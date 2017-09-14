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«Порошенківка» продала обленерго білу Camry в «срібній» комплектації за мільйон

14 Вересня 2017

ПАТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» 21 серпня за результатами тендеру уклало дві угоди про закупівлю автомобілів 2017 року випуску на загальну суму 1,96 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

  • ТОВ «Союз Автомотів» Олени Гратій замовили автомобіль Peugeot Traveller Business Combi L3 H1 6А/Т кольору «біла емаль» за 1 068 800 грн.

На сайті переможця такий мікроавтобус продається по 962 тис грн.

За вимогами замовника, він матиме круїз-контроль, клімат-контроль, навігаційну систему, сенсорний екран 7″, 8 динаміків, проекційний Head-Up дисплей, пакет «Оглядовість», системи безпеки, сигналізатори втоми водія та розстебнутих ременів безпеки тощо.

  • ТОВ «Стар-Кар» депутата Красилівської міськради Хмельницької області від «Блоку Петра Порошенка» Марії Гвоздьової поставить автомобіль Toyota Camry Prestige 6А/Т кольору «білий перламутр» за 890 тис грн.

У київських салонах цей седан у такій комплектації, дорожче від якої лише комплектація Premium, продається за 846 тис грн. Сам переможець продає його на своєму сайті за звичайною ціною 1,02 млн грн. та акційною ціною 854 тис грн., ще 6-8 тис грн. коштує колір «білий перламутр».

Він матиме статичну камеру заднього виду, передні та задні парктроніки, круїз-контроль, клімат-контроль з іонізатором, регулювання сидіння водія у 8 напрямках та переднього пасажира у 4 напрямках, регульований підігрів передніх сидінь, GPS-систему, аудіо систему Toyota Touch 2 з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 6,1″ та 6 динаміками, системи безпеки, фронтальні та бокові подушки безпеки для водія і переднього пасажира, колінну подушку для водія, передні та задні захисні бокові шторки, бокові подушки безпеки для пасажирів другого ряду.

Гарантійний строк на мікроавтобус становить два роки, а на седан – три роки або 100 тис км пробігу. Формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі становить чотири відсотки у випадку Toyota і піввідсотка у випадку Peugeot.

Конкурентами на окремих торгах були відповідно ТОВ «Автовінн» Максима Канюки, Жанни Кравчук та Василя Храбана і ТОВ «Артмотор» Олега Топчія та росіянина Олександра Лалаяна.

«Житомиробленерго» належить «VS Energy International» Олександра Бабакова и Михайла Спектора.

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