Донецький університет замовив таємний ремонт на 1,5 мільйона фірмі, власника якої судили за підробку ремонту

Донецький державний університет управління (Маріуполь, Донецька обл.) 1 вересня за неконкурентною процедурою уклало угоду з ТОВ «Мартехпром» щодо закупівлі робіт з капітального ремонту на суму 1,50 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Буде відремонтована будівля ДонДУУ за адресою м.Маріуполь, вул Карпінського, 58. Роботи потрібно закінчити до кінця року. Замовник зобов’язався перерахувати аванс у розмірі від загальної вартості робіт, підрядник вказав гарантійний строк в 12 місяців.

Інших даних про умови угоди замовник не оприлюднив, техдокументація та кошторис не опубліковані.

«Мартехпром» зареєстроване в Маріуполі за адресою проживання свого власниками В’ячеслава Пудовікова. Він також є засновником ТОВ «Азовспецбуд», яке зареєстровано в Києві за адресою вул. Іллінська, 8. Як директор цього підприємства в 2014 році Пудовіков був засуджений Жовтневим райсуд м. Маріуполя до трьох років позбавлення волі через завищення вартості будівельних робіт та підробку документів при проведення капремонту в Маріупольській спеціальній школі-інтернат 1-3 ступеня. Після винесення Пудовікову вироку він був амністований в залі суду.

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