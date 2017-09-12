Дорогі будматеріали для дніпропетровської траси Н-08

Під час ремонту траси Н-08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя використовуються набагато дорожчі будівельні матеріали, аніж під час ремонту М-06 Київ – Чоп.

Дані про ціни «Наші гроші» отримали з кошторисів, які були надані Службами автодоріг Дніпропетровської та Закарпатської областей у відповідь на запити «Центру протидії корупції» та народного депутата Віктора Чумака.

Тендери на ремонти цих доріг були проведені цієї весни. Для порівняння були отримані кошториси по таким ділянкам:

дніпропетровська траса – км 436+100 – км 450+455 довжиною 14 км, підрядник ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС», вартість підряду 428,09 млн грн.;

закарпатська траса – км 707+424 – км 750+000 довжиною 42,6 км, підрядник ТОВ «Техно-Буд-Центр», вартість підряду 410,12 млн грн.

Серед тих будматеріалів, на які в кошторисах припадали мільйонні суми, на обох ремонтах використовувались бітумні емульсії двох типів. І в обох випадках вартість дніпропетровської була вища від закарпатської, також дорожчою була доставка до місця ремонту:

Найменування матеріальних ресурсів Одиниця виміру Дніпро Закарпаття Ціна за відомістю ресурсів, грн./од. Транспортні видатки Ціна за відомістю ресурсів, грн./од. Транспортні витрати Емульсія бітумна модифікована т 12 923,60 316,17 10 416,67 250 Емульсія бітумна, дорожна т 9 999,60 422,06 8 333,33 150

Для дніпропетровської траси замовляли емульсії до 150 тон кожного виду. Відтак навіть без урахування більш дорогої доставки на кожен з цих матеріалів дніпропетровці мають заплатити понад півмільйона гривень.

Однак найбільші різниці припадають на асфальтобетонні суміші.

Наприклад, у дніпропетровському кошторисі вказано використання асфальтобетону щільного крупнозернистого тип А, марка 1 що застосовуються у нижніх шарах покриттів на 165 млн грн. по ціні 1604 грн./т.

У закарпатському випадку для нижніх шарів заплановано крупнозернистий пористий асфальтобетон марки 2 на 109 млн грн. по 1211 грн./т.

Така ж суттєва різниця у вартості транспортної складової. Закарпатцям доставка однієї тони вказаного асфальтобетону обходиться у 105 грн., а дніпропетровцям – у 174 грн./т. Відтак закарпатці витратять на доставку всієї маси вказаного матеріалу 8,68 млн грн., а дніпропетровці – 17,91 млн грн.

Аналогічним чином дніпропетровці мають заплатити більше за щебенево-мастичну суміш ЩМА-20 по 2 168 грн./т, а закарпатці використовують суміш нижчої марки ЩМА-15 по 1583 грн./т. і менше платять за її доставку – 105 грн. проти 187 грн./т у дніпропетровців.

За тими будівельними матеріалами, на які припадають незначні суми загальної вартості, ціни були різні, а за окремими видами – вищі у закарпатців. Наприклад, розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 їм обійшовся у 1208 грн. за кубометр, а дніпропетровцям – у 986 грн. Однак цього розчину на обох ремонтах було замовлено всього кілька кубометрів.

Юрій Ніколов, Анна Сорока, «Наші гроші»

Найменування матеріальних ресурсів Одиниця виміру Дніпро Закарпаття Ціна за відомістю ресурсів, грн./од. Транспортні видатки Ціна за відомістю ресурсів, грн./од. Транспортні витрати Емульсія бітумна модифікована т 12 923,60 316,17 10 416,67 250 Емульсія бітумна, дорожна т 9 999,60 422,06 8 333,33 150 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 т 1 603,76 174 – – Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 2 т – – 1 211,30 105 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 т 1 602,80 186,18 – – Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Д, марка 2 т 1 738,90 188,9 – – Суміші асфальтобетонні дорожні марка 2 т – – 1 300,00 105 Суміш щебенево-мастична ЩМА-20 т 2 167,60 187,27 – – ЩМА-15 т – – 1 583,33 105 Емульсія бітумна, полімерна для мінеральних сумішей, модифікована т – – 16 250,00 2 043,95 Емульсія бітумна, дорожна для холодного ресайклінгу т – – 9 166,67 150 Бар’єрне огородження із оцинкованої сталі двобічне 11 ДД-2 т 40 553,00 150 – – Бар’єрне огородження із оцинкованої сталі однобічне 11 ДО-2 т 40 553,00 150 – – Бар’єрне огородження із оцинкованої сталі однобічне 11 ДО-1 т 40 553,00 150 – – Бар’єрне огородження із оцинкованої сталі однобічне 11 ДО-П т 40 553,00 150 – – Бар’єрне огородження із оцинкованої сталі однобічне 11 ДО-К т 40 553,00 150 – – Бар’єрне огородження із оцинкованої сталі двобічне 11 ДД-П т 40 553,00 150 – – Елементи фасонні [добірні] з оцинкованої сталі т – – 27 000,00 1 963,89 Фарба «Поліфарб Лайн» т 42 506,83 341,27 – – Фарба дорожня АК-111 т – – 34 250,00 2 969,42 Скляні кульки вітчизняного виробника т 25 506,83 341,27 – – Скляні кульки імпортні т – – 17 500,00 2 969,42 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм куб. м 1 016,77 348,48 – – Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм куб. м 1 166,36 348,48 – – Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм куб. м 1 166,16 348,48 – – Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 150 куб. м 1 166,16 348,48 – – Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200] куб. м – – 1 166,67 282,14 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм куб. м 1 400,13 348,48 – – Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250] куб. м – – 1 208,33 282,14 Лотки Б1-22-75 м 607,75 – 440 114,13 Папір шліфувальний кв. м – – 116,72 0,04 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше куб. м 252,38 228,3 418 110 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800 куб. м 264 228,3 – – Вставки розмічальні дорожні ВРД-2 шт. 192,1 0,15 – – Вставки розмічальні дорожні ВРД-3 шт. 192,1 0,15 – – Вставки розмічальні дорожні ВРД-4 шт. 192,1 0,15 – – Вставки розмічальні дорожні ВРД-5 шт. 240,55 0,15 – – Суміш насіння газонних трав ц 10 525,60 – Стояки для дорожніх знаків шт. 715,73 2,73 Камені бортові, БР100.30.18 шт. 153,49 24,26 Щитки шляхові індивідуальні (5.47, 5.48, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.59, 5,61.2) шт. 3 275,89 3,84 Шляхові щитки квадратні (2,3, 5.20.1, 5.20.3, 5.21.1, 5.26, 5.35.1, 5.32.2, 5.36.1, 5.36.2, 5.38) шт. 510,56 0,65 Щитки шляхові прямокутні (700×1400) (5.16) шт. 1 299,69 1,92 Щитки шляхові прямокутні ( 6.7, 6.10, 6.11, 6.14 ) шт. 752,95 0,65 Щитки шляхові прямокутні (5.60) шт. 147,76 0,65 Щитки шляхові круглі (3.5, 3.21, 3.34, 4.1, 4.2, 4.7, 4.9) шт. 510,56 0,65 Шляхові щитки трикутні (1.22, 1.23.1, 1.23.2, 1.32, 2.1) шт. 408,16 0,65 Щитки прямокутні (350×700) шт. 303,58 0,65 Щитки шляхові прямокутні (7.1.1, 7.12) шт. 336,59 0,65 Щитки шляхові прямокутні (900×600) (5.41.1) шт. 543,05 0,65 Стовпчики із пластмаси (спрямовуючі) шт. 132,62 1,08 180 9,36 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 куб. м 863,19 319,44 750 319,44 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 куб. м 863,19 319,44 759,35 319,44 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200 куб. м 890,42 319,43 833,37 319,44 Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 куб. м 1 059,51 – – – Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 куб. м 986,53 – 1 208,33 319,44 Клей «ВУК-2» т 212 507,74 387,39 – – Паливо дизельне з малосірчистих нафт т 25 624,12 – – – Дизельне паливо л – – 17,5 – Мастика бітумно-полімерна т 18 510,37 – 24 916,67 347,42 Сходи залізобетонні шт. 386,75 – Камені бортові, БР100.20.08 шт. 68,16 8,09 58,33 11,26 Розчинники для фарби «Поліфарб Лайн» т 34 024,75 387,39 – – Розчинники для фарби АК-111 т – – 31 000,00 3 370,69 Блок Б-6 (0,022 куб. м) м 692,79 13,86 – – Нітроемаль т 55 516,15 387,39 Анкерні деталі для установки дорожніх розмічальних вставок ВРД шт. 1,04 – Руберойд покрівельний з дрібною посипкою, Єврорубероїд кв. м 28,46 – – – Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б кв. м – – 24,36 0,21 Блоки Б-5 (0,079 куб. м) куб. м 5 418,77 108,38 Люк з гратами для дощоприймального колодязя пластиковий шт. 1 183,20 – Суміш «Консолід-1» л 187,24 – Мастика бітумна покрівельна гаряча т 7 116,73 – Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття кв. м 134,82 – Дошки обрізні з хвойних порід, для влаштування опалубки куб. м 3 212,32 – Грунтовки олійні, готові до застосування т 83 644,92 – Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 38 473,52 – Шпаклівка клейова т 9 837,56 – Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт т 23 145,10 – Бензин кг – – Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої т 35 367,04 – Блок Б-9 (0,088 куб. м) куб. м 5 099,99 – Плівка для дорожніх знаків з покриттям зворотнього боку клеєвою сумішшю 1000 кв. м 189 358,84 – Бруси обрізні з хвойних порід, для влаштування опалубки куб. м 3 212,32 – Лісоматеріали круглі хвойних порід для влаштування опалубки куб. м 3 412,51 – Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 т 17 222,83 – Тканина мішкова 10 кв. м – – Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б кв. м 20,35 – Очіс льняний т 16 181,07 – Оліфа комбінована К-2 т 47 478,57 – Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм т – – Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8×60 мм т 16 421,58 – Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6×50 мм т – – Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8×50 мм т – – 27 082,31 215,3 Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 т 2 323,16 – 1 400,00 190 Готова піщано-щебенева суміш С 7 куб. м 450 274,87 443 141,75 Дошки необрізні з хвойних порід, для влаштування опалубки куб. м 3 212,32 – Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 куб. м – – – – Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше куб. м – – 340,09 210,38 Пісок природний, рядовий куб. м – – 175 413,22 Болти будівельні з гайками та шайбами т 39 534,35 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 18 597,23 Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,6×80 мм т 17 054,61 –

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Дороги