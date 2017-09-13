«Оппоблоківець» продав столиці пересувних ваг для вантажівок на 16 мільйонів

КП «Київдорсервіс» Київської міської ради 21 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ «Метровес» поставку і монтаж мобільних ваговимірювальних комплексів на 16,39 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять вісім мобільних ваговимірювальних комплексів власного виробництва із тензометричними датчиками від «Rice Lake Weighing System» (США) по 2,05 млн грн.

Сюди входять автомобільні ваги СВ-80000А/18 серії «Лахта-У» із межами зважування 0,4-80 т, система відеоспостереження, фіксації кадрів і розпізнавання номерів, житловий трикімнатний вагончик оператора, дизельний генератор, джерело безперебійного живлення, акумулятор і комп’ютер із програмним забезпеченням. Також ціна включає будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи, п’ятирічну гарантію.

Сума угоди на третину відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі у 16,45 млн грн.

Єдиним конкурентом було Українсько-американське ТОВ фірма «Кода» харків’ян Олега Семка, Віталія Бочарова, Євгена Зябліна та Олексія Семенця, причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Столичний виробник «Метровес» належить Катерині Мельничук, Наталії та Олександру Козачукам. Останній у 2015 році балотувався у Київраду від партії «Опозиційний блок».

Усього з 2008 року переможець отримав держпідрядів на 19,32 млн грн.

Нагадаємо, у червні Державна служба України з безпеки на транспорті замовила іншій фірмі пересувні габаритно-вагові комплекси на базі Opel Movano Євро-5 по 1,40 млн грн.

Сам «Київдорсервіс» торік не зміг купити 23 комплекти переносних автомобільних ваг поосьового зважування на 7,20 млн грн. через відхилення усіх учасників.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Авто, Сервіс