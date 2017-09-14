«Південмаш» за 111 мільйонів замовив росіянам алюміній, удвічі дорожчий від цін у Росії

ДП «ВО Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» 5 вересня уклало угоду з ТОВ «Промислове забезпечення «Альфа-Металл» (Росія) про закупівлю алюмінію на 245 млн руб., або 111,32 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 року поставлять на умовах EXW Москва, тобто без доставки і розмитнення:

210 т алюмінієвого прокату різного сортаменту в середньому по 1 119 руб., або 508 грн. за кілограм,

1,5 т біметалевих плит АМг6-12Х18Н10Т у середньому по 6 667 руб., або 3 029 грн. за кілограм.

Оскільки договори не були оприлюднені, детальні характеристики товару невідомі.

Улітку російські заводи купували невеликі партії біметалевих листів АМГ6/12Х18Н10Т удвічі дешевше: АТ «Центр судноремонту «Звьоздочка» – по 3 250 руб., або 1 477 грн./кг, АТ «Міасський машинобудівний завод» – по 3 318 руб., або 1 508 грн./кг.

За даними індексу «Infogeo.ru», у травні в Росії алюмінієвий прокат продавали по 212-431 руб./кг, що відповідає 96-196 грн./кг. Це щонайменше у 2,5 рази дешевше від нинішньої середньої закупівельної ціни українського заводу.

У липні 2016 року «Південмаш» замовляв різний алюмінієвий прокат іншому російському постачальнику по 258-300 грн./кг, що у півтора-два рази дешевше.

За даними російського реєстру, засновниками фірми «ПЗ «Альфа-Металл», яка вперше отримала державний підряд в Україні, вказані Дмитро Борунов і директор Сергій Горячев.

Нагадаємо, 26-29 липня 2016 року перед переходом тендерної системи України на «Прозорро» завод «Південмаш» уклав контрактів щонайменше на 6,15 млрд грн. Тоді більшість замовлень припала на російські компанії (див. Угоди «Південмашу» на 6 мільярдів: більше половини отримають росіяни).

«Південмаш» входить до сфери управління Державного космічного агентства України (ДКАУ). Нещодавно останнє за результатами конкурсу очолив Павло Дегтяренко, який до того був гендиректором ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля».

Його попередником у ДКАУ був Любомир Сабадош, помічник колишнього члена Колегії ДКАУ нардепа Андрія Тетерука («Народний фронт»). Нині у цю Колегію входять нардепи Іван Вінник і Віктор Кривенко (обидва – «Блок Петра Порошенка»).

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