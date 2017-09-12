Дорогі будматеріали для дніпропетровської траси Н-08

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
12 Вересня 2017
Під час ремонту траси Н-08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя використовуються набагато дорожчі будівельні матеріали, аніж під час ремонту М-06 Київ – Чоп.
Дані про ціни «Наші гроші» отримали з кошторисів, які були надані Службами автодоріг Дніпропетровської та Закарпатської областей у відповідь на запити «Центру протидії корупції» та народного депутата Віктора Чумака.
Тендери на ремонти цих доріг були проведені цієї весни. Для порівняння були отримані кошториси по таким ділянкам:
Серед тих будматеріалів, на які в кошторисах припадали мільйонні суми, на обох ремонтах використовувались бітумні емульсії двох типів. І в обох випадках вартість дніпропетровської була вища від закарпатської, також дорожчою була доставка до місця ремонту:
|Найменування матеріальних ресурсів
|Одиниця виміру
|Дніпро
|Закарпаття
|Ціна за відомістю ресурсів, грн./од.
|Транспортні видатки
|Ціна за відомістю ресурсів, грн./од.
|Транспортні витрати
|Емульсія бітумна модифікована
|т
|12 923,60
|316,17
|10 416,67
|250
|Емульсія бітумна, дорожна
|т
|9 999,60
|422,06
|8 333,33
|150
Для дніпропетровської траси замовляли емульсії до 150 тон кожного виду. Відтак навіть без урахування більш дорогої доставки на кожен з цих матеріалів дніпропетровці мають заплатити понад півмільйона гривень.
Однак найбільші різниці припадають на асфальтобетонні суміші.
Наприклад, у дніпропетровському кошторисі вказано використання асфальтобетону щільного крупнозернистого тип А, марка 1 що застосовуються у нижніх шарах покриттів на 165 млн грн. по ціні 1604 грн./т.
У закарпатському випадку для нижніх шарів заплановано крупнозернистий пористий асфальтобетон марки 2 на 109 млн грн. по 1211 грн./т.
Така ж суттєва різниця у вартості транспортної складової. Закарпатцям доставка однієї тони вказаного асфальтобетону обходиться у 105 грн., а дніпропетровцям – у 174 грн./т. Відтак закарпатці витратять на доставку всієї маси вказаного матеріалу 8,68 млн грн., а дніпропетровці – 17,91 млн грн.
Аналогічним чином дніпропетровці мають заплатити більше за щебенево-мастичну суміш ЩМА-20 по 2 168 грн./т, а закарпатці використовують суміш нижчої марки ЩМА-15 по 1583 грн./т. і менше платять за її доставку – 105 грн. проти 187 грн./т у дніпропетровців.
За тими будівельними матеріалами, на які припадають незначні суми загальної вартості, ціни були різні, а за окремими видами – вищі у закарпатців. Наприклад, розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 їм обійшовся у 1208 грн. за кубометр, а дніпропетровцям – у 986 грн. Однак цього розчину на обох ремонтах було замовлено всього кілька кубометрів.
Юрій Ніколов, Анна Сорока, «Наші гроші»
|Найменування матеріальних ресурсів
|Одиниця виміру
|Дніпро
|Закарпаття
|Ціна за відомістю ресурсів, грн./од.
|Транспортні видатки
|Ціна за відомістю ресурсів, грн./од.
|Транспортні витрати
|Емульсія бітумна модифікована
|т
|12 923,60
|316,17
|10 416,67
|250
|Емульсія бітумна, дорожна
|т
|9 999,60
|422,06
|8 333,33
|150
|Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1
|т
|1 603,76
|174
|–
|–
|Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 2
|т
|–
|–
|1 211,30
|105
|Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1
|т
|1 602,80
|186,18
|–
|–
|Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Д, марка 2
|т
|1 738,90
|188,9
|–
|–
|Суміші асфальтобетонні дорожні марка 2
|т
|–
|–
|1 300,00
|105
|Суміш щебенево-мастична ЩМА-20
|т
|2 167,60
|187,27
|–
|–
|ЩМА-15
|т
|–
|–
|1 583,33
|105
|Емульсія бітумна, полімерна для мінеральних сумішей, модифікована
|т
|–
|–
|16 250,00
|2 043,95
|Емульсія бітумна, дорожна для холодного ресайклінгу
|т
|–
|–
|9 166,67
|150
|Бар’єрне огородження із оцинкованої сталі двобічне 11 ДД-2
|т
|40 553,00
|150
|–
|–
|Бар’єрне огородження із оцинкованої сталі однобічне 11 ДО-2
|т
|40 553,00
|150
|–
|–
|Бар’єрне огородження із оцинкованої сталі однобічне 11 ДО-1
|т
|40 553,00
|150
|–
|–
|Бар’єрне огородження із оцинкованої сталі однобічне 11 ДО-П
|т
|40 553,00
|150
|–
|–
|Бар’єрне огородження із оцинкованої сталі однобічне 11 ДО-К
|т
|40 553,00
|150
|–
|–
|Бар’єрне огородження із оцинкованої сталі двобічне 11 ДД-П
|т
|40 553,00
|150
|–
|–
|Елементи фасонні [добірні] з оцинкованої сталі
|т
|–
|–
|27 000,00
|1 963,89
|Фарба «Поліфарб Лайн»
|т
|42 506,83
|341,27
|–
|–
|Фарба дорожня АК-111
|т
|–
|–
|34 250,00
|2 969,42
|Скляні кульки вітчизняного виробника
|т
|25 506,83
|341,27
|–
|–
|Скляні кульки імпортні
|т
|–
|–
|17 500,00
|2 969,42
|Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм
|куб. м
|1 016,77
|348,48
|–
|–
|Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм
|куб. м
|1 166,36
|348,48
|–
|–
|Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм
|куб. м
|1 166,16
|348,48
|–
|–
|Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 150
|куб. м
|1 166,16
|348,48
|–
|–
|Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200]
|куб. м
|–
|–
|1 166,67
|282,14
|Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм
|куб. м
|1 400,13
|348,48
|–
|–
|Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250]
|куб. м
|–
|–
|1 208,33
|282,14
|Лотки Б1-22-75
|м
|607,75
|–
|440
|114,13
|Папір шліфувальний
|кв. м
|–
|–
|116,72
|0,04
|Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше
|куб. м
|252,38
|228,3
|418
|110
|Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800
|куб. м
|264
|228,3
|–
|–
|Вставки розмічальні дорожні ВРД-2
|шт.
|192,1
|0,15
|–
|–
|Вставки розмічальні дорожні ВРД-3
|шт.
|192,1
|0,15
|–
|–
|Вставки розмічальні дорожні ВРД-4
|шт.
|192,1
|0,15
|–
|–
|Вставки розмічальні дорожні ВРД-5
|шт.
|240,55
|0,15
|–
|–
|Суміш насіння газонних трав
|ц
|10 525,60
|–
|Стояки для дорожніх знаків
|шт.
|715,73
|2,73
|Камені бортові, БР100.30.18
|шт.
|153,49
|24,26
|Щитки шляхові індивідуальні (5.47, 5.48, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.59, 5,61.2)
|шт.
|3 275,89
|3,84
|Шляхові щитки квадратні (2,3, 5.20.1, 5.20.3, 5.21.1, 5.26, 5.35.1, 5.32.2, 5.36.1, 5.36.2, 5.38)
|шт.
|510,56
|0,65
|Щитки шляхові прямокутні (700×1400) (5.16)
|шт.
|1 299,69
|1,92
|Щитки шляхові прямокутні ( 6.7, 6.10, 6.11, 6.14 )
|шт.
|752,95
|0,65
|Щитки шляхові прямокутні (5.60)
|шт.
|147,76
|0,65
|Щитки шляхові круглі (3.5, 3.21, 3.34, 4.1, 4.2, 4.7, 4.9)
|шт.
|510,56
|0,65
|Шляхові щитки трикутні (1.22, 1.23.1, 1.23.2, 1.32, 2.1)
|шт.
|408,16
|0,65
|Щитки прямокутні (350×700)
|шт.
|303,58
|0,65
|Щитки шляхові прямокутні (7.1.1, 7.12)
|шт.
|336,59
|0,65
|Щитки шляхові прямокутні (900×600) (5.41.1)
|шт.
|543,05
|0,65
|Стовпчики із пластмаси (спрямовуючі)
|шт.
|132,62
|1,08
|180
|9,36
|Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100
|куб. м
|863,19
|319,44
|750
|319,44
|Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150
|куб. м
|863,19
|319,44
|759,35
|319,44
|Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200
|куб. м
|890,42
|319,43
|833,37
|319,44
|Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5
|куб. м
|1 059,51
|–
|–
|–
|Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6
|куб. м
|986,53
|–
|1 208,33
|319,44
|Клей «ВУК-2»
|т
|212 507,74
|387,39
|–
|–
|Паливо дизельне з малосірчистих нафт
|т
|25 624,12
|–
|–
|–
|Дизельне паливо
|л
|–
|–
|17,5
|–
|Мастика бітумно-полімерна
|т
|18 510,37
|–
|24 916,67
|347,42
|Сходи залізобетонні
|шт.
|386,75
|–
|Камені бортові, БР100.20.08
|шт.
|68,16
|8,09
|58,33
|11,26
|Розчинники для фарби «Поліфарб Лайн»
|т
|34 024,75
|387,39
|–
|–
|Розчинники для фарби АК-111
|т
|–
|–
|31 000,00
|3 370,69
|Блок Б-6 (0,022 куб. м)
|м
|692,79
|13,86
|–
|–
|Нітроемаль
|т
|55 516,15
|387,39
|Анкерні деталі для установки дорожніх розмічальних вставок ВРД
|шт.
|1,04
|–
|Руберойд покрівельний з дрібною посипкою, Єврорубероїд
|кв. м
|28,46
|–
|–
|–
|Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б
|кв. м
|–
|–
|24,36
|0,21
|Блоки Б-5 (0,079 куб. м)
|куб. м
|5 418,77
|108,38
|Люк з гратами для дощоприймального колодязя пластиковий
|шт.
|1 183,20
|–
|Суміш «Консолід-1»
|л
|187,24
|–
|Мастика бітумна покрівельна гаряча
|т
|7 116,73
|–
|Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття
|кв. м
|134,82
|–
|Дошки обрізні з хвойних порід, для влаштування опалубки
|куб. м
|3 212,32
|–
|Грунтовки олійні, готові до застосування
|т
|83 644,92
|–
|Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42
|т
|38 473,52
|–
|Шпаклівка клейова
|т
|9 837,56
|–
|Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт
|т
|23 145,10
|–
|Бензин
|кг
|–
|–
|Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої
|т
|35 367,04
|–
|Блок Б-9 (0,088 куб. м)
|куб. м
|5 099,99
|–
|Плівка для дорожніх знаків з покриттям зворотнього боку клеєвою сумішшю
|1000 кв. м
|189 358,84
|–
|Бруси обрізні з хвойних порід, для влаштування опалубки
|куб. м
|3 212,32
|–
|Лісоматеріали круглі хвойних порід для влаштування опалубки
|куб. м
|3 412,51
|–
|Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015
|т
|17 222,83
|–
|Тканина мішкова
|10 кв. м
|–
|–
|Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б
|кв. м
|20,35
|–
|Очіс льняний
|т
|16 181,07
|–
|Оліфа комбінована К-2
|т
|47 478,57
|–
|Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм
|т
|–
|–
|Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8×60 мм
|т
|16 421,58
|–
|Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6×50 мм
|т
|–
|–
|Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8×50 мм
|т
|–
|–
|27 082,31
|215,3
|Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400
|т
|2 323,16
|–
|1 400,00
|190
|Готова піщано-щебенева суміш С 7
|куб. м
|450
|274,87
|443
|141,75
|Дошки необрізні з хвойних порід, для влаштування опалубки
|куб. м
|3 212,32
|–
|Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400
|куб. м
|–
|–
|–
|–
|Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше
|куб. м
|–
|–
|340,09
|210,38
|Пісок природний, рядовий
|куб. м
|–
|–
|175
|413,22
|Болти будівельні з гайками та шайбами
|т
|39 534,35
|Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг
|т
|18 597,23
|Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,6×80 мм
|т
|17 054,61
|–
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