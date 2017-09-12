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Держвиконавці Петренка давали довіреність на доступ до своїх мільйонних винагород сторонній особі

12 Вересня 2017

Перед отриманням багатомільйонних винагород співробітники Державної виконавчої служби Мін’юсту синхронно писали довіреність на доступ до їхнього зарплатного рахунку на ім’я маловідомої їм особи, йдеться в сюжеті Аліси Юрченко  для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

9 грудня 2016 року, в день подання заяви на отримання винагороди, щонайменше два державних виконавці одночасно видали довіреність з правом зняття частини коштів з їхніх рахунків чоловіку на ім’я Микола Лисенко.

Держвиконавці Андрій Назаровець та Максим Борейко видали довіреність в один день, одній і тій самій особі, на однаковий тримісячний строк, і завірили її в одного й того ж нотаріуса.

Максим Борейко претендував на винагороду менше мільйона гривень. Довіреність він видав в один день з Назаровцем, однак за тиждень, 15 грудня, майже одночасно з фактичним отриманням своєї винагороди, Максим Борейко через іншого нотаріуса анулював довіреність на ім’я Миколи Лисенка.

Невдовзі Борейко був звільнений з Мінюсту. На це вказує його декларація перед звільненням, розміщена в державному реєстрі декларацій, та резюме на сайті з пошуку роботи. Це свідчить про те, що Борейко відмовився ділитися своєю винагородою.

Спершу телефоном він погодився зустрітися з журналістами програми та поговорити про виплату винагороди і довіреність, але невдовзі перестав брати слухавку. Він встиг повідомити тільки, що про Миколу Лисенка, якому видав довіреність, фактично нічого не знав.

Нагадаємо, наприкінці серпня видання «Слово і діло» оприлюднило дані Мін’юсту щодо доходів державних виконавців. Згідно з документом, восьмеро чиновників у травні-червні 2017 року отримали премії у розмірі від 1 до 7 мільйонів гривень.

Норма про те, що держвиконавці мають право на отримання 2% винагороди від суми стягнутого ними боргу, запрацювала в жовтні 2016 року. В проекті постанови Кабміну, яка регулює розмір винагороди держвиконавцям, від початку містилися граничні обмеження суми, однак вони зникли з тексту напередодні прийняття урядом.

Наприкінці серпня 2017 р., після публікації цьогорічних винагород держвиконавцям, Кабмін таки встановив верхню межу «премій»: 200 прожиткових мінімумів (308 тис грн.) в одні руки за одне стягнення. Однак в разі, якщо до виконання одного стягнення залучені кілька державних виконавців, кожен з них може отримати по 308 тис. грн., а на всіх за раз можна розподілити ті ж 2% від суми стягнення.

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