Китайці вперше виграли трубний тендер «Укргазвидобування» на 53 мільйони

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
12 Вересня 2017
ПАТ «Укргазвидобування» 5 вересня за результатами тендеру замовило компанії «Jiangsu Elite Petroleum Technology Co., Ltd» (Китай) бурильних обважнених труб на $1,67 млн., або 52,65 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До кінця року поставлять сім видів бурильних обважнених труб, виготовлених цьогоріч зі сталі AISI 4145Н. Ціни різняться в межах $1 413-1 938, або 37-51 тис грн. за штуку. Через наявність потовщень, муфт, різей і ніпелів вирахувати ціну за тонну по формулі неможливо. Гарантійний строк становить рік.
Ціна угоди на 29% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 74,32 млн грн.
Конкурентами були «USA Denimex Inc.» (США) і «Thyssenkrupp Materials Trading EMEA Gmbh» (Німеччина), ТОВ «Торгіндустрія», які не знижували цін, а також ДочП «Завод обважнених бурильних та ведучих труб». Останнє скаржилось у конфліктну комісію «Укргазвидобування» на технічні невідповідності, нібито наявні у переможця, і пропонувало поставити товар на два відсотки дешевше – за 51,65 млн грн. Але скаргу не задовольнили, бо «пропозиція «Jiangsu Elite Petroleum Technology Co., Ltd» надана в оригіналі, відповідає встановленим критеріям кваліфікації та технічним вимогам».
«Jiangsu Elite Petroleum Technology Co., Ltd» – це перша китайська фірма, яка виграла тендер «Укргазвидобування» на поставку труб. Власником є Dai Aijun, а контактною особою у «Прозорро» – Віталій Свічкарь. Він володіє полтавським ТОВ «НВП Горизонт» та є співзасновником ТОВ «БСК Промбуд» і ТОВ «Світло Трейд».
За даними «Українських новин», Свічкарь очолює правління «Джиангсу еліт петролеум технолоджи Україна». Він повідомив агентству, що спеціалісти «Укргазвидобування» виїжджали на завод у Китай для вивчення виробництва.
|Найменування товару
|Технічні характеристики
|Кількість, шт.
|Ціна, $/од.
|Труба бурильна обважнена типу HWI 114×71,4 NC-46
|1) труба бурильна обважнена з одним центральним потовщенням, у відповідності до вимог API Spec 7-1;
2) зовнішній діаметр – 114,3 мм;
3) внутрішній діаметр – 71,4мм;
4) діаметри муфти та ніпеля – 158,8мм;
5) діаметр центрального потовщення – 127 мм;
6) довжина – 9450мм±150;
7) марка сталі виробу – 4145Н згідно AISI;
8) тип різі – NC-46, права;
9) різь виробу – зміцнена, покрита фосфатним шаром товщиною не менше 5мкм
10) термообробка – по всій довжині
|96
|1542,60
|Труба бурильна обважнена типу HWI 127×76,2 NC-50
|1) труба бурильна обважнена з одним центральним потовщенням, у відповідності до вимог API Spec 7-І;
2) зовнішній діаметр – 127,0мм;
3) внутрішній діаметр – 76,2мм;
4) діаметри муфти та ніпеля – 168, 3мм;
5) діаметр центрального потовщення -139,7мм;
6) довжина – 9450мм=150;
7) марка сталі виробу – 4145Н згідно AISI;
8) тип різі – NC-50, права;
9) різь виробу – зміцнена, покрита фосфатним шаром товщиною не менше 5мкм
10) термообробка – по всій
довжині
|125
|1609,00
|Труба бурильна обважнена типу A 105×51 NC-31
|1) труба бурильна обважнена гладка, у відповідності до вимог API Spec 7-1;
2) зовнішній діаметр – 104,8мм;
3) внутрішній діаметр – 50,8мм;
4) довжина – 9450мм±150;
5) марка сталі виробу – 4145Н згідно AISI;
6) тип різі – NC-31, права;
7) різь виробу – зміцнена, покрита фосфатним шаром товщиною не менше 5мкм
8) термообробка – по всій довжині
|40
|1413,00
|Труба бурильна обважнена типу EM 121×51 NC-35
|1) труба бурильна обважнена Із спіральними канавками і проточкою під клиновий захват, у відповідності до вимог АРІ Spec 7-1;
2) зовнішній діаметр – 120,7мм;
3) внутрішній діаметр – 50,8мм;
4) довжина – 9450мм=150;
5) марка сталі виробу – 4145Н згідно AISI;
6) тип різі -NC-35, права;
7) різь виробу – зміцнена, покрита фосфатним шаром товщиною не менше 5мкм
8) термообробка – по всій довжині
|100
|1518,00
|Труба бурильна обважнена типу EM 127×57 NC-38
|1) труба бурильна обважнена із спіральними канавками і проточкою під клиновий захват, у відповідності до вимог АРІ Spec 7-1;
2) зовнішній діаметр – 127,0мм;
3) внутрішній діаметр – 57,2мм;
4) довжина – 9450мм=150;
5) марка сталі виробу – 4145Н згідно AISI;
6) тип різі -NC-38, права;
7) різь виробу – зміцнена, покрита фосфатним шаром товщиною не менше 5мкм
8) термообробка – по всій довжині
|50
|1608,00
|Труба бурильна обважнена типу EM 159×57 NC-44
|1) труба бурильна обважнена Із спіральними канавками і проточкою під клиновий захват, у відповідності до вимог АРІ Spec 7-1;
2) зовнішній діаметр – 158,8мм;
3) внутрішній діаметр – 57,2мм;
4) довжина – 9450мм±150;
5) марка сталі виробу – 4145Н
згідно AISI;
6) тип різі – NC-44, права;
7) різь виробу – зміцнена, покрита фосфатним шаром товщиною не менше 5мкм
8) термообробка – по всій довжині
|250
|1872,00
|Труба бурильна обважнена типу EM 165×57 NC-46
|1) труба бурильна обважнена Із спіральними канавками і проточкою під клиновий захват, у відповідності до вимог АРІ Spec 7-1;
2) зовнішній діаметр – 165,1мм;
3) внутрішній діаметр – 57,2мм;
4) довжина – 9450мм±І 50;
5) марка сталі виробу – 4145Н згідно AISI;
6) тип різі – NC-46, права;
7) різь виробу – зміцнена, покрита фосфатним шаром товщиною не менше 5мкм
8) термообробка – по всій довжині
|100
|1938,00
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