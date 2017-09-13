«Прокладка» зайшла з «Укртрансгазу» на «Укргазвидобування», вигравши одразу 90 мільйонів

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13 Вересня 2017

ПАТ «Укргазвидобування» 19 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ «ЗМК-1»

облаштування Яблунівського НГКР у Полтавській області за 90,44 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року «під ключ» виконають технічне переоснащення трансформаторної підстанції ПС 110/10/6 Сенча. На будівельні роботи відведено 20,89 млн грн., а на устаткування – 69,55 млн грн.

Найдорожчими в переліку обладнання є два трифазні олійні трансформатори з двома обмотками ТМТН-6300/110-73 по 7,00 млн грн./шт. Їхня питома вартість становить $42,6 тис за МегаВольтАмпер потужності.

Два елегазові вимикачі АВВ LTB 145 D1/B з пружинними приладами коштують 924 тис грн./шт. У 2013 році ПАТ «Вінницяобленерго» замовило їх по 355 тис грн./шт., що у 2,5 рази дешевше, але відтоді курс долара зріс щонайменше втричі.

Крім того, два джерела безперебійного живлення Powercom VGD-2000 купили по 16 533 грн./шт. У відкритих джерелах їх можна знайти у продажу на 17% дешевше – по 14 088 грн./шт., але невідомо, чи входить у цю ціну ПДВ.

Джерело безперебійного живлення General Electric VH Series 1500 коштує 20 тис грн./шт., що відповідає ринковим цінам у 19-21 тис грн./шт.

Ціна угоди на 11% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 101,455 млн грн.

Представництво АТ «Узелектроапарат-Електрощит» (Узбекистан), ТОВ «Техностар», ТОВ «Донецькенергомережпроект» і ТОВ «Будівельний холдинг «Шевченківський» пропонували на 5-21% нижчі ціни, але їх відхилили через якісь невідповідності технічних та якісних характеристик предмету закупівлі. При цьому замовник вимагав завантажувати у «Прозорро» лише цінову пропозицію та гарантію прийняття умов закупівлі. Все інше переможець аукціону мав надати в оригіналі. «БХ «Шевченківський» узагалі не завантажив жодного документу.

Нині київська фірма «ЗМК-1» зі статутним капіталом 1 тис грн. належить директору Євгену Руденко із Запоріжжя. Але торік її засновником був кіпрський офшор «Пекуліарі Лімітед» Сергія Бабаяна, на який тоді також було записане ТОВ «А.С.П. Лтд».

У 2011-2014 рр. компанія зі схожою назвою – ТОВ «Запорізька механізована колона №1» виграла в системі «Укртрансгазу» тендери на електромонтажні роботи на 42,35 млн грн. Цю фірму заснував Олександр Косяк, але в 2013 р. фірму переоформили на директора Юрія Половинка, а згодом – на нинішнього директора Наталію Мартиненко.

Восени 2016 року переможець виграв тендер «Львівтрансгазу» на технічне переоснащення системи електропостачання дотискної компресорної станції «Дашава» за 80,00 млн грн. і два проектувальні тендери «Прикарпаттрансгазу» на 1,03 млн грн.

 

Найменування обладнання Одиниця виміру Кількість, од. Ціна, грн./од. із ПДВ
Трансформатор трифазовий з трьома обмотками олійний ТМТН-6300/110-73 У1 шт. 1 7 000 000
Трансформатор трифазовий з трьома обмотками олійний ТМТН-6300/110-73 У1 (ІІІ ПК) шт. 1 7 000 000
Шафа реле і керування (комплект 13 шаф) шт. 1 5 948 628
Шафи реле та керування (комплект 5 шт) шт. 2 2 333 360
Блок елегазового вимикача Б110А-42/К-У1 компл. 1 1 580 673
Блок елегазового вимикача Б110А-42/К-У1 (III пусковий комплекс) компл. 2 1 580 673
Вимикач елегазовий LTB 145 D1/B з пружинним приладом шт. 2 923 968
Апаратура високочастотного зв’язку ЕТ 81/40W 392-396/452-456 кГц шт. 1 892 969
Шафа оперативного струму шт. 2 832 736
Шафа оперативного струму шт. 1 814 979
Шафа реєстратора аварійних подій “Регіна” шт. 2 675 600
Апаратура високочастотного зв’язку ЕТ 81/40W 452-456/392-396 кГц шт. 1 657 720
Блок трансформаторів напруги 110 кВ Б110А-74/К компл. 1 584 008
Блок трансформаторів напруги 110 кВ Б110А-74/К (III пусковий комплекс) компл. 1 584 008
Блок трансформаторів струму 110 кВ Б110А-71/К-У1 (на ввод трансформаторів) компл. 1 550 377
Блок трансформаторів струму 110 кВ Б110А-71/К-У1 (на ввод трансформаторів) (III пусковий комплекс) компл. 1 550 377
Шафа вводу ШВЕ-6-20-20-1600-УЗ шт. 2 546 610
Блок трансформаторів струму 110 кВ Б110А-71/К-У1 (в чекційній перемичці) (III пусковий комплекс) компл. 1 539 907
Блок трансформаторів струму 110 кВ Б110А-71/К-У1 (в ремонтній перемичці) компл. 1 534 933
Виносний термінал NF8 & TG8 шт. 1 463 212
Шафа секційного вимикача ШВЕ-6-20-12-1600-У3 шт. 1 457 746
Шафа вводу ШВЕ-10-20-20-1000-У3 шт. 2 452 482
Шафа власних потреб шт. 3 441 347
Шафа кабельної лінії ШВЕ-10-20-01-630-УЗ шт. 14 425 495
Програмне забезпечення SCADA шт. 1 418 140
Шафа кабельної лінії ШВЕ-6-20-01-630-УЗ шт. 6 405 167
Шафа секційного вимикача ШВЕ-10-20-12-1000-УЗ шт. 1 362 410
Конденсаторні установки регульовані УКРМ56-10,5-450-(3х150)УЗ шт. 2 350 000
Блок роз’єднувача 110 кВ Б110А-18-У1 компл. 8 331 597
Блок роз’єднувача 110 кВ Б110А-18-У1 (III пусковий ) компл. 4 331 597
Блок роз’єднувача 110 кВ Б110А-20-У1 компл. 2 317 697
Блок роз’єднувача 110 кВ Б110А-20-У1 (III пусковий) компл. 2 317 697
Шафа секційного роз’єднувача ШВЕ-6-20-101-1600-УЗ шт. 1 279 096
Шафа секційного роз’єднувача ШШР-10-20-101-1000-У 3 шт. 1 246 524
Шафа центральної сигналізації шт. 1 224 991
Шафа центральної сигналізації шт. 2 224 031
Шафа трансформатора напруги ШКА-10-20-301-630-УЗ шт. 4 211 861
Блок заземлювача 110 кВ і ОПН в к- тє ЗОН-110 М-11 УХЛ , обмежувача перенапруг 110кВ PEXLIM R 072- YN123, тип Б110А-62-У1 компл. 1 208 043
Блок заземлювача 110 кВ ЗОН-110- 11УХЛ1 і ОПН в к-тє ЗОН-110 М-11 УХЛ с приводом ПР-00-1, PEXLIM R 072-YN123, тип Б110А- 62-У1 компл. 3 208 043
Блок заземлювача 110 кВ ЗОН-110- 11 УХЛ 1 і ОПН в к-тє ЗОН-110 М-11 УХЛ с приводом ПР-00-1, PEXLIM R 072-YN123, тип Б110А-62-У1 (III пусковий комплекс) компл. 1 208 043
Шафа шинної перемички ШШП4-10-20-720-1000-УЗ шт. 2 104 001
Фільтр розділовий смуговий з робочою смугою 236-352 кГц VFZ6/1 шт. 1 102 660
Розкладка кабельних конструкцій РКК НКАИ.68755.010 МЧ* шт. 1 95 219
Процессорний модуль в коплекте з ліцензію Basic Lictnse 750DP 560 CMU05R0002 шт. 2 91 867
Розкладка кабельних конструкцій РКК НКАИ.68755.010 МЧ* (III пусковий комплекс) шт. 1 80 965
Струмопровід ВРУ -110 шт. 2 80 257
Трансформатор напруги однофазовий з трьома обмотками НКФ-110- II У1, ізоляції нормальна шт. 6 75 000
Блок опорних ізоляторів 110 кВ Б110А-77-У1 компл. 1 71 357
Блок опорних ізоляторів 110 кВ Б110А-77-У1 (III пусковий комплекс) компл. 1 71 357
Трансформатор струму опорний ТФЗМ123ІІ-1 шт. 3 70 000
Трансформатор струму опорний ТФЗМ123ІІІ-V шт. 9 70 000
Ошиновка ВРУ-110кВ шт. 2 68 900
Програмне забезпечення Lfndis+Gir, АРМ АСКОЕ шт. 2 67 508
Загороджувачі високочастотні ВЗ 630-0,5 шт. 4 65 500
Загороджувачі високочастотні ВЗ 630-0,5 (III пусковий комплекс) шт. 4 65 500
Підстанція трансформаторна КТП-1-25/10-0,4 У1, 10кВ шт. 1 61 800
Шафа телекомунікаційна 2250x600x800мм, ШТК-М 47.6.8 шт. 2 55 680
Базовий блок 560CMG10 шт. 1 53 035
Конденсатори зв’язку СМПВ-110/6,4У1 шт. 4 52 176
Конденсатори зв’язку СМПВ-110/6,4У1 (III пусковий комплекс) шт. 4 52 176
Шеф-монтаж (в частині сбору данних системою телемеханіки RTU560, передачі сигналів RTU в ДП філії ПАО “Полтаваобленерго”) шт. 1 50 501
Обмежувачі перенапруг PEXLIM R 108-YH145, 110кВ шт. 3 50 390
Обмежувачі перенапруг 110В PEXLIM R 108-YH145 шт. 6 50 390
Обмежувачі перенапруг 1 ЮкВ PEXLIM R 108-YH145 в к-тє з реєстратором спрацьовувань EXCJUNT-A шт. 3 50 390
Обмежувачі перенапруг 110кВ PEXLIM R 108-YH145 в к-тє з реєстратором спрацьовувань EXCJUNT-A (III пусковий кормплекс) шт. 3 50 390
Радіомодем Рк=12,5кГц Satel 3as Epic NMS DB шт. 1 47 328
Трансформатор трифазовий з двома обмотками ТМ-100/10 У1 шт. 2 45 000
Ящик затискачів ЯЗН шт. 2 43 758
Ящик затискачів ЯЗИ (III пусковий комплекс) шт. 2 43 758
Шафа телекомунікаційна 2250x600x800мм, ШТК-М 27.6.8 шт. 1 40 020
Шафа ТМ1 шт. 1 36 360
Шафа ТМ2 шт. 1 36 360
Шафа шинного вводу ШШВ4-6-20-721-1600-УЗ шт. 2 36 250
Щит розподільчий ЩР-2 шт. 1 33 330
Ящик живлення ЯПВ шт. 1 32 117
Ящик живлення ЯПВ шт. 2 32 117
Ящик живлення ЯПВ (III пусковий комплекс) шт. 2 32 009
Шафа шинного вводу ШШВ4-10-20-721-1000-УЗ шт. 2 31 636
Ящик обігріву Я0В №2 шт. 1 29 830
Ящик обігріву Я0В №2 (III пусковий комплекс) шт. 2 29 830
Ящик обігріву ЯОВ №2 шт. 2 29 830
Ящик обігріву Я0В №1 шт. 1 29 519
Ящик обігріву Я0В №1 (III пусковий комплекс) шт. 2 29 519
Ящик обігріву ЯОВ №1 шт. 2 29 519
Шафа телемеханіки шт. 1 26 664
Щит розподільчий шт. 1 26 179
Ящик затискачів ЯЗВ-120 шт. 2 24 256
Ящик затискачив ЯЗВ-120 шт. 1 24 256
Ящик затискачив ЯЗВ-120 (III пусковий комплекс) шт. 2 24 256
Джерело безперебійного живлення VH Series 1500 компл. 1 20 010
Ящик затискачів ЯЗВ-60 шт. 4 19 332
Ящик затискачив ЯЗВ-60 шт. 3 19 332
Ящик затискачив ЯЗВ-60 (III пусковий комплекс) шт. 3 19 332
Опорні шини ШО-110Б-УХЛ1 ізоляція посилена шт. 2 19 053
Автоматизоване рабоче місце оперативного персоналу шт. 2 19 029
Кондиціонер типа спліт 7,0/7,9 кВт MSG-24HR шт. 1 17 332
Лічильник електронний SL761B070 шт. 2 16 968
Джерело безперебійного живлення VGD-2000 шт. 2 16 533
Джерело безперебійного живлення VH Series 2000 компл. 2 16 148
Комп’ютер R-Line у к-тє шт. 2 14 922
Батарейний блок для VH Series 1500 шт. 2 12 989
Фільтр приєднання ФПУ-6400У1 шт. 4 10 800
Фільтр приєднання ФПУ-6400У1 (III пусковий комплекс) шт. 4 10 800
Панель розподілу живлення Energy-Box шт. 3 10 333
Батарейний блок для VH Series 2000 шт. 8 9 027
Опорні шини ШО-110-УХЛ1 ізоляція нормальна шт. 9 8 331
Плата адаптерна 23AD65 шт. 1 8 295
Microsoft Ofice 2007 Professional (RUS) шт. 2 8 040
Плата адаптерна 23AD64 шт. 1 6 739
Джерело безперебійного живлення Mustek Power Must компл. 2 6 060
Microsoft Windows XP Professional шт. 2 5 400
Шинний модуль 560 BCU02 R0001 шт. 2 5 054
Роз’єднувач РВО-10/400 полюс 4 4 800
Роз’єднувач РВО-10/400 (111 пусковийкомплекс) полюс 4 4 800
Прилад приймально-контрольний пожежний з GSM каналом зв’язку “Лунь-9Р” шт. 1 4 650
Пожежний пост шт. 1 4 242
Ізолятор опорно-стрижневий ИОС-110-600У1 шт. 2 4 121
Ізолятор опорно-стрижневий ИОС-110-600У1 (III ПК) шт. 2 4 121
Плата аналогового вводу для сигналів струму і напруги 23А160 шт. 1 4 046
Антена спрямована YG-11U шт. 1 4 000
Роз’эднувач РНДз-10/400 У1 компл. 8 4 000
Плата адаптерна 23AD63 шт. 1 3 720
Захисний адаптер RS232-8-B\S25 шт. 1 3 394
Обмежувач перенапруги 10кВ Polim D12N шт. 18 3 097
Обмежувач перенапруги 6кВ Polim D08N шт. 6 3 097
Обмежувоч перенапруги 10кВ у складі з лічильником імпульсів, Polim D12 N шт. 3 3 097
Обмежувоч перенапруги 10кВ у складі з лічильником імпульсів, Polim D12 N (III ПК) шт. 3 3 097
Обмежувоч перенапруги 6кВ в к-тє з лічильником імпульсів, Polim D08 N шт. 3 3 097
Обмежувоч перенапруги 6кВ в к-тє з лічильником імпульсів, Polim D08 N (III ПК) шт. 3 3 097
Плата цифрового введення 23В161 шт. 1 3 023
Ізолятор опорний ИОС-10-2000УЗ шт. 54 2 540
Ізолятор опорний ИОС-10-2000УЗ (III ПК) шт. 12 2 540
Програмне забезпечення створення резервної копії шт. 2 2 472
Сигналізатор рівня ЕРСУ4-1 шт. 1 2 020
Ізолятор прохідний ИП-10/1000-3000УХЛТ2 шт. 6 2 001
Пристрій індікації положення роз’єднувача УИПР-2 шт. 44 1 745
Грозозахист RLP-50\1000 шт. 1 1 620
Блок керування роз’єднувачів (III пусковий комплекс) шт. 6 1 320
Пристрій захисту лінії DTNVR 2/24/0,5 шт. 3 1 189
Блок керування роз’єднувачів шт. 10 1 000
Привод ПР-3-10У1 шт. 8 994
Шина Ш-14 5АЩ.580.139-03, L=5500мм (III пксковий комплекс) шт. 9 954
Шина Ш-16 5АЩ.580.139-16 L=5500mm (III пусковий комплекс) шт. 3 900
Регулятор температури PT-820 шт. 3 889
Регулятор температури РТ-822 шт. 2 889
Крос оптичний настінний PSK 8 шт. 2 794
Шина Ш-27 5АЩ.580.148-01 L=6600mm шт. 2 780
Пускач ПМЛ-1230 шт. 1 734
Шина Ш-15 5АЩ.580.139-04 L=3200mm (III пусковий комплекс) шт. 9 695
Ізолятор прохідний ИП-10/1600-750УХЛТ2 шт. 6 569
Ізолятор опорний-стрижневий ОНСУ-10-300 шт. 3 561
Пластиковий корпус з прозорую кришкою RTU211 шт. 4 545
Акумуляторна батареїя АКБ-7 шт. 2 525
Шина Ш-16 5АЩ.580.139-05, L=1600мм шт. 3 461
Шина Ш-16 5АЩ.580.139-05, L=1600мм (III пусковий комплекс) шт. 3 461
Апарат телефонний шт. 1 424
Фільтр мережний з вилкою для UPS шт. 2 390
Вимикач автоматичний C60N – 3 полюсний шт. 4 345
Шина Ш-22 5АЩ.580.142-04 L=3740mm шт. 12 284
Ізолятор лінійний підвісний ПС70-Е шт. 171 260
Ізолятор лінійний підвісний ПС70-Д шт. 75 236
Ізолятор лінійний підвісний ПС70-Д (III ПК) шт. 27 236
Інтерфейсний кабель CRS-1M, тип YCO101 шт. 1 235
Реле повторювач RG25-1022-28-1024 шт. 3 206
Вимикач автоматичний C60N – 2 полюсний шт. 20 194
Затискач апаратний, що пресується АЧА-120 шт. 24 146
Вимикач автоматичний номінальний струм 1А 220 В, ВА 47-29 С шт. 2 61
Вимикач автоматичний номінальний струм 10А220 В, ВА 47-29 С шт. 2 61
Вимикач автоматичний номінальний струм 6А 220 В , ВА 47-29 С шт. 4 61

 

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НОВИНИ РЕГІОНІВ

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Луганськ Комунальники Сєвєродонецька відхили всі пропозиції, щоб закупити дитмайданчики по найвищим цінам

Ужгород Дорогі будматеріали для дніпропетровської траси Н-08

Черкаси Суд визнав хабародавця агентом правоохоронців і виправдав двох чиновників як жертв провокації

Житомир Державні геологи за 55 мільйонів замовили колишньому «тигіпківцю» видобуток граніту на Житомирщині

11.09.2017

Суми Фірташівський «Сумихімпром» навіщось замовив брухту на 80 мільйонів – удвічі дорожче від ринку

Львів «Порошенківець» узяв 181 мільйон за ремонт дороги на Львівщині за таємними цінами

Київ Аваківська Нацакадемія під виглядом реконструкції намагається збудувати житлові багатоповерхівки

Донецьк Покровськ витратив на концерти Валевської, Гришка та інших 2,5 мільйона з початку року

Луганськ Луганське обленерго скасувало рішення Кабміну щодо оплати боргів ЛНР українською Луганщиною

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