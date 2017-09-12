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У Кернеса приховали ціни ремонту Московського проспекту за 185 мільйонів у тому числі руками комунальників

12 Вересня 2017

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради 8 вересня за результатами тендерів уклало дві угоди ТОВ «Виробниче підприємство Інсайт» реконструкція проспекту Московського на загальну суму 185,03 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року проспект відремонтують на таких ділянках:

  • за 93,41 грн. – від майдану Конституції до вул. Богдана Хмельницького
  • за 91,62 грн. – від вул. Богдана Хмельницького до майдану Захисників України

Реконструюють трамвайну колію, проїжджу частину і тротуари, перевлаштують мережі , водовідведення, водо- та електропостачання, дощової каналізації та зв’язку. Гарантійний строк складає 10 років. Субпідрядниками з обсягом робіт більше 20% вартості договорів будуть ТОВ «Фірма «Харківагроснаб» і КП «Шляхрембуд» Харківської міської ради.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

В обох випадках на заробітну плату піде по 3% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще по відсотку.

Сума угод на 3% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 189,86 млн грн.

Єдиним конкурентом було місцеве ТОВ «Будівельна компанія Будресурс» Галини Коновалової на чолі з Григорієм Савченком. Ніхто не знижував ціни під час аукціонів.

Засновником харківського «ВП Інсайт» зі статутним капіталом 5 тис грн. є харків’янин Сергій Савченко, а директором – Євген Курбатов.

Вказаний у держреєстрі номер телефону фірми 0577142989 використовують ТОВ «Ньютек-С» Олени Беженської, яким керує Наталя Богдан, та ТОВ «Українське ремонтно-будівельне підприємство «Шлях» Олександра Сватенка і Тетяни Балесної.

Усього з грудня 2014 року переможець отримав держпідрядів на 252,90 млн грн., переважно в департаментів Харківської міськради та її ж КП «Міськелектротранссервіс».

«Фірма «Харківагроснаб» належить Олександру Посаженнікову. Донедавна він був володів ПП «Стройпласт» разом із Володимиром Чумаковим. Той очолює Департамент будівництва та шляхового господарства та входить у фракцію «Відродження» в міськраді. Нині «Стройпласт» переписаний на Артема Борисова.

Із квітня 2016 року субпідрядник виграв тендерів на 17,79 млн грн., із яких 16,71 млн грн. – торік у нинішнього замовника.

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