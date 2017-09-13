Луганські військові за один день уклали 18 угод зі своїм ексклюзивним ФОПом

Квартирно-експлуатаційний відділ м. Луганськ (Слов’янськ, Донецька обл) 12 вересня за неконкуретною процедурою уклав низку угод з ФОП Семенов Дмитро Олегович на постачання будматеріалів на суму 584 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Всього було укладено 18 угод. За ними підприємець поставить труби, коліна для труб, сталеві конструкції, профнастил, металеву ванну, брус та інші матеріали. Строк дії угод – до кінця року, але жодну з них замовник не оприлюднив.

Дмитро Семенов зареєструвався підприємцем в м. Вугледар Донецької області в кінці квітня. І вже через півтора місяці почав отримувати замовлення від КЕВ м. Луганська, за цей час їх загальна сума склала 1,19 млн грн. За даними «Прозорро», КЕВ м. Луганська є єдиний замовник у ФОП Семенова, всі угоди він отримав за неконкуретною процедурою.

Раніше «Наші гроші» повідомляли, що схожою неконкуретною схемою КЕВ м. Луганська укладає угоди на постачання різних товарів з ФОП Ключко Юліана Вікторівна. За останні два місяці Ключко підписала з відділом 168 договорів на постачання різних товарів, всі вони, крім одного, були укладені за неконкуретною процедурою.

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