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Комунальники Сєвєродонецька відхили всі пропозиції, щоб закупити дитмайданчики по найвищим цінам

12 Вересня 2017

КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарство та благоустрою» (Луганська обл.) 7 вересня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» щодо закупівлі дитмайданчиків на загальну суму 1,20 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Угода передбачає поставку 10 дитячих майданчиків різної конфігурації та ігрового обладнання до 30 жовтня. Постачальник вказав 12 місячну гарантію, протягом якої буде надавати сервісне обслуговування.

Під час процедури розкриття пропозиція «Дитячі та спортивні майданчики» була найдорожчою. Так, пропозиція ФОП Орлов В’ячеслав Юрійович була на 50% дешевшою і склала 799 тис грн. Але вона була відхилена після відмови підприємця повторно надати зразки кожної одиниці запропонованого товару. Представник ФОПа зазначив, що зараз у нього немає можливості надати ці зразки, а сама ця вимога, на його погляд, є необґрунтованою.

Інші пропозиції були відхилені у зв’язку з відсутністю деяких документів з необхідної для участі у конкурсі тендерної документації. При цьому, ТОВ «Компанія Європейський парк» подала скаргу на дії тендерного комітету, вважаючи, що замовником була відхилена їхня пропозиція всупереч законодавства України «Про публічні закупівлі». Скарга фірми була відхилена.

Загалом було відхилено пропозиції всіх конкурентів кінцевого переможця.

Власниками столичної фірми «Дитячі та спортивні майданчики» є уродженець Росії та голова наглядової ради концерну «Інтер Атлетика» Олексій Лебедько, заступник гендиректора концерну Олександр Руденко, заступник голови наглядової ради концерну Олена Івасик та Марія Руденко. Керує компанією Валерій Нарижний.

Лебедько та Івасик разом з Олегом Руденком володіють низкою патентів.

Усього з 2012 року фірма виграла тендерів на 260,65 млн грн.

У 2017 році «Дитячі та спортивні майданчики» стала фігурантом низки кримінальних справ. Правоохоронці підозрюють, що посадові особи у Київській, Одеській, Херсонський областях та у м. Києві у попередній змові з представниками фірми здійснювали розтрату бюджетних коштів. У Закарпатської області посадовці підозрюються у підробці офіційних документів (акти про виконання робіт). Впровадження у Закарпатській та Одеській областях були відкриті у 2017 році, у Київській та Херсонській – 2016, а у м. Києві у 2015 році.

 

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