яскравості В наявності
50 Кольоровий мультиінформаційний дисплей 4.2″ на панелі приладів В наявності
51 Аудіосистема Toyota Touch Pro (радіо, СD/DVD/MP3/WMA) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 9.0″, підсилювачем JBL та 14 динаміками та навігаційна система GPS В наявності
52 Лінійний вхід AUX та USB-порт (з можливістю підключення iPod / iPhone) В наявності
53 Система безпровідного зв’язку по протоколу Bluetooth В наявності
54 Система безпровідної зарядки по протоколу Qi В наявності
55 Розетка для аксесуарів в багажному відділенні, 220В, 100 Вт В наявності
56 Система кермового управління зі змінним передаточним числом – VGRS В наявності
57 Селектор вибору режимів водіння В наявності
58 Адаптивна підвіска з регулюванням жорсткості – AVS та системою активного регулювання дорожнього просвіту – AHC В наявності
59 Антиблокувальна гальмівна система, адаптована до бездоріжжя з системою допомоги при екстренному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля – Multi Terrain ABS + BA + EBD В наявності
60 Система камер кругового огляду: 1 фронтальна і 2 бокові – MTM (Multi-Terrain Monitor) В наявності
61 Активна протибуксувальна система – A-TRC В наявності
62 Система стабілізації автомобіля – VSC В наявності
63 Система стабілізації автомобіля з причепом – TSC (Trailer Sway Control) В наявності
64 Система активної безпеки Pre-Crash (підтягує ремені безпеки 1-го ряду сидінь, якщо зпрацьовує BA / VSC) В наявності
65 Система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування В наявності
66 Система розпізнання та інформування водія про дорожні знаки В наявності
67 Система контролю та інформування про втомлення водія В наявності
68 Примусове блокування центрального диференціалу В наявності
69 Система допомоги при повороті на бездоріжжі – OTA (Offroad Turn Assist) В наявності
70 Система допомоги старту на підйомі – НАС (Hill assist control) В наявності
71 Система допомоги під час руху бездоріжжям – Crawl Control В наявності
72 Система руху бездоріжжям з вибором місцевості – MTS (Multi-Terrain Select) В наявності
73 Фронтальні двоступеневі подушки безпеки для водія та переднього пасажира В наявності
74 Подушки безпеки для колін водія та переднього пасажира В наявності
75 Бокові подушки безпеки для 1-го та 2-го рядів В наявності
76 Захисні бокові шторки для 1-го та 2-го рядів В наявності
77 Іммобілайзер В наявності
78 Сигналізація В наявності
79 Центральний замок з подвійним блокуванням та дистанційним управлінням В наявності
80 Колісні диски легкосплавні 20-дюймові, шини 285/50 R20 В наявності
81 Повнорозмірне запасне колесо під днищем автомобіля В наявності

 

 

 


з/п		 Марка автомобіля AUDI A6
(або еквівалент)		 2/0 TFSI Quattro 7/S tronic
Кількість 1 од.
Об’єм двигуна(куб.см) 1968
Рік виготовлення 2017 р., новий, без пробігу
Кузов авто

Колір кузова

 Чотирьохдверний седан

Чорний діамант (А2А2)
Колір салона Чорний (FZ)
Гарантія на автомобіль 2 роки без обмеження пробігу
Комплектація автомобіля
1 Тип двигуна Бензиновий двигун з турбонадувом та системою підйому клапанів
2 Кількість клапанів на один циліндр 4
3 Мак. потужність в к.с. об/мін. 252/5000-6000
4 Мак. Курящий момент Н.м. об/мін 370/1600-4500
5 Витрати палива: міський цикл, л-100км/г 8,4-8,3
6 Витрати палива: загородній  цикл,л-100км/г 6,0-5,8
7 Витрати палива: змішаний цикл,л-100км/г 6,9-6,7
8 Трансмісія 7-ступенева s Tronic В наявності
9 Привід автомобіля Постійний повний привід
10 Об’єм паливного баку 65л.
11 Стандарт токсичності вихлопу EURO 6
12 Розмір Д/Ш/В/ (мм) 4933/2086/1455
13 Адаптивний стоп-сигнал вмикання В наявності
14 Антиблокувальна система гальм ABS В наявності
15 Аудіосистема В наявності
16 Блоки задніх світлодіодних ліхтарів В наявності
17 Бортова література на українській мові В наявності
18 Внутрішнє дзеркало заднього огляду В наявності
19 Диски 6 рукавів 8Jx17 ковані В наявності
20 Електричне відчинення кришки багажника В наявності
21 Електросистема курсової стійкості ESP В наявності
22 Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням В наявності
23  Інтерфейс Bluetooth В наявності
24 Кермо з регулюван. по висоті та глибині В наявності
25 Клімат-контроль В наявності
26 Магнітола В наявності
27 Норми вихлопних газів Євро 6 В наявності
28 Паркувальне гальмо електромеханічне В наявності
29 Підсилювач кермового колеса В наявності
30 Подушки безпеки для передніх сидінь В наявності
31 Ремені безпеки на всіх сидіннях В наявності
32 Система Start-Stop з рекуперацією В наявності
33 Система контролю тиску в шинах В наявності
34 Спинка заднього сидіння складна В наявності
35 Фари ксенонові Xenon plus В наявності
36 Центральний замок з пристроєм В наявності
37 Допомога при паркуванні В наявності
38 Зовнішні дзеркала з функцією пам’яті В наявності
39 Камера заднього огляду В наявності
40 Передні сидіння з електрорегулюванням повздовжнього положення, висоти і нахилу подушок сидінь і спинки В наявності
41 Фари світлодіодні В наявності
42 Шкіра/Alcantara – спортивні сидіння В наявності

 

 

з/п Марка автомобіля AUDI A6
(або еквівалент)		 2/0 TDI Quattro 7/S tronic
Кількість 1 од.
Об’єм двигуна(куб.см) 1968
Рік виготовлення 2017 р., новий, без пробігу
Кузов авто

Колір кузова

 Чотирьохдверний седан

Чорний діамант (А2А2)
Колір салона Чорний (FZ)
Гарантія на автомобіль 2 роки без обмеження пробігу
Комплектація автомобіля
1 Тип двигуна Рядний 4 цилінндровий дизельний двигун з турбонадувом Common Rail
2 Кількість клапанів на один циліндр 4
3 Мак. потужність в к.с. об/мін. 190/3800-4200
4 Мак. Курящий момент Н.м. об/мін 400/1750-3000
5 Витрати палива: міський цикл, л-100км/г 5,8-5,7
6 Витрати палива: загородній  цикл,л-100км/г 4,6-4,4
7 Витрати палива: змішаний цикл,л-100км/г 5,0-4,9
8 Трансмісія 7-ступенева s Tronic В наявності
9 Привід автомобіля Постійний повний привід
10 Об’єм паливного баку 73л.
11 Стандарт токсичності вихлопу EURO 6
12 Розмір Д/Ш/В/ (мм) 4933/2086/1455
13  Audi Music Interface В наявності
14 Автоматично – динамічне регулювання В наявності
15 Адаптивний стоп-сигнал вмикання В наявності
16 Антиблокувальна система гальм ABS В наявності
17 Блоки задніх світлодіодних ліхтарів В наявності
18 Бортова література на українській мові В наявності
19 Внутрішнє дзеркало заднього огляду В наявності
20 Електричне відчинення кришки багажника В наявності
21 Електросистема курсової стійкості ESP В наявності
22 Звичайні сидіння В наявності
23 Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням В наявності
24 Інформаційна система для водія з кольровим дисплеєм 7-дюймів В наявності
25 Кермо з регулюван. по висоті та глибині В наявності
26 Клімат-контроль В наявності
27 Норми вихлопних газів Євро 6 В наявності
28 Паркувальне гальмо електромеханічне В наявності
29 Передні сидіння з електрорегулюванням повздовжнього положення, висоти і нахилу подушок сидінь і спинки В наявності
30 Підсилювач кермового колеса В наявності
31 Подушки безпеки для передніх сидінь В наявності
32 Ремені безпеки на всіх сидіннях В наявності
33 Система Start-Stop з рекуперацією В наявності
34 Система контролю тиску в шинах В наявності
35 Спинка заднього сидіння складна В наявності
36 Фари світлодіодні В наявності
37 Центральний замок з пристроєм В наявності
38 Допомога при паркуванні В наявності
39 Зовнішні дзеркала з функцією пам’яті В наявності
40 Камера заднього огляду В наявності
41 Фари світлодіодні В наявності
42 Шкіра/Alcantara – спортивні сидіння В наявності

 

 

 

 


з/п		 Марка автомобіля AUDI A8
(або еквівалент)		 3/0 TDI Quattro Long 8/S tronic
Кількість 1 од.
Об’єм двигуна(куб.см) 2967
Рік виготовлення 2017 р., новий, без пробігу
Кузов авто

Колір кузова

 Чотирьохдверний седан

Чорний діамант (4J4j)
Колір салона Чорний (FZ)
Гарантія на автомобіль 2 роки без обмеження пробігу
Комплектація автомобіля
1 Тип двигуна V образний 6 ціліндровий дизильний двигун з системою впорску Common Rail з турбонадувам
2 Кількість клапанів на один циліндр 4
3 Мак. Потужність в к.с. об/мін. 262/4000-4250
4 Мак. Курящий момент Н.м. об/мін 580/1750-2500
5 Витрати палива: міський цикл, л-100км/г 7,7-7,4
6 Витрати палива: загородній  цикл,л-100км/г 5,2-4,9
7 Витрати палива: змішаний цикл,л-100км/г 6,1-5,8
8 Трансмісія 8-ступенева s Tronic В наявності
9 Привід автомобіля Постійний повний привід
10 Об’єм паливного баку 82л.
11 Стандарт токсичності вихлопу EURO 6
12 Розмір Д/Ш/В/ (мм) 5265/2111/1471
13 2 ключі до автомобілю В наявності
14 Tiptronic 8 – ступінчаста КПП В наявності
15  Адаптивна пневматична підвіска В наявності
16 Антиблокувальна система ABS В наявності
17  Асистент початку руху на підйомі В наявності
18 Аудіосистема В наявності
19  Блоки задніх світлодіодних ліхтарів В наявності
20 Blutooch інтерфейс В наявності
21 Бортова література українською мовою В наявності
22 Вентильовані дискові гальма попереду В наявності
23  Вн. дзеркало заднього огляду В наявності
24 Гальмівна система В наявності
25 Датчик освітлення і дощу В наявності
26 Диски ковані, 10 спиць, 8Jx18 В наявності
27 Електричне зачинення/відчинення багажника В наявності
28 Електронна сис-ма курсової стійкості ESP В наявності
29  Електронне блокування диференціала EDS В наявності
30 Електрорегулювання передніх сидінь В наявності
31 Захист від бічного удару В наявності
32 Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням В наявності
33 Клімат – контроль 4 – зональний В наявності
34 Круїз-контроль В наявності
35 Норми вихлопних газів Євро 6 В наявності
36  Оздоблення сидінь шкірою В наявності
37  Підігрів передніх і задніх сидінь В наявності
38  Підйомно – зсувний скляний люк В наявності
39 Подушки безпеки бічні спереду і ззаду В наявності
40 Постійний повний привід В наявності
41 Пристрій очищення фар В наявності
42 Протиугінна сигналізація В наявності
43 Регулювання пробуксовування коліс ASR В наявності
44 Ремені безпеки автоматичні В наявності
45 Система Start – Stop з рекуперацією В наявності
46 Система допомоги при паркуванні В наявності
47  Система контролю тиску в шинах В наявності
48  Склопідіймачі електричні спереду і ззаду В наявності
49  Сонцезахисна шторка з електроприводом В наявності
50 Світлодіодні фари ближній та дальне світло В наявності
51 Світлодіодне денне світло та динамічні  вказівники поворотів В наявності

 

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