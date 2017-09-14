Прокуратура не відмінила розпорядження Жебрівського про передачу порошенківцю&ГО 7 тисяч гектарів

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Суд відмовив прокураторі в задоволенні позову про визнання недійним розпорядження керівника Донецької ОВЦА про надання в користування ГО «Криволуцький мисливець» мисливських угідь площею 6,82 тис га.

Таке рішення прийняв Господарський суд Донецької області.

З матеріалів суду відомо, що в кінці 2014 Ямпільська і Криволуцька сільради, а також  Краснолиманська міськрада погодили виділення в користування 8 тис га мисливських угідь, в тому числі, і «Криволуцькому мисливцю».

Після цього на основі даних Держагентсва лісових ресурсів Донецька облдержадміністрація (Донецька обласна-цивільна адміністрація) погодила надання громадській організації в користування на 15 років угіддя площею 6,82 тис га. Підпис під погодження в травні 2016 року поставив керівник Донецької ОВЦА Павло Жебрівський. В червні 2016 року Донецьке обласне управління лісового та мисливського господарства та «Криволуцький мисливець» уклали договір про умови ведення мисливського господарства.

В суді прокуратура стверджувала, що угіддя були надані ГО в порушення законодавства. А саме, відповідні рішення не були ухвалені на пленарних сесіях сільрад, відсутні будь-які погодження від низки приватних фірм-землекористувачів, а ще відповідач не виконав умови договору – не створив єгерські служби.

На основі цього прокуратура просила визнати недійним розпорядження керівника Донецької ОВЦА та скасувати угоду мисливців з облуправлінням лісового та мисливського господарства.

Суд встановив, що наявність погоджень місцевих сільрад та обласної військово-цивільної адміністрації свідчать про наявність у мисливців всіх необхідних погоджень органів влади.

Крім того, прокуратура не довела, що приватні фірми є насправді землекористувачами на спірних угіддях. Бо місцеві управління Держгеокадастру надали в справі дані  про користувачів землею станом на 2014 рік. Суд вказав, що даних про землекористувачів на момент оспорюваного розпорядження прокуратура не надала, а тому в задоволенні її позову відмовив.

ГО «Криволуцький мисливець» зареєстроване в с. Озерне Лиманського району Донецької області. Засновниками організації є Юрій Івченко, Євген Шемигон та Олексій Ралітний. Останній на виборах 2015 року балотувався до Лимансьської міськради від БПП «Солідарність», але вибори програв.

З минулого року Ралітний є директором фермерського господарства «Кредо», яке зареєстровано в сусідньому з ГО «Криволуцький мисливець» будинку. Це фермерське господарство належить його батьку – Ралітному Миколі Васильовичу, який на останніх виборах також невдало балотувався до Лиманської міськради, але від партії «Батьківщина». В 2007-2012 році Ралітний-старший був помічником нардепа Віктора Слаути, який в другому уряді Віктора Януковича займав посаду віце-прем’єр-міністра з питань АПК. Слаута також родом з Лиманського району.

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