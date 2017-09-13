«ОПЗ» планує прибуток у фінплані, хоча Фаворов відмовляється від давальницької роботи з заводом (документ)

ПАТ «Одеський припортовий завод» у 2017 році планує вдвічі зменшити чистий дохід від реалізації продукції до 2,68 млрд грн. і вже шукає нових давальників сировини замість групи компаній «Еру», яка заявила про намір припинити співробітництво з держпідприємством.

Про це повідомляється в документах, винесених разом з проектом фінансового плану ПАТ «ОПЗ» на розгляд Кабінету міністрів 13 вересня.

Чистий дохід від реалізації продукції становитиме 2,68 млрд грн., тоді як 2016 році становив 5,23 млрд грн., а у 2015 – 11,19 млрд грн.

При цьому чистий фінансовий результат планують зробити позитивним на рівні 6,40 млн грн., тоді як торік підприємство мало збитки у розмірі 3,84 млрд грн. У 2015 році завод мав прибуток 218 млн грн.

Такі коливання у пояснювальній записці до фінплану (скачати Finansoviy_plan та Poyasnyuvalna_zapiska-2) пояснюються «вкрай негативною ситуацією на світовому ринку мінеральних добрив», коли вартість основної продукції заводу знизилась у порівнянні з попереднім – аміаку на $126 за тону. і карбаміду на $68 за тону. Це відбулось на фоні подорожчання газу. Відтак з серпня по жовтень простоював.

Певний час поставки газу для ОПЗ на підставі урядового рішення здійснював «Нафтогаз України», а конкурси з приватизації не відбулись. Відтак на 2017 рік була укладена угода з групою компаній «Еру» на переробку сировини на давальницьких умовах. Завдяки цьому контракту були обчислені планові показники по отриманню «Одеським припортовим» прибутку у розмірі 6,40 млн грн.

Разом з тим, позитивний прогноз може не збутись через значний ризик продовження безперебійної виробничої діяльності підприємства протягом другої половини 2017 року, вказано в висновку урядових експертів.

За даними Департаменту з питань ефективного управління державною власністю Кабінету міністрів, вже в липні група компаній «ЕРУ», компанії якої протягом березня-липня надавали давальницьку сировину (природний газ), повідомили про намір припинити співпрацю з ПАТ «ОПЗ» (див. сторінку 3 експертного висновку).

Нагадаємо, співвласниками компанії «Енергетичні ресурси України» є Андрій Фаворов, Дейл Пері та Ярослав Мудрий. А продавцем виробленого з сировини «ЕРУ» карбаміду стала фірма «Агро газ трейдинг», пов’язана з помічником колишнього голови Фонду держмайна Ігоря Білоуса.

На сайті «ОПЗ» у розділі «тендери» розміщено оголошення від 10 серпня про «розгляд пропозицій взаємної співпраці у сфері переробки давальницького природного газу на виробничих потужностях заводу на аміак та карбамід». Конкурс попередньо планувався на 29-30 серпня, однак на сайті немає жодних даних про його проведення та результати.

У фінплані вказано, що «ОПЗ» планує зменшити дефіцит оборотних коштів за рахунок повернення з державного бюджету переплати податку на прибуток розмірі 625,91 млн грн. Відповідна заявка була подана у грудні 2016 року.

Підприємство має значну кредиторську заборгованість, станом на початок 2017 року вона становила 9,58 млрд грн. У тому числі борг перед «Остхем холдінг лімітед» за газ, поставлений у 2013 році, становить 5,25 млрд грн., ще 1,52 млрд грн. – це борг перед «Нафтогазом України», який подав позов про стягнення коштів при відсутності угоди по реструктуризації заборгованості, 0,45 млрд грн. – борг перед «Укртрансгазом».

Проведення розрахунків з цими контрагентами у 2017 році не передбачено до винесення остаточних судових рішень по заборгованості перед компанією Дмитра Фірташа та «Нафтогазом», вказано у пояснювальній записці.

На 2017 рік заплановані капітальні інвестиції у розмірі 395 млн грн., пов’язане зі строками введення в експлуатацію обладнання реакційної частини печі первинного риформінгу агрегату по виробництву аміаку. Монтаж здійснювався по контракту з компанією «Valtec trade, ltd.» від грудня 2015 року.

Зростання витрат на послуги залізничного транспорту з 10 до 14 млн грн. обумовлене збільшенням тарифів «Укрзалізниці» та обсягів обробки вантажів по договорам з ТОВ «Боріваж» і ТОВ «Дельта вільмар».

Доповідачем з питання фінплану «ОПЗ» на засіданні Кабміну визначено в.о. голови Фонд держмайна Віталія Трубарова.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Важливо, Нафтогаз, Уряд, Фірташ, Хімія