«Сумихімпром» Фірташа замовив Коломойському їдкого натру на 75 мільйонів

ПАТ «Сумихімпром» 1 вересня уклало угоду з ПАТ «Дніпроазот» про постачання їдкого натр на 75,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Залізницею поставлятимуть технічний їдкий натр марки РД по 18 252 грн. за тонну.

У вересні 2016 року «Сумихімпром» замовив іншому постачальнику технічний їдкий натр на 4% дешевше – по 17 556 грн. за тонну в перерахунку на 100% NaOH.

У липні 2016 року «Дніпроазот» виграв тендер «Сумихімпрому» з нижчою на 17% ціною в 15 582 грн. за тонну в перерахунку на 100% NaOH. Але тоді договір про закупівлю так і не підписали у строк з вини переможця тендеру.

«Дніпроазот» належить групі «Приват» Ігоря Коломойського.

Державний «Сумихімпром» із часів Януковича знаходиться під контролем групи Дмитра Фірташа, який знаходиться під слідством у Австрії. Від імені компанії угоду по брухту підписав Ігор Лазакович, колишній менеджер групи «Остхем». У 2016 році сумська прокуратура оголосила йому підозру по розтраті майна в особливо великих розмірах, службовій підробці та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом. Однак на початку 2017 року його зняли з розшуку.

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