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Вперше в історії «Нафтогаз» знесли з мільярдних торгів «Укртрансгазу» по скарзі «Сокара» в АМКУ

14 Вересня 2017

Адміністративна колегія Антимонопольного комітету 13-14 вересня прийняла низку рішень щодо тендеру ПАТ «Укртрансгаз» на закупівлю 375 млн кубометрів газу для виробничо-технологічних потреб на очікувану суму 2,46 млрд грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

АМКУ постановило «Укртрансгазу» відмінити рішення про допущення до торгів ПАТ «НАК «Нафтогаз Україна». Якщо це рішення буде виконано і «Укртрансгаз» після цього не відмінить торги через «відсутність подальшої потреби», то це стане першим випадком в історії України, коли «Нафтогаз» не отримає підряд по технічному газу за умов навіть формальної конкуренції.

Раніше тільки у 2013 році постачальником цього газу була фірма «Лідергаз» з угрупування Сергія Курченка, однак тоді «Нафтогаз» навіть не подавав заявку на торги. На початку 2017 року відбулись перші вікриті торги «Укртрансгазу» з подрібненою на лоти закупівлею газу. Тоді «Нафтогаз» виграв лише половину лотів, віддавши частину замовлення компаніям «Еру трейдінг», «Еско-Північ», «Trafigura Ukraine» і «Газоторгова компанія».

На нинішній тендер подали заявки «Нафтогаз», «Еру трейдінг», ТОВ «Мет Україна», ТОВ «Нафтогазгруп Деметра», ТОВ «Газпостач-Черкаси», ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ»,  ТОВ «Євроенерготрейд» і вперше заявившийся на газові торги ТОВ «Торговий Дім Сокар Україна».

«Укртрансгаз» з різних причин відмовив усім конкурентам окрім «Нафтогаз», «Еру трейдінг» Андрія Фаворові та його американських партнерів, і «Мет Україна» (представники крупної міжнародної компанії).

«Нафтогазгруп Деметра», «Еско-Північ» і «Сокар» були відхилені через претензії до оформлення банківської гарантії. У відповіді на скаргу учасника «Укртрансгаз» деталізував причину для відхилення: «підписання гарантії особою, стать якого (чоловіча) не відповідає статі особи (жіноча), якій ПАТ «РВС БАНК» надав право підписувати гарантійні листи».

Мова йшла за те, що підписанта в одному з пунктів було вказано по чоловічому ПІБ, а у подальшому просто іменували «особою». А це слово жіночого роду. Таким чином замовник вирішив, що це є достатньою підставою для відхилення компаній з торгів.

В АМКУ вирішили навпаки і зобов’язали відмінити рішення «Укртрансгазу» про відхилення цих трьох фірм.

У свою чергу «Сокар Україна» оскаржив допущення до торгів «Нафтогазу». Державній компанії також закинули претензії до банківської гарантії. У тому числі було вказано, що файли з банківською гарантією тендерного забезпечення від «Ощадбанку» і електронний підпис взагалі не відкриваються з сайту «Прозорро». АМКУ задовольнив цю скаргу і постановив відмінити рішення про допущення «Нафтогазу» до торгів.

АМКУ почало розгляд цих скарг 13 вересня і закінчила 14 вересня. Наразі опубліковано лише резолютивні частини рішень.

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