«Укрзалізниця» комп’ютеризувалась у колишньої менеджерки Кардакова на 56 мільйонів

Філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр» ПАТ «Українська залізниця» 8 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ «ІТ-Інтегратор» комп’ютерного обладнання на 55,75 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Спершу договір підписали на суму 56,34 млн грн., але того ж дня його ціна була знижена додатковою угодою на один відсоток.

Цьогоріч у регіональні філії поставлять 2 749 комп’ютерів, моніторів, принтерів, жорстких дисків і флешок (повний перелік із цінами наведено у таблиці нижче).

Найдорожчі ноутбуки HP Probook 440 G4 із Windows 10 ProRus 64 bit, двохядерним процесором IntelCore i5-7200U 2.5 ГГц, оперативною пам’яттю 8Гб DDR4, жорстким диском 256Гб SSD, відеокартою Intel HD Graphics і гарантією на п’ять років коштують по 26 700 грн. На ринку цей ноутбук у такій комплектації з такою операційною системою продається по 24 099-27 240 грн..

Мережеві багатофункціональні пристрої великої продуктивності Xerox WorkCentre 7225 (stand) формату А3 із додатковим комплектом із чотирьох тонерів і трирічною гарантією купили по 108 тис грн. У відкритих джерелах їх можна знайти із чотирма тонерами і річною гарантією по 70-79 тис грн.

Багатофункціональні пристрої Brother MFC-L2700 DNR замовили по 8 424 грн., що трохи дорожче від ринкової ціни у 4 329-8 196 грн.

Монітори НР P223 придбали по 4 560 грн., тоді як в інтернет-магазинах їх продають по 4 603 грн.

Первинна ціна угоди на 0,008% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 56,34 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Навігатор Корпорейшн», причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Натомість ТОВ «Сі-Ел» і ТОВ «Уліс Сістемс» не допустили до торгів через низку технічних невідповідностей товару. Наприклад, обидві фірми запропонували ноутбук Dell Latitude 3580, як аналог HP 250 G6, але він не мав внутрішнього приводу DVD-RW, що суперечило вимогам тендерної документації.

Засновником «ІТ-Інтегратор» (раніше – «Укр-Інвест-Консалтинг») є Надія Омельченко, яка володіє ТОВ «Імекс Рітейл» із Романом Омельченком. Раніше вона була директором нині ліквідованої ГО «Спілка діячів в галузі інформаційних технологій «ІТ-клуб», де підписантом був Олександр Кардаков. А також співволоділа і керувала припиненим ТОВ «Нью-Проджект» (раніше – «Октава Аутсорсинг»), бенефіціаром якого теж був Кардаков.

Раніше переможець належав кіпрським офшорам: «Крамарія Холдінгс Лімітед» («Kramaria Holdings Limited»), а до того – «Редрікс Холдинг Лімітед» («Redrix Holding Limited, Llc»). Директором із жовтня 2015 року є Максим Жданов.

Фірмою «Навігатор Корпорейшн» на чолі з Андрієм Стельмахом володіють Анатолій Янушевський і Сергій Красношапка. Торік засновниками були Дмитро Осипов, Олександр Радченко та Георгій Чернявський – останнім двом належить ТОВ «Інвестиційна група Навігатор».

Найменування товару Технічні характеристики Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ Офісна робоча станція HP 260 G2 DМ Процесор i3 6100U з тактовою частотою 2.3 ГГц, кількість ядер – 2, частота системної шини – 4 GT/s; Системна плата: – слотів пам’яті – 2; – порти вводу-виводу: передня панель – 2хUSB 3.0, 1 х лінійний аудіо-вхід, 1 х лінійний аудіо-вихід; задня панель – 2хUSB 3.0, 2 х USB 2.0, 1 х HDMI 1.4, l x VGA, 1хLAN (RJ-45) port; оперативна пам’ять – 4Гб (DDR4-2133 SODIMM (1x4GB) RAM) з можливістю нарощування до 32Гб; жорсткий диск – об’єм -1Тб; корпус: тип – DesktopMini; блок живлення: ExternalPowerAdapter, потужність блоку живлення – 65 Вт, ККД 89%; клавіатура – USB; оптична миша – USB з коліщатком скролінгу; операційна система – Windows 10 ProRus 64-bit; монітор: НР Р223 видима область екрану – 21,5 дюймів, тип матриці – VA, час відгуку матриці – 5мс; система підсвічування – світлодіодне з антибліковим покриттям, екранні елементи управління, можливість вибору мови, технологія Plug-and-Play, кут огляду (горизонтальний/вертикальний) 178°/178°, роздільна здатність -1920×1080, кут нахилу та повороту – від -5 до +22°; кріплення робочої станції на монітор; Гарантійний термін на виріб та наявність технічної підтримки протягом усього періоду експлуатації (5 років). 329 23 640 Офісна робоча станція HP Prodesk 400 G4 Процессор Intel® Core™ i5-7500 з тактовою частотою 3,4 ГГц з можливістю збільшення до 3,8 ГГц за допомогою технології IntelTurboBoost, 6 Мб кеш-пам’яті, кількість ядер – 4; Системна плата: – слотів пам’яті – 2; – порти вводу-виводу: передня панель – 1 х універсальний роз’єм для навушників з підтримкою гарнітури СТІА, 2хUSB 3.1 Gen1, задня панель – 1 х роз’єм лінійного виходу аудіо, 1 х DisplayPort™, lx VGA, 4 х USB 2.0, 2 x USB 3.1 Gen1, 1 x аудіо-вхід, 1 x RJ-45 port, 1 x живлення; оперативна пам’ять – 8 Гб; DDR4 2400, з можливістю нарощування до 32Гб; відеокарта – NVIDIA GeForce GT730 2GB PCIe х8 DP GFX, DisplayPort, DVI; жорсткий диск – інтерфейс SATA-6G, об’єм – 1 Тб; швидкість обертання шпинделя – 7200 обертів на хвилину, розмір – 3.5in; корпус: тип – Tower; потужність блоку живлення – 180 Вт (блок живлення з ККД 85%), активна корекція коефіцієнту потужності; клавіатура – USB; оптична миша – оптична USB з коліщатком скролінгу; операційна система – Windows 10 ProRus 64-bit; монітор:НР P223 видима область екрану – 21,5 дюймів, тип матриці – VA, час відгуку матриці – 5мс; система підсвічування – світлодіодне з антибліковим покриттям, екранні елементи управління, можливість вибору мови, технологія Plug-and-Play, кут огляду (горизонтальний/вертикальний) 178/178°, роздільна здатність – 1920×1080, кут нахилу та повороту – від -5 до +22°; Гарантійний термін на виріб та наявність технічної підтримки протягом усього періоду експлуатації (5 років). 150 31 560 Офісна робоча станція HP 260 G2 DМ Процесор i3 6100U з тактовою частотою 2.3 ГГц; кількість ядер – 2; частота системної шини – 4 GT/s; Системна плата: слотів пам’яті – 2; порти вводу-виводу: передня панель – 2 х USB 3.0, 1 х лінійний аудіо-вхід, 1 х лінійний аудіо-вихід; задня панель – 2 х USB 3.0, 2 х USB 2.0, 1 х HDMI 1.4, 1 x VGA, 1 х LAN (RJ-45) port; оперативна пам’ять – 4Г6 (DDR4-2133 SOD1MM (1x4GB) RAM) з можливістю нарощування до 32Гб; жорсткий диск – об’єм 1Тб; корпус: тип – DesktopMini; блок живлення: ExtemalPowerAdapter, потужність блоку живлення – 65 Вт, ККД 89%; клавіатура -USB; оптична миша – USB з коліщатком скролінгу; операційна система – Windows 10 ProRus 64-bit; монітор: HP P223 видима область екрану – 21,5 дюймів, тип матриці – VA, час відгуку матриці – 5мс; система підсвічування – світлодіодне з антибліковим покриттям, екранні елементи управління, можливість вибору мови, технологія Plug-and-Play, кут огляду (горизонтальний/вертикальний) 178°/178°, роздільна здатність – 1920×1080, кут нахилу та повороту від -5 до +22°; кріплення робочої станції на монітор; Гарантійний термін на виріб та наявність технічної підтримки протягом усього періоду експлуатації (5 років). Джерело безперебійного живлення Accupower ISY 650 VA: напруга – 230VAC, діапазон напруги – 170-280VAC, частота 50 Гц або 60 Гц (відхилення частоти при роботі від батареї – +/- 1 Гц), вбудований захист від перенавантаження та короткого замикання, вбудовані функції «холодного старту» (запуск ДБЖ від батареї у разі відсутності вхідної напруги) та автоматичного перезапуску (автоматичний перезапуск ДБЖ після відновлення вхідної напруги), вбудована батарея ємністю 7 А*год, час перезарядки 6 годин максимально (перезарядка до 90% ємності), рівень шуму – 40 Дб; наявність вбудованого автотрансформатора (boostandbuck AVR) , повна потужність ДБЖ – 650 В А, активна потужність 360 ВТ; Тип архітектури – лінійно-інтерактивний; Форма вихідної напруги – апроксимована синусоїда; Час переключення на батарею 10 мілісек; Час автономної роботи 5 хв. (повне навантаження); 2 вихідні розетки типу Schuko Гарантійний термін на виріб та наявність технічної підтримки протягом усього періоду експлуатації (3 роки). 1 150 26 160 Ноутбук HP 250 G6 Операційна система – Windows 10 ProRus64 bit; процесор – IntelPentium N3710, базова тактова частота – 1.6ГГц, кількість ядер – 4; оперативна пам’ять – 4Гб; жорсткий диск – 128Гб SSD; привід – DVD-RW внутрішній; дисплей – 15.6 дюймів, роздільна здатність – 1366×768; тип відеокарти ~ Intel HD Graphics; порти вводу-виводу – 1 х HDMI, 1 х monitorport (VGA), 1 х RJ-45 (LAN), 2 х USB 2.0, 1 х USB 3.0, 1 х аудіо-вхід, 1 х аудіо-вихід; підтримка картпам’яті – SD, SDHC, SDXC; бездротовий зв’язок – підтримка Wi-Fi ШЕЕ 802.1 lac, Bluetooth 4.2; вбудована веб-камера; Гарантійний термін на виріб та наявність технічної підтримки протягом усього періоду експлуатації (5 років) 78 16 099 Ноутбук HP Probook 440 G4 Операційна система – Windows 10 ProRus 64 bit; процесор – IntelCore i5-7200U, базова тактова частота – 2.50ГГц, кількість ядер – 2; оперативна пам’ять – 8Гб, DDR4; жорсткий диск – 256Гб SSD; дисплей – 14 дюймів Full HD, роздільна здатність – 1920×1080; тип відеокарти – Intel HD Graphics; порти вводу-виводу – 1 х HDMI, 1 х monitorport (VGA), I x RJ-45 (LAN), 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 х аудіо-вхід, 1 х аудіо-вихід; підтримка карт пам’яті – SD, SDHC, SDXC; бездротовий зв’язок – підтримка Wi-Fi IEEE 802.11 ас, Bluetooth 4.2; вбудована веб-камера; Гарантійний термін на виріб та наявність технічної підтримки протягом усього періоду експлуатації (5 років) 26 26 700 Багатофункціональний пристрій Brother MFC-L2700 DNR тип принтера – чорно-білий; максимальний розмір паперу – А4; технологія – лазерна; функції – друк, копіювання та сканування, факс; наявність ЖК дисплею; пам’ять – 32Мб; Інтерфейси для зв’язку – USB 2.0, Ethernet I0Base-T/100Base-TX; підтримка – iPrint&Scan, AirPrint, GoogleCloudPrint, Cortado, Mopria; копіювання: розширення до 600×600 т/дюйм, швидкість копіювання – 24 стор./хв.; рівень шуму – 50 дБ(А) в активному режимі; факс: можливість приймання/отримання факсів; безпека дротової мережі – SMTP-AUTH, SNMP v3; підтримка операційних систем – Windows® 8 (32- і 64-розрядні версії), Windows® 7 (32- І 64-розрядні версії), Windows Vista® (32- і 64-розряднІ версії), Windows® ХР Professional (32- і 64-розрядні версії), Windows® ХР HomeEdition; Мас OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x або більш пізніші версії, Linux: CUPS, LPD/LPRng (х86 та х64); подача паперу – лоток на 250 листів, слот для ручної подачі окремих листів, автоподавальник на 35 листів; друк: можливість автоматичного двостороннього друку, швидкість двостороннього друку А4 – до 12 стр/хв., стандартна швидкість друку – до 24 стр/хв.; сканування: розширення – до 600×2400 т/дюйм (з робочої поверхні сканера), можливість сканування в програму електронної пошти, в графічний редактор, в файл, в Sharepoint, Evernote; Ресурс картриджів при постачанні 2600 коп (TN-2375). Гарантійний термін на виріб та наявність технічної підтримки протягом усього періоду експлуатації (3 роки) 335 8 424 Багатофункціональний пристрій Brother DCP-L5500 DN тип принтера – чорно-білий; функції-друк, копіювання та сканування; дисплей – кольоровий сенсорний екран; максимальний розмір паперу – А4; пам’ять – 256Мб; процесор – 800Мгц; технологія – лазерна; Інтерфейс – Ні-Speed USB 2.0 та USB-хост для прямого друку та сканування на USB-флеш-накопичувач, Ethernet; підтримка – AirPrint, AndroidPrintServicePlugin, BSI, CortadoCIoudPrint, Dropbox, Evemote, GoogleDrive, iPrint&Scan, Mopria, OneDrive, OneNote, Picasa, PrintSmart рішення; копіювання: розширення – 1200 x 600 т/дюйм, швидкість – до 40 копій на хвилину; підтримка операційних систем – Windows® 10 (32- і 4-розрядні версії), Windows® 8 (32- і 64-розрядні версії), Windows® 7 (32- і 64- розрядні версії), Windows Vista® (32- і 4-розрядні версії), Windows® ХР Professional (32- і 4-розрядні версії) Windows® ХР Home, Windows® Server 2012, 2012 R2 та 2008 R2, Windows® Server 2008 (32- і 64-розрядні версії), Windows® Server 2003 (32- і 64-розрядні версії), OSX 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, CUPS, LPD/LPRng (32-і 64-розрядні версії); подача паперу – нижній лоток на 250 листів, авто подавальник на 40 листів; друк: швидкість – до 40 стор./хв. (стандартна швидкість друку А4), до 20 стор./хв. (двосторонній друк А4), розширення – 1200×1200 т/дюйм, можливість автоматичного двостороннього друку; сканування: швидкість -24 чорно-білих зображення/хв., 20 кольорових зображення/хв., можливість сканування в електронну пошту, в файл, в файл PDF з підтримкою пошуку, в мережеву папку, на USB, на поштовий сервер, на FTP, на SFTP, на Sharepoint, розширення – до 1200×1200 т/дюйм зі стекла сканера; Ресурс картриджів при постачанні 10000 коп (TN-3480). Гарантійний термін на виріб та наявність технічної підтримки протягом усього періоду експлуатації (3 роки) 13 21 900 Мережевий багатофункціональний пристрій великої продуктивності ф.АЗ Xerox WorkCentre 7225 (STAND) тип – багатофункціональний пристрій; клас пристрою – офісний; функції – копіювання, друк (кольоровий), cканування, сканування до електронної пошти, сканування до мережі; технологія друку – лазерна; палітра друку – кольорова; максимальний формат друкованого носія – АЗ; підтримка паралельного сканування та друку – обов’язково; максимальна оптична роздільна здатність друку – 2400 х 600 точок на дюйм; швидкість друку: – 25 стор./хв. (у кольорі або у монохромному режимі A4), 14 стор/хв. (у кольорі або монохромному режимі A3); можливість двонаправленного (дуплекс) друку та затримки друку (на певний час) – обов’язково; ємність лотків подачі паперу (станд./макс.) – 1090/2130; кількість вихідних лотків паперу – 2; ємність першого лотка для подачі паперу – 520; ємність другого лотка для подачі паперу – 520; об’єм пам’яті – 3Гб; жорсткий диск – 250Гб; інтерфейси для зв’язку – 10/100/1000BaseT Ethernet, високошвидкісний USB 2.0; масштабування – 25-400%; мови опису сторінок – PCL® 5с, PCL® 6, Adobe® PostScript® З™, PDF, XPS®; дисплей – цифровий, 7-дюймовий сенсорний; тиражування копій – 1-9999; контролер: уніфікована адресна книга, панель дистанційного керування, онлайн-підтримка (доступ з інтерфейсу користувача), клонування конфігурації; продуктивність: інтеграція адресної книги, панель дистанційного керування, налаштування програми за замовчуванням, PDF з функцією контекстного пошуку, друк позачергово, TWAIN, сканування на домашню сторінку, сканування в електронну пошту, сканування в поштову скриньку, клонування, інтерактивна підтримка, ColorByWords, драйвер друку GlobalPrintDrivcr, рішення CentreWare для мережі Інтернет; сканування: монохромне, кольорове, швидкість сканування (кольорове) – 55 стор./хв. формату A4, швидкість сканування (чорно-біле) – 55 стор./хв. формату A4, пристрій автоматичної подачі документів місткістю – 110 аркушів, можливість мережевого сканування; можливість заміни основних вузлів користувачем – заміна fuser (пічки), стрічки переноса, тонера користувачем; можливість компоновки робіт – відправка декількох комплектів оригіналів в одному завданні при копіюванні/скануванні; можливість створення додатків під бізнес-задачі; можливість перенесення налаштувань з одного пристрою на інший – обов’язково, за допомогою файлу налаштувань; додатковий комплект витратних матеріалів (тонерів – 4 шт.); Гарантійний термін на виріб та наявність технічної підтримки протягом усього періоду експлуатації (3 роки) 9 107 688 Робоча станція HP 260 G2 DМ Процесор з тактовою частотою – 1.6 ГГц; кількість ядер – 2; частота системної шини – 4 GT/s; Системна плата: слотів пам’яті – 2; порти вводу-виводу: передня панель – 2 х USB 3.0, 1 х лінійний аудіо-вхід, 1 х лінійний аудіо-вихід; задня панель – 2 х USB 3.0, 2 х USB 2.0, 1 х HDMI 1.4, lx VGA, 1 х LAN (RJ-45) port; оперативна пам’ять – 4GB DDR4-2133 SODIMM (1x4GB) RAM з можливістю нарощування до 32Гб; жорсткий диск – 500Гб; корпус: тип – DesktopMini; блок живлення: ExternalPowerAdapter, потужність блоку живлення – 65 Вт, ККД 89%; операційна система – DOS; клавіатура – USB; оптична миша – USB3 коліщатком скролінгу; два монітори HPv197 видима область екрану – 18,5 дюймів, тип матриці-TN + Film або ліпше, час відгуку матриці – 5мс; система підсвічування – світлодіодне з антибліковим покриттям, екранні елементи управління, можливість вибору мови, технологія Plug-and-Play, кут огляду (горизонтальний/ вертикальний) – 90°/65°, роздільна здатність 1366×768, кут нахилу та повороту – від -5 до +22°, вхідний роз’єм – VGA та DVI-D (з підтримкою HDCP ); кріплення робочої станції на монітор; монітори відображають інформацію від одної робочої станції; Гарантійний термін на виріб та наявність технічної підтримки протягом усього періоду експлуатації (5 років). Джерело безперебійного живлення Accupower ISY 650 VА напруга – 230VAC, діапазон напруги – 170-280VAC, частота 50 Гц або 60 Гц (відхилення частоти при роботі від батареї – +/- 1 Гц), вбудований захист від перенавантаження та короткого замикання, вбудовані функції «холодного старту» (запуск ДБЖ від батареї у разі відсутності вхідної напруги) та автоматичного перезапуску (автоматичний перезапуск ДБЖ після відновлення вхідної напруги), вбудована батарея ємністю 7 А*год, час перезарядки 6 годин максимально (перезарядка до 90% ємності), рівень шуму – 40 Дб; наявність вбудованого автотрансформатора (boostandbuck AVR), повна потужність ДБЖ – 650ВА, активна потужність 360 ВТ; Тип архітектури – лінійно-інтерактивний; Форма вихідної напруги – апроксимована синусоїда; Час переключення на батарею 10 мілісек; Час автономної роботи 5 хв. (повне навантаження); 2 вихідні розетки типу Schuko; Гарантійний термін на виріб та наявність технічної підтримки протягом усього періоду експлуатації (3 роки). Принтер OKI ML6300FB-EURO-SC друкарська головка – 24 голки, швидкість друку: в режимі Utility – 450 симв./с (15 симв./дюйм), в режимі HighSpeedDraft – 400 симв./с (10 симв./дюйм), в режимі Utility – 300 симв./с (10 симв./дюйм), в режимі LetterQuality – 100 симв/с, (10 симв/дюйм), наявність функцій – автоматична корекція нахилу паперу, можливість завантаження з будь-якого положення (результат друку має бути однаковим), можливість перевірки ширини паперу та повернення аркушу в разі невідповідності; додатковий картридж; Гарантійний термін на виріб та наявність технічної підтримки протягом усього періоду експлуатації (3 роки) 95 50 460 Принтер Brother HLL 2300DR1 тип принтера – чорно-білий; * технологія – лазерна; пам’ят – 8Мб; максимальне розширення друку – HQ2400x600 dpi; швидкість друку А4 – до 26 стор./хв. (стандартний друк), до 13 стор./хв. (двосторонній друк); інтерфейси для зв’язку – USB 2.0; підтримка операційних систем – Windows® 8 (32- і 64-розрядні версії), Windows® 7 (32- і 64-розрядні версії), Windows Vista® (32- і 64-розрядні версії), Windows® ХР Professional (32- і 64-розрядні версії), Windows® ХР HomeEdition, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008 (32- І 64-розрядні версії), Windows Server® 2003 (32- и 64- розрядні версії). Мас OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x або більш пізніші версії. Linux: CUPS, LPD/LPRng (х86 та х64); рівень шуму – 50 дБ(А) в режимі друку; подача паперу – лоток на 250 листів, слот для ручної подачі окремих листів; додатковий картридж на 2600 сторінок (TN-2375). Гарантійний термін на виріб та наявність технічної підтримки протягом усього періоду експлуатації (3 роки). 252 5 292 Принтер Epson LX-350 тип пристрою – матричний принтер; кількість голок – 9; максимальний формат – А4; максимальна кількість копій – 5; швидкість друку: у режимі Highspeeddraft, 10 cрі – 347 зн/сек; в режимі Highspeeddraft, 12 cрі – 357 зн/сек;, в режимі Draft, 10 cрі – 260 зн/сек; в режимі Draft, 12 cрі – 312 зн/сек; в режимі Nearletterquality, 10 cрі – 65 зн/сек; в режимі Nearletterquality, 12 cрі – 78 зн/сек; мінімальна щільність паперу – 0,07 мм; максимальна щільність паперу – 0,52 мм; Інтерфейсі – USB, LPT, COM; сумісність з операційними системами – MS DOS, Windows 2000 Professional, Windows XP, Windows Vista, Windows 7; Гарантійний термін на виріб та наявність технічної підтримки протягом усього періоду експлуатації (12 місяців) 100 5 760 Принтер Epson WorkForce PR OWF-M5190DW тип пристрою – принтер; технологія друку – струменева; колір друку – чорно-білий; кількість кольорів – 1; підключення – безпроводовеWiFi, мережеве, WiFiDirect, друк без ПК; максимальний формат – А4; максимальне розширення – 1200х2400dрі; двосторонній друк А4; область друку – 210x297мм; максимальна швидкість друку А4 (драфт) – 34 стор./хв., швидкість друку А4 (ISO) – 20 стор./хв., швидкість друку А4 (двосторонній режим) – 11 стор./хв., час виходу першої сторінки – 7 сек.; подача паперу стандартна – 330 аркушів; подача паперу з додатково встановленими лотками – 580 аркушів; ємність вихідних лотків – 150 аркушів; максимальна ємність вихідних лотків з додатково встановленими лотками – 150 аркушів; інтерфейси – USB типу В, Ethernet; можливість друку на конвертах та карточках; мінімальна щільність паперу – 64г/м2; максимальна щільність паперу – 256г/м2; підтримка операційних систем – OSX, Windows; додатковий картридж на 10 000 сторінок. Гарантійний термін на виріб та наявність технічної підтримки протягом усього періоду експлуатації (12 місяців). 20 6 000 Монітор НР Р223 видима область екрану – 21,5 дюймів, тип матриці – VA, час відгуку матриці – 5мс; система підсвічування – світлодіодне з антибліковим покриттям, екранні елементи управління, можливість вибору мови, технологія Plug-and-Play, кут огляду (горизонтальний/вертикальний) 178/178°, роздільна здатність – 1920×1080, кут нахилу та повороту – від -5 до +22°; Гарантійний термін на виріб та наявність технічної підтримки протягом усього періоду експлуатації (5 років). 34 4 560 Зовнішній жорсткий диск WD Elements WDBU6Y0020BBK ємність накопичувана – 2ТВ; тип жорсткого диска – зовнішній; форм-фактор – 2,5″; технологія – HDD; інтерфейс – USB 3.0; тип конектора живлення – USB; Гарантійний термін на виріб та наявність технічної підтримки протягом усього періоду експлуатації (12 місяців). 58 2 340 USB флеш накопичувачі Kingston 16GBDT50 USB 3.1 (DT50/16GB) ємність накопичувана – 16GB; інтерфейс – USB 3.0; максимальна швидкість читання – 30МБ/с; максимальна швидкість запису – 5МБ/с; робоча температура – від 0° С до 60°С; сумісність – Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Mac OS версій 10.9.x, Linux версій 2.6.x, Chrome OS. Гарантійний термін на виріб та наявність технічної підтримки протягом усього періоду експлуатації (3 роки) 100 165

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