Дороги Сумщини за 212 мільйонів ремонтуватимуть харків’яни з карною справою за аналогічний підряд

Служба автомобільних доріг у Сумській області 11 вересня за результатами тендеру уклала три угоди з ПП «Харківспецбудмеханізація-7» про поточний середній ремонт автодоріг державного значення окремими ділянками на загальну суму 211,71 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч відремонтують такі траси у середньому по 6-8 млн грн. за кілометр:

за 102,73 млн грн. – Р-45 Суми – Краснопілля – Богодухів на ділянках км 37+500 – км 42+500 і км 98+300 – км 105+400 загальною довжиною 12,1 км;

– Р-45 Суми – Краснопілля – Богодухів на ділянках км 37+500 – км 42+500 і км 98+300 – км 105+400 загальною довжиною 12,1 км; за 91,02 млн грн. – Н-07 Київ – Суми – Юнаківка на ділянках км 290+000 – км 294+300 і км 295+200 – км 306+800 загальною довжиною 15,9 км;

– Н-07 Київ – Суми – Юнаківка на ділянках км 290+000 – км 294+300 і км 295+200 – км 306+800 загальною довжиною 15,9 км; за 17,96 млн грн. – Т-19-09 Суми – Лебедин на ділянці км 17+211 – км 20+111 довжиною 2,9 км.

За підсумковою відомістю найдорожчого договору, тонна асфальтобетону щільного крупнозернистого типу А коштує 1 554 грн., а суміш ЩМА-20 – 2 067 грн. (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). Ціни середнього договору дещо нижчі та складають відповідно 1 400 грн./т і 1 940 грн./т.

На травневому тендері Черкаської САД суміш ЩМА-20 коштувала 1 750 грн./т, але зараз кошторисні ціни інших торгів починаються від 2 тис грн./т.

Бітумну дорожню емульсію замовили по 8 125-8 333 грн./т. Стільки ж вона коштувала у березні на тендері Закарпатської САД щодо траси М-06 Київ – Чоп.

Нинішній переможець приніс договори про послуги будівельної техніки та вантажних перевезень із ТОВ «Белогві», про постачання бітумної емульсії з ТОВ «Паркінг+» та асфальтобетону з ПП «Харківспецпостач».

Гарантійний строк становить десять років. В усіх випадках на заробітну плату і прибуток піде менше, ніж по відсотку. Сума угод на півтора відсотка нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 215,24 млн грн.

За найбільший підряд із переможцем змагалися ДП «Сумський облавтодор» і ТОВ «Автомагістраль-Південь», а за середній – остання фірма і ТОВ «Променергобуд Україна», яке було єдиним конкурентом на торгах за найменшим лотом. При цьому його приватні суперники не знижували ціни під час аукціонів.

Засновником «Харківспецбудмеханізація-7» є Інна Морозова, а директором – Ярослав Ковальчук. Свого часу фірма належала Григорію Анищенку. Крім того, раніше нею керував Олександр Дуравкін – засновник харківського ТОВ «Будгарант-7» зі статутним капіталом 100 грн., минулим власником якого була Лариса Твердохлеб.

Номер телефону «Будгарант-7» +380577623559 також використовували харківські ПП «Едельвейс-7» Олександра Шемякова і ТОВ «Харполимер» Валентини Маковоз.

Нагадаємо, поліція підозрювала посадовців Сумської САД і «Харківспецбудмеханізація-7» у привласненні бюджетних коштів на ремонті та утриманні дороги Суми – Полтава. У серпні під час обшуку філії «Охтирський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» у рамках справи вилучили зокрема накладні на придбання ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» матеріалу для виготовлення асфальтобетону та предмети, схожі на гранату, пістолет і ракетницю. Усе це нещодавно арештував суд.

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