«Прокладка» зайшла з «Укртрансгазу» на «Укргазвидобування», вигравши одразу 90 мільйонів

ПАТ «Укргазвидобування» 19 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ «ЗМК-1»

облаштування Яблунівського НГКР у Полтавській області за 90,44 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року «під ключ» виконають технічне переоснащення трансформаторної підстанції ПС 110/10/6 Сенча. На будівельні роботи відведено 20,89 млн грн., а на устаткування – 69,55 млн грн.

Найдорожчими в переліку обладнання є два трифазні олійні трансформатори з двома обмотками ТМТН-6300/110-73 по 7,00 млн грн./шт. Їхня питома вартість становить $42,6 тис за МегаВольтАмпер потужності.

Два елегазові вимикачі АВВ LTB 145 D1/B з пружинними приладами коштують 924 тис грн./шт. У 2013 році ПАТ «Вінницяобленерго» замовило їх по 355 тис грн./шт., що у 2,5 рази дешевше, але відтоді курс долара зріс щонайменше втричі.

Крім того, два джерела безперебійного живлення Powercom VGD-2000 купили по 16 533 грн./шт. У відкритих джерелах їх можна знайти у продажу на 17% дешевше – по 14 088 грн./шт., але невідомо, чи входить у цю ціну ПДВ.

Джерело безперебійного живлення General Electric VH Series 1500 коштує 20 тис грн./шт., що відповідає ринковим цінам у 19-21 тис грн./шт.

Ціна угоди на 11% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 101,455 млн грн.

Представництво АТ «Узелектроапарат-Електрощит» (Узбекистан), ТОВ «Техностар», ТОВ «Донецькенергомережпроект» і ТОВ «Будівельний холдинг «Шевченківський» пропонували на 5-21% нижчі ціни, але їх відхилили через якісь невідповідності технічних та якісних характеристик предмету закупівлі. При цьому замовник вимагав завантажувати у «Прозорро» лише цінову пропозицію та гарантію прийняття умов закупівлі. Все інше переможець аукціону мав надати в оригіналі. «БХ «Шевченківський» узагалі не завантажив жодного документу.

Нині київська фірма «ЗМК-1» зі статутним капіталом 1 тис грн. належить директору Євгену Руденко із Запоріжжя. Але торік її засновником був кіпрський офшор «Пекуліарі Лімітед» Сергія Бабаяна, на який тоді також було записане ТОВ «А.С.П. Лтд».

У 2011-2014 рр. компанія зі схожою назвою – ТОВ «Запорізька механізована колона №1» виграла в системі «Укртрансгазу» тендери на електромонтажні роботи на 42,35 млн грн. Цю фірму заснував Олександр Косяк, але в 2013 р. фірму переоформили на директора Юрія Половинка, а згодом – на нинішнього директора Наталію Мартиненко.

Восени 2016 року переможець виграв тендер «Львівтрансгазу» на технічне переоснащення системи електропостачання дотискної компресорної станції «Дашава» за 80,00 млн грн. і два проектувальні тендери «Прикарпаттрансгазу» на 1,03 млн грн.

Найменування обладнання Одиниця виміру Кількість, од. Ціна, грн./од. із ПДВ Трансформатор трифазовий з трьома обмотками олійний ТМТН-6300/110-73 У1 шт. 1 7 000 000 Трансформатор трифазовий з трьома обмотками олійний ТМТН-6300/110-73 У1 (ІІІ ПК) шт. 1 7 000 000 Шафа реле і керування (комплект 13 шаф) шт. 1 5 948 628 Шафи реле та керування (комплект 5 шт) шт. 2 2 333 360 Блок елегазового вимикача Б110А-42/К-У1 компл. 1 1 580 673 Блок елегазового вимикача Б110А-42/К-У1 (III пусковий комплекс) компл. 2 1 580 673 Вимикач елегазовий LTB 145 D1/B з пружинним приладом шт. 2 923 968 Апаратура високочастотного зв’язку ЕТ 81/40W 392-396/452-456 кГц шт. 1 892 969 Шафа оперативного струму шт. 2 832 736 Шафа оперативного струму шт. 1 814 979 Шафа реєстратора аварійних подій “Регіна” шт. 2 675 600 Апаратура високочастотного зв’язку ЕТ 81/40W 452-456/392-396 кГц шт. 1 657 720 Блок трансформаторів напруги 110 кВ Б110А-74/К компл. 1 584 008 Блок трансформаторів напруги 110 кВ Б110А-74/К (III пусковий комплекс) компл. 1 584 008 Блок трансформаторів струму 110 кВ Б110А-71/К-У1 (на ввод трансформаторів) компл. 1 550 377 Блок трансформаторів струму 110 кВ Б110А-71/К-У1 (на ввод трансформаторів) (III пусковий комплекс) компл. 1 550 377 Шафа вводу ШВЕ-6-20-20-1600-УЗ шт. 2 546 610 Блок трансформаторів струму 110 кВ Б110А-71/К-У1 (в чекційній перемичці) (III пусковий комплекс) компл. 1 539 907 Блок трансформаторів струму 110 кВ Б110А-71/К-У1 (в ремонтній перемичці) компл. 1 534 933 Виносний термінал NF8 & TG8 шт. 1 463 212 Шафа секційного вимикача ШВЕ-6-20-12-1600-У3 шт. 1 457 746 Шафа вводу ШВЕ-10-20-20-1000-У3 шт. 2 452 482 Шафа власних потреб шт. 3 441 347 Шафа кабельної лінії ШВЕ-10-20-01-630-УЗ шт. 14 425 495 Програмне забезпечення SCADA шт. 1 418 140 Шафа кабельної лінії ШВЕ-6-20-01-630-УЗ шт. 6 405 167 Шафа секційного вимикача ШВЕ-10-20-12-1000-УЗ шт. 1 362 410 Конденсаторні установки регульовані УКРМ56-10,5-450-(3х150)УЗ шт. 2 350 000 Блок роз’єднувача 110 кВ Б110А-18-У1 компл. 8 331 597 Блок роз’єднувача 110 кВ Б110А-18-У1 (III пусковий ) компл. 4 331 597 Блок роз’єднувача 110 кВ Б110А-20-У1 компл. 2 317 697 Блок роз’єднувача 110 кВ Б110А-20-У1 (III пусковий) компл. 2 317 697 Шафа секційного роз’єднувача ШВЕ-6-20-101-1600-УЗ шт. 1 279 096 Шафа секційного роз’єднувача ШШР-10-20-101-1000-У 3 шт. 1 246 524 Шафа центральної сигналізації шт. 1 224 991 Шафа центральної сигналізації шт. 2 224 031 Шафа трансформатора напруги ШКА-10-20-301-630-УЗ шт. 4 211 861 Блок заземлювача 110 кВ і ОПН в к- тє ЗОН-110 М-11 УХЛ , обмежувача перенапруг 110кВ PEXLIM R 072- YN123, тип Б110А-62-У1 компл. 1 208 043 Блок заземлювача 110 кВ ЗОН-110- 11УХЛ1 і ОПН в к-тє ЗОН-110 М-11 УХЛ с приводом ПР-00-1, PEXLIM R 072-YN123, тип Б110А- 62-У1 компл. 3 208 043 Блок заземлювача 110 кВ ЗОН-110- 11 УХЛ 1 і ОПН в к-тє ЗОН-110 М-11 УХЛ с приводом ПР-00-1, PEXLIM R 072-YN123, тип Б110А-62-У1 (III пусковий комплекс) компл. 1 208 043 Шафа шинної перемички ШШП4-10-20-720-1000-УЗ шт. 2 104 001 Фільтр розділовий смуговий з робочою смугою 236-352 кГц VFZ6/1 шт. 1 102 660 Розкладка кабельних конструкцій РКК НКАИ.68755.010 МЧ* шт. 1 95 219 Процессорний модуль в коплекте з ліцензію Basic Lictnse 750DP 560 CMU05R0002 шт. 2 91 867 Розкладка кабельних конструкцій РКК НКАИ.68755.010 МЧ* (III пусковий комплекс) шт. 1 80 965 Струмопровід ВРУ -110 шт. 2 80 257 Трансформатор напруги однофазовий з трьома обмотками НКФ-110- II У1, ізоляції нормальна шт. 6 75 000 Блок опорних ізоляторів 110 кВ Б110А-77-У1 компл. 1 71 357 Блок опорних ізоляторів 110 кВ Б110А-77-У1 (III пусковий комплекс) компл. 1 71 357 Трансформатор струму опорний ТФЗМ123ІІ-1 шт. 3 70 000 Трансформатор струму опорний ТФЗМ123ІІІ-V шт. 9 70 000 Ошиновка ВРУ-110кВ шт. 2 68 900 Програмне забезпечення Lfndis+Gir, АРМ АСКОЕ шт. 2 67 508 Загороджувачі високочастотні ВЗ 630-0,5 шт. 4 65 500 Загороджувачі високочастотні ВЗ 630-0,5 (III пусковий комплекс) шт. 4 65 500 Підстанція трансформаторна КТП-1-25/10-0,4 У1, 10кВ шт. 1 61 800 Шафа телекомунікаційна 2250x600x800мм, ШТК-М 47.6.8 шт. 2 55 680 Базовий блок 560CMG10 шт. 1 53 035 Конденсатори зв’язку СМПВ-110/6,4У1 шт. 4 52 176 Конденсатори зв’язку СМПВ-110/6,4У1 (III пусковий комплекс) шт. 4 52 176 Шеф-монтаж (в частині сбору данних системою телемеханіки RTU560, передачі сигналів RTU в ДП філії ПАО “Полтаваобленерго”) шт. 1 50 501 Обмежувачі перенапруг PEXLIM R 108-YH145, 110кВ шт. 3 50 390 Обмежувачі перенапруг 110В PEXLIM R 108-YH145 шт. 6 50 390 Обмежувачі перенапруг 1 ЮкВ PEXLIM R 108-YH145 в к-тє з реєстратором спрацьовувань EXCJUNT-A шт. 3 50 390 Обмежувачі перенапруг 110кВ PEXLIM R 108-YH145 в к-тє з реєстратором спрацьовувань EXCJUNT-A (III пусковий кормплекс) шт. 3 50 390 Радіомодем Рк=12,5кГц Satel 3as Epic NMS DB шт. 1 47 328 Трансформатор трифазовий з двома обмотками ТМ-100/10 У1 шт. 2 45 000 Ящик затискачів ЯЗН шт. 2 43 758 Ящик затискачів ЯЗИ (III пусковий комплекс) шт. 2 43 758 Шафа телекомунікаційна 2250x600x800мм, ШТК-М 27.6.8 шт. 1 40 020 Шафа ТМ1 шт. 1 36 360 Шафа ТМ2 шт. 1 36 360 Шафа шинного вводу ШШВ4-6-20-721-1600-УЗ шт. 2 36 250 Щит розподільчий ЩР-2 шт. 1 33 330 Ящик живлення ЯПВ шт. 1 32 117 Ящик живлення ЯПВ шт. 2 32 117 Ящик живлення ЯПВ (III пусковий комплекс) шт. 2 32 009 Шафа шинного вводу ШШВ4-10-20-721-1000-УЗ шт. 2 31 636 Ящик обігріву Я0В №2 шт. 1 29 830 Ящик обігріву Я0В №2 (III пусковий комплекс) шт. 2 29 830 Ящик обігріву ЯОВ №2 шт. 2 29 830 Ящик обігріву Я0В №1 шт. 1 29 519 Ящик обігріву Я0В №1 (III пусковий комплекс) шт. 2 29 519 Ящик обігріву ЯОВ №1 шт. 2 29 519 Шафа телемеханіки шт. 1 26 664 Щит розподільчий шт. 1 26 179 Ящик затискачів ЯЗВ-120 шт. 2 24 256 Ящик затискачив ЯЗВ-120 шт. 1 24 256 Ящик затискачив ЯЗВ-120 (III пусковий комплекс) шт. 2 24 256 Джерело безперебійного живлення VH Series 1500 компл. 1 20 010 Ящик затискачів ЯЗВ-60 шт. 4 19 332 Ящик затискачив ЯЗВ-60 шт. 3 19 332 Ящик затискачив ЯЗВ-60 (III пусковий комплекс) шт. 3 19 332 Опорні шини ШО-110Б-УХЛ1 ізоляція посилена шт. 2 19 053 Автоматизоване рабоче місце оперативного персоналу шт. 2 19 029 Кондиціонер типа спліт 7,0/7,9 кВт MSG-24HR шт. 1 17 332 Лічильник електронний SL761B070 шт. 2 16 968 Джерело безперебійного живлення VGD-2000 шт. 2 16 533 Джерело безперебійного живлення VH Series 2000 компл. 2 16 148 Комп’ютер R-Line у к-тє шт. 2 14 922 Батарейний блок для VH Series 1500 шт. 2 12 989 Фільтр приєднання ФПУ-6400У1 шт. 4 10 800 Фільтр приєднання ФПУ-6400У1 (III пусковий комплекс) шт. 4 10 800 Панель розподілу живлення Energy-Box шт. 3 10 333 Батарейний блок для VH Series 2000 шт. 8 9 027 Опорні шини ШО-110-УХЛ1 ізоляція нормальна шт. 9 8 331 Плата адаптерна 23AD65 шт. 1 8 295 Microsoft Ofice 2007 Professional (RUS) шт. 2 8 040 Плата адаптерна 23AD64 шт. 1 6 739 Джерело безперебійного живлення Mustek Power Must компл. 2 6 060 Microsoft Windows XP Professional шт. 2 5 400 Шинний модуль 560 BCU02 R0001 шт. 2 5 054 Роз’єднувач РВО-10/400 полюс 4 4 800 Роз’єднувач РВО-10/400 (111 пусковийкомплекс) полюс 4 4 800 Прилад приймально-контрольний пожежний з GSM каналом зв’язку “Лунь-9Р” шт. 1 4 650 Пожежний пост шт. 1 4 242 Ізолятор опорно-стрижневий ИОС-110-600У1 шт. 2 4 121 Ізолятор опорно-стрижневий ИОС-110-600У1 (III ПК) шт. 2 4 121 Плата аналогового вводу для сигналів струму і напруги 23А160 шт. 1 4 046 Антена спрямована YG-11U шт. 1 4 000 Роз’эднувач РНДз-10/400 У1 компл. 8 4 000 Плата адаптерна 23AD63 шт. 1 3 720 Захисний адаптер RS232-8-B\S25 шт. 1 3 394 Обмежувач перенапруги 10кВ Polim D12N шт. 18 3 097 Обмежувач перенапруги 6кВ Polim D08N шт. 6 3 097 Обмежувоч перенапруги 10кВ у складі з лічильником імпульсів, Polim D12 N шт. 3 3 097 Обмежувоч перенапруги 10кВ у складі з лічильником імпульсів, Polim D12 N (III ПК) шт. 3 3 097 Обмежувоч перенапруги 6кВ в к-тє з лічильником імпульсів, Polim D08 N шт. 3 3 097 Обмежувоч перенапруги 6кВ в к-тє з лічильником імпульсів, Polim D08 N (III ПК) шт. 3 3 097 Плата цифрового введення 23В161 шт. 1 3 023 Ізолятор опорний ИОС-10-2000УЗ шт. 54 2 540 Ізолятор опорний ИОС-10-2000УЗ (III ПК) шт. 12 2 540 Програмне забезпечення створення резервної копії шт. 2 2 472 Сигналізатор рівня ЕРСУ4-1 шт. 1 2 020 Ізолятор прохідний ИП-10/1000-3000УХЛТ2 шт. 6 2 001 Пристрій індікації положення роз’єднувача УИПР-2 шт. 44 1 745 Грозозахист RLP-50\1000 шт. 1 1 620 Блок керування роз’єднувачів (III пусковий комплекс) шт. 6 1 320 Пристрій захисту лінії DTNVR 2/24/0,5 шт. 3 1 189 Блок керування роз’єднувачів шт. 10 1 000 Привод ПР-3-10У1 шт. 8 994 Шина Ш-14 5АЩ.580.139-03, L=5500мм (III пксковий комплекс) шт. 9 954 Шина Ш-16 5АЩ.580.139-16 L=5500mm (III пусковий комплекс) шт. 3 900 Регулятор температури PT-820 шт. 3 889 Регулятор температури РТ-822 шт. 2 889 Крос оптичний настінний PSK 8 шт. 2 794 Шина Ш-27 5АЩ.580.148-01 L=6600mm шт. 2 780 Пускач ПМЛ-1230 шт. 1 734 Шина Ш-15 5АЩ.580.139-04 L=3200mm (III пусковий комплекс) шт. 9 695 Ізолятор прохідний ИП-10/1600-750УХЛТ2 шт. 6 569 Ізолятор опорний-стрижневий ОНСУ-10-300 шт. 3 561 Пластиковий корпус з прозорую кришкою RTU211 шт. 4 545 Акумуляторна батареїя АКБ-7 шт. 2 525 Шина Ш-16 5АЩ.580.139-05, L=1600мм шт. 3 461 Шина Ш-16 5АЩ.580.139-05, L=1600мм (III пусковий комплекс) шт. 3 461 Апарат телефонний шт. 1 424 Фільтр мережний з вилкою для UPS шт. 2 390 Вимикач автоматичний C60N – 3 полюсний шт. 4 345 Шина Ш-22 5АЩ.580.142-04 L=3740mm шт. 12 284 Ізолятор лінійний підвісний ПС70-Е шт. 171 260 Ізолятор лінійний підвісний ПС70-Д шт. 75 236 Ізолятор лінійний підвісний ПС70-Д (III ПК) шт. 27 236 Інтерфейсний кабель CRS-1M, тип YCO101 шт. 1 235 Реле повторювач RG25-1022-28-1024 шт. 3 206 Вимикач автоматичний C60N – 2 полюсний шт. 20 194 Затискач апаратний, що пресується АЧА-120 шт. 24 146 Вимикач автоматичний номінальний струм 1А 220 В, ВА 47-29 С шт. 2 61 Вимикач автоматичний номінальний струм 10А220 В, ВА 47-29 С шт. 2 61 Вимикач автоматичний номінальний струм 6А 220 В , ВА 47-29 С шт. 4 61

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