«Прокладка» зайшла з «Укртрансгазу» на «Укргазвидобування», вигравши одразу 90 мільйонів

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
13 Вересня 2017
ПАТ «Укргазвидобування» 19 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ «ЗМК-1»
облаштування Яблунівського НГКР у Полтавській області за 90,44 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До кінця року «під ключ» виконають технічне переоснащення трансформаторної підстанції ПС 110/10/6 Сенча. На будівельні роботи відведено 20,89 млн грн., а на устаткування – 69,55 млн грн.
Найдорожчими в переліку обладнання є два трифазні олійні трансформатори з двома обмотками ТМТН-6300/110-73 по 7,00 млн грн./шт. Їхня питома вартість становить $42,6 тис за МегаВольтАмпер потужності.
Два елегазові вимикачі АВВ LTB 145 D1/B з пружинними приладами коштують 924 тис грн./шт. У 2013 році ПАТ «Вінницяобленерго» замовило їх по 355 тис грн./шт., що у 2,5 рази дешевше, але відтоді курс долара зріс щонайменше втричі.
Крім того, два джерела безперебійного живлення Powercom VGD-2000 купили по 16 533 грн./шт. У відкритих джерелах їх можна знайти у продажу на 17% дешевше – по 14 088 грн./шт., але невідомо, чи входить у цю ціну ПДВ.
Джерело безперебійного живлення General Electric VH Series 1500 коштує 20 тис грн./шт., що відповідає ринковим цінам у 19-21 тис грн./шт.
Ціна угоди на 11% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 101,455 млн грн.
Представництво АТ «Узелектроапарат-Електрощит» (Узбекистан), ТОВ «Техностар», ТОВ «Донецькенергомережпроект» і ТОВ «Будівельний холдинг «Шевченківський» пропонували на 5-21% нижчі ціни, але їх відхилили через якісь невідповідності технічних та якісних характеристик предмету закупівлі. При цьому замовник вимагав завантажувати у «Прозорро» лише цінову пропозицію та гарантію прийняття умов закупівлі. Все інше переможець аукціону мав надати в оригіналі. «БХ «Шевченківський» узагалі не завантажив жодного документу.
Нині київська фірма «ЗМК-1» зі статутним капіталом 1 тис грн. належить директору Євгену Руденко із Запоріжжя. Але торік її засновником був кіпрський офшор «Пекуліарі Лімітед» Сергія Бабаяна, на який тоді також було записане ТОВ «А.С.П. Лтд».
У 2011-2014 рр. компанія зі схожою назвою – ТОВ «Запорізька механізована колона №1» виграла в системі «Укртрансгазу» тендери на електромонтажні роботи на 42,35 млн грн. Цю фірму заснував Олександр Косяк, але в 2013 р. фірму переоформили на директора Юрія Половинка, а згодом – на нинішнього директора Наталію Мартиненко.
Восени 2016 року переможець виграв тендер «Львівтрансгазу» на технічне переоснащення системи електропостачання дотискної компресорної станції «Дашава» за 80,00 млн грн. і два проектувальні тендери «Прикарпаттрансгазу» на 1,03 млн грн.
|Найменування обладнання
|Одиниця виміру
|Кількість, од.
|Ціна, грн./од. із ПДВ
|Трансформатор трифазовий з трьома обмотками олійний ТМТН-6300/110-73 У1
|шт.
|1
|7 000 000
|Трансформатор трифазовий з трьома обмотками олійний ТМТН-6300/110-73 У1 (ІІІ ПК)
|шт.
|1
|7 000 000
|Шафа реле і керування (комплект 13 шаф)
|шт.
|1
|5 948 628
|Шафи реле та керування (комплект 5 шт)
|шт.
|2
|2 333 360
|Блок елегазового вимикача Б110А-42/К-У1
|компл.
|1
|1 580 673
|Блок елегазового вимикача Б110А-42/К-У1 (III пусковий комплекс)
|компл.
|2
|1 580 673
|Вимикач елегазовий LTB 145 D1/B з пружинним приладом
|шт.
|2
|923 968
|Апаратура високочастотного зв’язку ЕТ 81/40W 392-396/452-456 кГц
|шт.
|1
|892 969
|Шафа оперативного струму
|шт.
|2
|832 736
|Шафа оперативного струму
|шт.
|1
|814 979
|Шафа реєстратора аварійних подій “Регіна”
|шт.
|2
|675 600
|Апаратура високочастотного зв’язку ЕТ 81/40W 452-456/392-396 кГц
|шт.
|1
|657 720
|Блок трансформаторів напруги 110 кВ Б110А-74/К
|компл.
|1
|584 008
|Блок трансформаторів напруги 110 кВ Б110А-74/К (III пусковий комплекс)
|компл.
|1
|584 008
|Блок трансформаторів струму 110 кВ Б110А-71/К-У1 (на ввод трансформаторів)
|компл.
|1
|550 377
|Блок трансформаторів струму 110 кВ Б110А-71/К-У1 (на ввод трансформаторів) (III пусковий комплекс)
|компл.
|1
|550 377
|Шафа вводу ШВЕ-6-20-20-1600-УЗ
|шт.
|2
|546 610
|Блок трансформаторів струму 110 кВ Б110А-71/К-У1 (в чекційній перемичці) (III пусковий комплекс)
|компл.
|1
|539 907
|Блок трансформаторів струму 110 кВ Б110А-71/К-У1 (в ремонтній перемичці)
|компл.
|1
|534 933
|Виносний термінал NF8 & TG8
|шт.
|1
|463 212
|Шафа секційного вимикача ШВЕ-6-20-12-1600-У3
|шт.
|1
|457 746
|Шафа вводу ШВЕ-10-20-20-1000-У3
|шт.
|2
|452 482
|Шафа власних потреб
|шт.
|3
|441 347
|Шафа кабельної лінії ШВЕ-10-20-01-630-УЗ
|шт.
|14
|425 495
|Програмне забезпечення SCADA
|шт.
|1
|418 140
|Шафа кабельної лінії ШВЕ-6-20-01-630-УЗ
|шт.
|6
|405 167
|Шафа секційного вимикача ШВЕ-10-20-12-1000-УЗ
|шт.
|1
|362 410
|Конденсаторні установки регульовані УКРМ56-10,5-450-(3х150)УЗ
|шт.
|2
|350 000
|Блок роз’єднувача 110 кВ Б110А-18-У1
|компл.
|8
|331 597
|Блок роз’єднувача 110 кВ Б110А-18-У1 (III пусковий )
|компл.
|4
|331 597
|Блок роз’єднувача 110 кВ Б110А-20-У1
|компл.
|2
|317 697
|Блок роз’єднувача 110 кВ Б110А-20-У1 (III пусковий)
|компл.
|2
|317 697
|Шафа секційного роз’єднувача ШВЕ-6-20-101-1600-УЗ
|шт.
|1
|279 096
|Шафа секційного роз’єднувача ШШР-10-20-101-1000-У 3
|шт.
|1
|246 524
|Шафа центральної сигналізації
|шт.
|1
|224 991
|Шафа центральної сигналізації
|шт.
|2
|224 031
|Шафа трансформатора напруги ШКА-10-20-301-630-УЗ
|шт.
|4
|211 861
|Блок заземлювача 110 кВ і ОПН в к- тє ЗОН-110 М-11 УХЛ , обмежувача перенапруг 110кВ PEXLIM R 072- YN123, тип Б110А-62-У1
|компл.
|1
|208 043
|Блок заземлювача 110 кВ ЗОН-110- 11УХЛ1 і ОПН в к-тє ЗОН-110 М-11 УХЛ с приводом ПР-00-1, PEXLIM R 072-YN123, тип Б110А- 62-У1
|компл.
|3
|208 043
|Блок заземлювача 110 кВ ЗОН-110- 11 УХЛ 1 і ОПН в к-тє ЗОН-110 М-11 УХЛ с приводом ПР-00-1, PEXLIM R 072-YN123, тип Б110А-62-У1 (III пусковий комплекс)
|компл.
|1
|208 043
|Шафа шинної перемички ШШП4-10-20-720-1000-УЗ
|шт.
|2
|104 001
|Фільтр розділовий смуговий з робочою смугою 236-352 кГц VFZ6/1
|шт.
|1
|102 660
|Розкладка кабельних конструкцій РКК НКАИ.68755.010 МЧ*
|шт.
|1
|95 219
|Процессорний модуль в коплекте з ліцензію Basic Lictnse 750DP 560 CMU05R0002
|шт.
|2
|91 867
|Розкладка кабельних конструкцій РКК НКАИ.68755.010 МЧ* (III пусковий комплекс)
|шт.
|1
|80 965
|Струмопровід ВРУ -110
|шт.
|2
|80 257
|Трансформатор напруги однофазовий з трьома обмотками НКФ-110- II У1, ізоляції нормальна
|шт.
|6
|75 000
|Блок опорних ізоляторів 110 кВ Б110А-77-У1
|компл.
|1
|71 357
|Блок опорних ізоляторів 110 кВ Б110А-77-У1 (III пусковий комплекс)
|компл.
|1
|71 357
|Трансформатор струму опорний ТФЗМ123ІІ-1
|шт.
|3
|70 000
|Трансформатор струму опорний ТФЗМ123ІІІ-V
|шт.
|9
|70 000
|Ошиновка ВРУ-110кВ
|шт.
|2
|68 900
|Програмне забезпечення Lfndis+Gir, АРМ АСКОЕ
|шт.
|2
|67 508
|Загороджувачі високочастотні ВЗ 630-0,5
|шт.
|4
|65 500
|Загороджувачі високочастотні ВЗ 630-0,5 (III пусковий комплекс)
|шт.
|4
|65 500
|Підстанція трансформаторна КТП-1-25/10-0,4 У1, 10кВ
|шт.
|1
|61 800
|Шафа телекомунікаційна 2250x600x800мм, ШТК-М 47.6.8
|шт.
|2
|55 680
|Базовий блок 560CMG10
|шт.
|1
|53 035
|Конденсатори зв’язку СМПВ-110/6,4У1
|шт.
|4
|52 176
|Конденсатори зв’язку СМПВ-110/6,4У1 (III пусковий комплекс)
|шт.
|4
|52 176
|Шеф-монтаж (в частині сбору данних системою телемеханіки RTU560, передачі сигналів RTU в ДП філії ПАО “Полтаваобленерго”)
|шт.
|1
|50 501
|Обмежувачі перенапруг PEXLIM R 108-YH145, 110кВ
|шт.
|3
|50 390
|Обмежувачі перенапруг 110В PEXLIM R 108-YH145
|шт.
|6
|50 390
|Обмежувачі перенапруг 1 ЮкВ PEXLIM R 108-YH145 в к-тє з реєстратором спрацьовувань EXCJUNT-A
|шт.
|3
|50 390
|Обмежувачі перенапруг 110кВ PEXLIM R 108-YH145 в к-тє з реєстратором спрацьовувань EXCJUNT-A (III пусковий кормплекс)
|шт.
|3
|50 390
|Радіомодем Рк=12,5кГц Satel 3as Epic NMS DB
|шт.
|1
|47 328
|Трансформатор трифазовий з двома обмотками ТМ-100/10 У1
|шт.
|2
|45 000
|Ящик затискачів ЯЗН
|шт.
|2
|43 758
|Ящик затискачів ЯЗИ (III пусковий комплекс)
|шт.
|2
|43 758
|Шафа телекомунікаційна 2250x600x800мм, ШТК-М 27.6.8
|шт.
|1
|40 020
|Шафа ТМ1
|шт.
|1
|36 360
|Шафа ТМ2
|шт.
|1
|36 360
|Шафа шинного вводу ШШВ4-6-20-721-1600-УЗ
|шт.
|2
|36 250
|Щит розподільчий ЩР-2
|шт.
|1
|33 330
|Ящик живлення ЯПВ
|шт.
|1
|32 117
|Ящик живлення ЯПВ
|шт.
|2
|32 117
|Ящик живлення ЯПВ (III пусковий комплекс)
|шт.
|2
|32 009
|Шафа шинного вводу ШШВ4-10-20-721-1000-УЗ
|шт.
|2
|31 636
|Ящик обігріву Я0В №2
|шт.
|1
|29 830
|Ящик обігріву Я0В №2 (III пусковий комплекс)
|шт.
|2
|29 830
|Ящик обігріву ЯОВ №2
|шт.
|2
|29 830
|Ящик обігріву Я0В №1
|шт.
|1
|29 519
|Ящик обігріву Я0В №1 (III пусковий комплекс)
|шт.
|2
|29 519
|Ящик обігріву ЯОВ №1
|шт.
|2
|29 519
|Шафа телемеханіки
|шт.
|1
|26 664
|Щит розподільчий
|шт.
|1
|26 179
|Ящик затискачів ЯЗВ-120
|шт.
|2
|24 256
|Ящик затискачив ЯЗВ-120
|шт.
|1
|24 256
|Ящик затискачив ЯЗВ-120 (III пусковий комплекс)
|шт.
|2
|24 256
|Джерело безперебійного живлення VH Series 1500
|компл.
|1
|20 010
|Ящик затискачів ЯЗВ-60
|шт.
|4
|19 332
|Ящик затискачив ЯЗВ-60
|шт.
|3
|19 332
|Ящик затискачив ЯЗВ-60 (III пусковий комплекс)
|шт.
|3
|19 332
|Опорні шини ШО-110Б-УХЛ1 ізоляція посилена
|шт.
|2
|19 053
|Автоматизоване рабоче місце оперативного персоналу
|шт.
|2
|19 029
|Кондиціонер типа спліт 7,0/7,9 кВт MSG-24HR
|шт.
|1
|17 332
|Лічильник електронний SL761B070
|шт.
|2
|16 968
|Джерело безперебійного живлення VGD-2000
|шт.
|2
|16 533
|Джерело безперебійного живлення VH Series 2000
|компл.
|2
|16 148
|Комп’ютер R-Line у к-тє
|шт.
|2
|14 922
|Батарейний блок для VH Series 1500
|шт.
|2
|12 989
|Фільтр приєднання ФПУ-6400У1
|шт.
|4
|10 800
|Фільтр приєднання ФПУ-6400У1 (III пусковий комплекс)
|шт.
|4
|10 800
|Панель розподілу живлення Energy-Box
|шт.
|3
|10 333
|Батарейний блок для VH Series 2000
|шт.
|8
|9 027
|Опорні шини ШО-110-УХЛ1 ізоляція нормальна
|шт.
|9
|8 331
|Плата адаптерна 23AD65
|шт.
|1
|8 295
|Microsoft Ofice 2007 Professional (RUS)
|шт.
|2
|8 040
|Плата адаптерна 23AD64
|шт.
|1
|6 739
|Джерело безперебійного живлення Mustek Power Must
|компл.
|2
|6 060
|Microsoft Windows XP Professional
|шт.
|2
|5 400
|Шинний модуль 560 BCU02 R0001
|шт.
|2
|5 054
|Роз’єднувач РВО-10/400
|полюс
|4
|4 800
|Роз’єднувач РВО-10/400 (111 пусковийкомплекс)
|полюс
|4
|4 800
|Прилад приймально-контрольний пожежний з GSM каналом зв’язку “Лунь-9Р”
|шт.
|1
|4 650
|Пожежний пост
|шт.
|1
|4 242
|Ізолятор опорно-стрижневий ИОС-110-600У1
|шт.
|2
|4 121
|Ізолятор опорно-стрижневий ИОС-110-600У1 (III ПК)
|шт.
|2
|4 121
|Плата аналогового вводу для сигналів струму і напруги 23А160
|шт.
|1
|4 046
|Антена спрямована YG-11U
|шт.
|1
|4 000
|Роз’эднувач РНДз-10/400 У1
|компл.
|8
|4 000
|Плата адаптерна 23AD63
|шт.
|1
|3 720
|Захисний адаптер RS232-8-B\S25
|шт.
|1
|3 394
|Обмежувач перенапруги 10кВ Polim D12N
|шт.
|18
|3 097
|Обмежувач перенапруги 6кВ Polim D08N
|шт.
|6
|3 097
|Обмежувоч перенапруги 10кВ у складі з лічильником імпульсів, Polim D12 N
|шт.
|3
|3 097
|Обмежувоч перенапруги 10кВ у складі з лічильником імпульсів, Polim D12 N (III ПК)
|шт.
|3
|3 097
|Обмежувоч перенапруги 6кВ в к-тє з лічильником імпульсів, Polim D08 N
|шт.
|3
|3 097
|Обмежувоч перенапруги 6кВ в к-тє з лічильником імпульсів, Polim D08 N (III ПК)
|шт.
|3
|3 097
|Плата цифрового введення 23В161
|шт.
|1
|3 023
|Ізолятор опорний ИОС-10-2000УЗ
|шт.
|54
|2 540
|Ізолятор опорний ИОС-10-2000УЗ (III ПК)
|шт.
|12
|2 540
|Програмне забезпечення створення резервної копії
|шт.
|2
|2 472
|Сигналізатор рівня ЕРСУ4-1
|шт.
|1
|2 020
|Ізолятор прохідний ИП-10/1000-3000УХЛТ2
|шт.
|6
|2 001
|Пристрій індікації положення роз’єднувача УИПР-2
|шт.
|44
|1 745
|Грозозахист RLP-50\1000
|шт.
|1
|1 620
|Блок керування роз’єднувачів (III пусковий комплекс)
|шт.
|6
|1 320
|Пристрій захисту лінії DTNVR 2/24/0,5
|шт.
|3
|1 189
|Блок керування роз’єднувачів
|шт.
|10
|1 000
|Привод ПР-3-10У1
|шт.
|8
|994
|Шина Ш-14 5АЩ.580.139-03, L=5500мм (III пксковий комплекс)
|шт.
|9
|954
|Шина Ш-16 5АЩ.580.139-16 L=5500mm (III пусковий комплекс)
|шт.
|3
|900
|Регулятор температури PT-820
|шт.
|3
|889
|Регулятор температури РТ-822
|шт.
|2
|889
|Крос оптичний настінний PSK 8
|шт.
|2
|794
|Шина Ш-27 5АЩ.580.148-01 L=6600mm
|шт.
|2
|780
|Пускач ПМЛ-1230
|шт.
|1
|734
|Шина Ш-15 5АЩ.580.139-04 L=3200mm (III пусковий комплекс)
|шт.
|9
|695
|Ізолятор прохідний ИП-10/1600-750УХЛТ2
|шт.
|6
|569
|Ізолятор опорний-стрижневий ОНСУ-10-300
|шт.
|3
|561
|Пластиковий корпус з прозорую кришкою RTU211
|шт.
|4
|545
|Акумуляторна батареїя АКБ-7
|шт.
|2
|525
|Шина Ш-16 5АЩ.580.139-05, L=1600мм
|шт.
|3
|461
|Шина Ш-16 5АЩ.580.139-05, L=1600мм (III пусковий комплекс)
|шт.
|3
|461
|Апарат телефонний
|шт.
|1
|424
|Фільтр мережний з вилкою для UPS
|шт.
|2
|390
|Вимикач автоматичний C60N – 3 полюсний
|шт.
|4
|345
|Шина Ш-22 5АЩ.580.142-04 L=3740mm
|шт.
|12
|284
|Ізолятор лінійний підвісний ПС70-Е
|шт.
|171
|260
|Ізолятор лінійний підвісний ПС70-Д
|шт.
|75
|236
|Ізолятор лінійний підвісний ПС70-Д (III ПК)
|шт.
|27
|236
|Інтерфейсний кабель CRS-1M, тип YCO101
|шт.
|1
|235
|Реле повторювач RG25-1022-28-1024
|шт.
|3
|206
|Вимикач автоматичний C60N – 2 полюсний
|шт.
|20
|194
|Затискач апаратний, що пресується АЧА-120
|шт.
|24
|146
|Вимикач автоматичний номінальний струм 1А 220 В, ВА 47-29 С
|шт.
|2
|61
|Вимикач автоматичний номінальний струм 10А220 В, ВА 47-29 С
|шт.
|2
|61
|Вимикач автоматичний номінальний струм 6А 220 В , ВА 47-29 С
|шт.
|4
|61
Tеги | Нафтогаз, Обладнання
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