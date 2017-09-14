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Донецькі дорожники приховали ціни ремонту доріг кредитором «Донбасенерго» за 415 мільйонів

14 Вересня 2017

Служба автомобільних доріг у Донецькій області 11 вересня за результатами тендерів уклала дві угоди з ТОВ «Славдорстрой» про поточний середній ремонт автодоріг державного значення на загальну суму 415,17 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Відремонтують такі траси:

  • за 356,33 млн грн.Т-05-04 Красноармійськ – Артемівськ – Михайлівка на ділянці км 31+000 – км 48+000 довжиною 17 км до кінця 2018 року;
  • за 58,85 млн грн.М-03 Київ – Харків – Довжанський на ділянці км 646+200 – км 655+000 довжиною 8,8 км до грудня 2017 року.

У першому випадку ремонт кілометра дороги складає 21 млн грн., у другому – 7 млн грн.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

На трасі Т 0504 влаштують дорожній одяг, дощову каналізацію, швидкісно-перехідні смуги, автобусні майданчики, туалети, заїзні кишені, поширення тощо, нанесуть розмітку та встановлять знаки. Підряд щодо траси М 03 включає підготовчі роботи, укріплення узбіч, влаштування дорожнього одягу, встановлення знаків і нанесення розмітки.

За дорожчим договором, гарантійний строк на штучні споруди становить 10 років, на основу дорожнього одягу – 8 років, на дорожнє огородження – 5 років, на дорожнє покриття – 3 роки, на розмітку фарбою – півроку. Дешевший договір передбачає 8 років гарантії на бар’єрне огородження, 7 років на знаки, 3 роки на дорожній одяг і півроку на розмітку фарбою.

В обох випадках на заробітну плату та прибуток відведено менше, ніж по піввідсотка.

Сума угод на 0,01% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 415,22 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Данко», причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціонів.

Слов’янський «Славдорстрой» належить ТОВ «Слав АБЗ» і ТОВ «Славспецтех». Обидві фірми записано на підприємства донеччанина Сергія Сухого: ТОВ «Ернстайл» і ПАТ «ЗНВКІФ «Гратіс».

Сухий разом із фондом «Гратіс» володіє ТОВ «Фінансова компанія «Артфін», у якого позичало гроші ПАТ «Донбасенерго» оточення Януковича. Крім того, особа з такими ПІБ очолювала макіївську філію «Промінвестбанку», власником якого є російський державний Внєшекономбанк.

Директором «Славдорстрою» є Олег Воронов. Людина з такими ПІБ колись керувала філією «Ясинуватський автодор» ДП «Донецький облавтодор».

Усього з липня 2016 року переможець виграв тендерів на 774,57 млн грн.

Фірма «Данко» Валентини та Дениса Чумаків із Макіївки Донецької обл. раніше була зареєстрована у Слов’янську. Директором є Юлія Федорова, а до неї посаду займав Артем Парамонов.

За новою адресою фірми в Києві по вул. Сурікова, буд. 3, корпус 37, офіс 2 також прописане ТОВ «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод», засновником якого є ТОВ «ТПК Промінвест» тих же Чумаків.

Номер телефону «Данко» (066) 7944064 також використовує донецьке ТОВ «Спецімпортдеталь» Артема Парамонова та київське ТОВ «Торгівельно-промислова компанія Трейдер» донеччанина Сергія Дунайцева і макіївця Володимира Калачика.

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