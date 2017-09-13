У Слов’янську правлять проект реконструкції школи, де за 45 мільйонів працює «прокладка». Ціна знову злетить?

КП «Слов’янське управління капітального будівництва» (Слов’янськ, Донецька обл.) 6 вересня за неконкуретною процедурою уклало договір ТОВ «Інститут Харківпроект» на коригування проектно-кошторисної документації, сума договору склала 300 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Послуги замовленні для внесення змін до проектно-кошторисної документації реконструкцію опорної школи м Слов’янська – ЗОШ №13 по вул.Ясній, 19.

Відкоригувати документацію «Інститут Харківпроект» повинно за місяць.

Сам договір на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію ЗОШ №13 було укладено 21 червня 2016 року в результаті торгів, які провело КП «СУКБ». Тоді організатор з невідомих причин дискваліфікував ТОВ «ВП Інсайт» з найдешевшою пропозицію 478 тис грн. Після цього угоду на виготовлення документації було укладено з «Інститут Харківпроект», пропозиція якої склала 550 тис грн.

Ситуація щодо ремонту опорної школи у Слов’янську складається за сценарієм, який було реалізовано в сусідньому Краматорську. Там у грудні 2016 року підряд на реконструкцію льодової арени від Департаменту капбудівництва Донецької ОДА у 54,18 млн отримало ТОВ «Крамміськбуд», серед засновників якого є Олена Близнюк – невістка колишнього міністра ЖКГ Анатолія Близнюка.

Потім до кошторису замовником робіт КП «Міст» Краматорської міськради були внесені корегування, через що обласним департаментом капітального будівництва з «Крамміськбудом» було укладено додаткову угоду на 14,09 млн. Через те, що вартість додаткових робіт в частини нових проектних рішень не перевищує 50% первинного договору, угоду з підрядником було укладено за переговорною процедурою без тендеру.

«Це стандартна схема для відбудови Донбасу, Кураторами об’єктів є нардепи. Над ними стоять Герасимов (Артур Герасимов, представник президента в парламенті, керівник обласного осередку БПП) та Жебрівський (губернатор Донеччини Павло Жебрівський)» – розповів «Українській правді» один з колишніх членів місцевого осередку БПП, коментуючи зростання кошторису будівельних робіт по школі №9 у Покровську з початкових 55,57 млн грн. на 9,3 млн грн. за «додаткові роботи».

«Інститут Харківпроект» зареєстроване на 12 фізосіб, серед яких найбільша частка в статутному капіталі у харків’янина Олександра Хмелевцова, директором є Юрій Спасов. Донедавна колектив засновників фірми складався взагалі з 75 фізосіб.

Угоду про реконструкцію опорної школи було укладено 24 лютого між Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА та ТОВ «Ріола-Модуль Лтд». Сума угоди склала 44,64 млн грн, Вона передбачала проведення масштабних будівельно-ремонтних робіт як в приміщенні школи, так і на прилеглій ділянці.

«Ріола-модуль Лтд» зі статутним капіталом 375 грн. належить івано-франківцю Володимиру Духовичу, який раніше був партнером по ТОВ «НВО «Стальконструкція» Романа Абрамовського – колишнього заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.

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