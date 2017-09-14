Новоахтирську школу без тендеру за мільйон відремонтують брати-депутати

Відділ освіти Новоайдарської районної державної адміністрації (Луганська обл.) 12 вересня оприлюднив інформацію про укладання угоди з ТОВ «Айдарстройсервіс» щодо ремонту покрівлі школи на суму 1,07 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено ремонт покрівлі Новоахтирської ЗОШ І-ІІІ ст. в Новоайдарському районі Луганської обл. Роботи потрібно закінчити до кінця жовтня.

Замовник не оприлюднив саму угоду та кошторис до неї.

«Айдарстройсервіс» заснували брати Олександр та Антон Сороковенки. Вони обидва на виборах 2015 року обралися до Новоайдарівської райради від партії «Наш край», старший брат – Олександр, очолює районну організацію цієї партії.

«Айдарстройсервіс» було засноване в травні минулого року, а вже в 2017 почало отримувати держзамовлення. Всі замовлення були в Новоайдарівському районі, їх загальна сума склала 3,00 грн. Минулого року брати також заснували ТОВ «Айдар буд», яке отримало від установ Новоайдарівського району підрядів вже на 2,78 млн грн.

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