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Прокурор з Львівщини відбулася штрафом за спробу «купити» поліцейського за $10 тисяч

13 Вересня 2017

Суд оштрафував прокурора Дрогобицької місцевої прокуратури Руслану Курлятович на 12,7 тис. грн за cпробу дати хабар у розмірі $10 тис начальнику міжрайонного відділу №2 у місті Пустомити Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції України. Про це повідомляють «Наші гроші. Львів» із посиланням на вирок Шевченківського райсуду Львова від 8 вересня 2017 року.

Курлятович намагалась дати хабар за «виведення її з-під підозри» у кримінальному провадженні про заволодіння майном ТОВ «ЛюксорЦентрТорг», за інформування її про хід досудового розслідування та за можливість впливати на свідків.

Йдеться про справу збанкрутілого ТОВ «ЛюксорЦентрТорг», майно якого було незаконно перереєстровано на третіх осіб, що виявив ліквідатор підприємства під час спроби реалізувати майно та завершити процедуру банкрутства.

Для того, щоб не фігурувати у цій справі, Руслана Курлятович 12 червня особисто зателефонувала начальнику відділу з пустомитівської поліції, який провадив слідчі дії, та домовилась про особисту зустріч. В свою чергу поліцейський в той самий день написав заяву про факт телефонної розмови та погодився на проведення «негласних слідчих (розшукових) дій з метою документування неправомірної діяльності».

Слідчі дії відбулись 16 червня 2017 на площі Ринок в місті Дрогобич у кафе «Франко», де дійові особи домовились про передачу хабаря. А вже на наступний день, 17 червня, зустрілись у Львові в кафе «Герольд». Курлятович мала при собі частину хабаря у сумі $5 тис, а решту обіцяла віддати за кілька днів.

З офіційних повідомлень прес-служби Нацполіції відомо, що 17 червня «оперативники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції, слідчі прокуратури Львівської області та Генеральної інспекції ГПУ затримали прокурора. Вона намагалася передати частину обумовленої суми оперативникам – 5 тисяч доларів США».

Цікаво, що відразу після затримання прокуратура Львівської області відкрила проти колеги кримінальне провадження за ч.3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), що передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. Натомість, в суді дії обвинуваченої перекваліфікували з ч.3 на ч.1 цієї ж статті, яка передбачає інше покарання – штраф від 8500 грн до 12750 грн або обмеження волі на строк від 2 до 4 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Крім того суд врахував, щире каяття прокурора, те, що вона притягується до кримінальної відповідальності вперше, має на утриманні двох малолітніх дітей, а станом на даний час перебуває у відпустці по догляду за дитиною. Відтак, на думку суду, покарання слід обрати у вигляді штрафу.

Обвинуваченій також повернули арештовані у ході слідчих дій iPhone (A1429) та ноутбук Аsus ( К 50С).

Також відзначимо, що $5 тис неправомірної вигоди суд звернув у власність держави.

Згідно з декларацією про майно, Руслана Курлятович та її чоловік Іван Курлятович, який також є прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури, володіють квартирою в Дрогобичі та земельною ділянкою і недобудованим будинком в селі Раневичі. На двох у них є 550 тис. грн готівкою. Крім того, Іван Курлятович є власником автомобіля BMW Х5 (2005 р.в.). За минулий рік вони отримали дохід у 223,38 тис. грн, з яких 19,61 тис. грн – допомога при народженні дитини, решта – зарплата.

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