Китайці вперше виграли трубний тендер «Укргазвидобування» на 53 мільйони

ПАТ «Укргазвидобування» 5 вересня за результатами тендеру замовило компанії «Jiangsu Elite Petroleum Technology Co., Ltd» (Китай) бурильних обважнених труб на $1,67 млн., або 52,65 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року поставлять сім видів бурильних обважнених труб, виготовлених цьогоріч зі сталі AISI 4145Н. Ціни різняться в межах $1 413-1 938, або 37-51 тис грн. за штуку. Через наявність потовщень, муфт, різей і ніпелів вирахувати ціну за тонну по формулі неможливо. Гарантійний строк становить рік.

Ціна угоди на 29% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 74,32 млн грн.

Конкурентами були «USA Denimex Inc.» (США) і «Thyssenkrupp Materials Trading EMEA Gmbh» (Німеччина), ТОВ «Торгіндустрія», які не знижували цін, а також ДочП «Завод обважнених бурильних та ведучих труб». Останнє скаржилось у конфліктну комісію «Укргазвидобування» на технічні невідповідності, нібито наявні у переможця, і пропонувало поставити товар на два відсотки дешевше – за 51,65 млн грн. Але скаргу не задовольнили, бо «пропозиція «Jiangsu Elite Petroleum Technology Co., Ltd» надана в оригіналі, відповідає встановленим критеріям кваліфікації та технічним вимогам».

«Jiangsu Elite Petroleum Technology Co., Ltd» – це перша китайська фірма, яка виграла тендер «Укргазвидобування» на поставку труб. Власником є Dai Aijun, а контактною особою у «Прозорро» – Віталій Свічкарь. Він володіє полтавським ТОВ «НВП Горизонт» та є співзасновником ТОВ «БСК Промбуд» і ТОВ «Світло Трейд».

За даними «Українських новин», Свічкарь очолює правління «Джиангсу еліт петролеум технолоджи Україна». Він повідомив агентству, що спеціалісти «Укргазвидобування» виїжджали на завод у Китай для вивчення виробництва.

Найменування товару Технічні характеристики Кількість, шт. Ціна, $/од. Труба бурильна обважнена типу HWI 114×71,4 NC-46 1) труба бурильна обважнена з одним центральним потовщенням, у відповідності до вимог API Spec 7-1; 2) зовнішній діаметр – 114,3 мм; 3) внутрішній діаметр – 71,4мм; 4) діаметри муфти та ніпеля – 158,8мм; 5) діаметр центрального потовщення – 127 мм; 6) довжина – 9450мм±150; 7) марка сталі виробу – 4145Н згідно AISI; 8) тип різі – NC-46, права; 9) різь виробу – зміцнена, покрита фосфатним шаром товщиною не менше 5мкм 10) термообробка – по всій довжині 96 1542,60 Труба бурильна обважнена типу HWI 127×76,2 NC-50 1) труба бурильна обважнена з одним центральним потовщенням, у відповідності до вимог API Spec 7-І; 2) зовнішній діаметр – 127,0мм; 3) внутрішній діаметр – 76,2мм; 4) діаметри муфти та ніпеля – 168, 3мм; 5) діаметр центрального потовщення -139,7мм; 6) довжина – 9450мм=150; 7) марка сталі виробу – 4145Н згідно AISI; 8) тип різі – NC-50, права; 9) різь виробу – зміцнена, покрита фосфатним шаром товщиною не менше 5мкм 10) термообробка – по всій довжині 125 1609,00 Труба бурильна обважнена типу A 105×51 NC-31 1) труба бурильна обважнена гладка, у відповідності до вимог API Spec 7-1; 2) зовнішній діаметр – 104,8мм; 3) внутрішній діаметр – 50,8мм; 4) довжина – 9450мм±150; 5) марка сталі виробу – 4145Н згідно AISI; 6) тип різі – NC-31, права; 7) різь виробу – зміцнена, покрита фосфатним шаром товщиною не менше 5мкм 8) термообробка – по всій довжині 40 1413,00 Труба бурильна обважнена типу EM 121×51 NC-35 1) труба бурильна обважнена Із спіральними канавками і проточкою під клиновий захват, у відповідності до вимог АРІ Spec 7-1; 2) зовнішній діаметр – 120,7мм; 3) внутрішній діаметр – 50,8мм; 4) довжина – 9450мм=150; 5) марка сталі виробу – 4145Н згідно AISI; 6) тип різі -NC-35, права; 7) різь виробу – зміцнена, покрита фосфатним шаром товщиною не менше 5мкм 8) термообробка – по всій довжині 100 1518,00 Труба бурильна обважнена типу EM 127×57 NC-38 1) труба бурильна обважнена із спіральними канавками і проточкою під клиновий захват, у відповідності до вимог АРІ Spec 7-1; 2) зовнішній діаметр – 127,0мм; 3) внутрішній діаметр – 57,2мм; 4) довжина – 9450мм=150; 5) марка сталі виробу – 4145Н згідно AISI; 6) тип різі -NC-38, права; 7) різь виробу – зміцнена, покрита фосфатним шаром товщиною не менше 5мкм 8) термообробка – по всій довжині 50 1608,00 Труба бурильна обважнена типу EM 159×57 NC-44 1) труба бурильна обважнена Із спіральними канавками і проточкою під клиновий захват, у відповідності до вимог АРІ Spec 7-1; 2) зовнішній діаметр – 158,8мм; 3) внутрішній діаметр – 57,2мм; 4) довжина – 9450мм±150; 5) марка сталі виробу – 4145Н згідно AISI; 6) тип різі – NC-44, права; 7) різь виробу – зміцнена, покрита фосфатним шаром товщиною не менше 5мкм 8) термообробка – по всій довжині 250 1872,00 Труба бурильна обважнена типу EM 165×57 NC-46 1) труба бурильна обважнена Із спіральними канавками і проточкою під клиновий захват, у відповідності до вимог АРІ Spec 7-1; 2) зовнішній діаметр – 165,1мм; 3) внутрішній діаметр – 57,2мм; 4) довжина – 9450мм±І 50; 5) марка сталі виробу – 4145Н згідно AISI; 6) тип різі – NC-46, права; 7) різь виробу – зміцнена, покрита фосфатним шаром товщиною не менше 5мкм 8) термообробка – по всій довжині 100 1938,00

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Метал, Нафтогаз