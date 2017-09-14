Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів

№

з/п Марка автомобіля Toyota Camry Elegance

(або еквівалент) 2,5 Dual VVT-i 6A/T

Кількість 3 од.

Об’єм двигуна(куб.см) 2494

Рік виготовлення 2017 р., новий, без пробігу

Колір кузова Чорний, темно сірий або сірий металік

Оздоблення салону Комбінованою шкірою з перфорацією

Гарантія на автомобіль 3 роки або 100 000 км

Комплектація автомобіля

1 Кількість місць з водієм 5 (п’ять)

2 Тип двигуна бензиновий L4/16 клапанів Dual VVT-i В наявності

3 Привід передній В наявності

4 Трансмісія 6-ступенева автоматична В наявності

5 Стандарт токсичності EURO 5 В наявності

6 Максимально крутний момент (Н*м при об./хв) 231/4100

7 Максимальна потужність (кВт(к.с.)при об./хв. 133(181)/6 000

8 Місткість паливного баку (л) 70

9 Колісні легкосплавні диски 16 радіус В наявності

10 Шини 215/60R16 В наявності

11 Кліренс мінімальний (мм.) 160

12 Об’єм багажного відділення (л) 506

13 Розміри Д/Ш/В (мм) 4850/1825/1480

14 Ручка селектора АКПП оздоблена сріблястою вставкою та комбінованою шкірою В наявності

15 Інтегровані бокові підніжки з підсвічуванням В наявності

16 Антена GPS “плавник акули” на даху В наявності

17 Аеродинамічні накладки переднього та заднього бамперів В наявності

18 Рейлінги чорного кольору на даху В наявності

19 Світлодіодна іллюмінація інтер’єру В наявності

20 Охолоджуючий бокс в передньому підлокітнику В наявності

21 Прожекторні світлодіодні фари ближнього та дальнього світла В наявності

22 Світлодіодні денні ходові вогні + Високонапірні висувні омивачі фар В наявності

23 Передні світлодіодні протитуманні фари В наявності

24 Сенсор освітлення та автоматичне дальнє світло – AHB В наявності

25 Склоочисники з сенсором дощу В наявності

26 Тоновані задні стекла та стекла дверей багажного відділення В наявності

27 Обігрів лобового та заднього скла з автотаймером В наявності

28 Електросклопідйомники передніх та задніх дверей з функцією Auto В наявності

29 Внутрішнє дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням В наявності

30 Електропривід верхньої частини дверей багажного відділення В наявності

31 Люк з електроприводом В наявності

32 Зовнішні дзеркала заднього виду з автоматичним затемненням, електроприводом регулювання та складання, обігрівом з автотаймером В наявності

33 Круїз-контроль з функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля, що їде попереду В наявності

34 Система моніторінгу “сліпих” зон – BSM В наявності

35 Система сповіщення про зміну смуги руху – LDA В наявності

36 Система попередження про поперечний рух ззаду під час виїзду з парковки заднім ходом – RCTA В наявності

37 Система безключового доступу до автомобіля та запуску двигуна – Smart Entry and Push Start В наявності

38 Датчики паркування передні та задні В наявності

39 Система камер кругового огляду з функцією панорамного виду В наявності

40 Система контролю тиску в шинах – TPMS В наявності

41 Мультифункціональне кермо з електрорегулюванням за висотою та глибиною та підігрівом (тільки для керма із вставками, що імітують дерево) В наявності

42 Передні сидіння з електрорегулюванням, підігрівом та вентиляцією В наявності

43 Задні сидіння з підігрівом дворежимним (бокові сидіння) В наявності

44 Функція пам′яті сидіння водія на 3 положення В наявності

45 Клімат-контроль з незалежним регулювання температури зон водій/пасажир та незалежне регулювання температури для пасажирів 2-го ряду сидінь В наявності

46 Підсвічування панелі приладів “Optitron” з регулюванням яскравості В наявності

47 Кольоровий мультиінформаційний дисплей 4.2″ на панелі приладів В наявності

48 Аудіосистема Toyota Touch Pro (радіо, СD/DVD/MP3/WMA) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 9.0″, підсилювачем JBL та 14 динаміками та навігаційна система GPS В наявності

49 Лінійний вхід AUX та USB-порт (з можливістю підключення iPod / iPhone) В наявності

50 Система безпровідного зв’язку по протоколу Bluetooth В наявності

51 Система безпровідної зарядки по протоколу Qi В наявності

52 Розетка для аксесуарів в багажному відділенні, 220В, 100 Вт В наявності

53 Система кермового управління зі змінним передаточним числом – VGRS В наявності

54 Селектор вибору режимів водіння В наявності

55 Адаптивна підвіска з регулюванням жорсткості – AVS та системою активного регулювання дорожнього просвіту – AHC В наявності

56 Антиблокувальна гальмівна система адаптована до бездоріжжя з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля – Multi Terrain ABS + BA + EBD В наявності

57 Система камер кругового огляду: 1 фронтальна і 2 бокові – MTM (Multi-Terrain Monitor) В наявності

58 Активна протибуксувальна система – A-TRC В наявності

59 Система стабілізації автомобіля – VSC В наявності

60 Система стабілізації автомобіля з причепом – TSC (Trailer Sway Control) В наявності

61 Система активної безпеки Pre-Crash (підтягує ремені безпеки 1-го ряду сидінь, якщо зпрацьовує BA / VSC) В наявності

62 Система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування В наявності

63 Система розпізнання та інформування водія про дорожні знаки В наявності

64 Система контролю та інформування про втомлення водія В наявності

65 Примусове блокування центрального диференціалу В наявності

66 Система допомоги при повороті на бездоріжжі – OTA (Offroad Turn Assist) В наявності

67 Система допомоги старту на підйомі – НАС (Hill assist control) В наявності

68 Система допомоги під час руху бездоріжжям – Crawl Control В наявності

69 Система руху бездоріжжям з вибором місцевості – MTS (Multi-Terrain Select) В наявності

70 Фронтальні двоступеневі подушки безпеки для водія та переднього пасажира В наявності

71 Подушки безпеки для колін водія та переднього пасажира В наявності

72 Бокові подушки безпеки для 1-го та 2-го рядів В наявності

73 Захисні бокові шторки для 1-го та 2-го рядів В наявності

74 Іммобілайзер В наявності

75 Сигналізація В наявності

76 Центральний замок з подвійним блокуванням та дистанційним управлінням В наявності