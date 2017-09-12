Державні геологи за 55 мільйонів замовили колишньому «тигіпківцю» видобуток граніту на Житомирщині

Казенне підприємство «Кіровгеологія» 15 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ «Машбудпроект» комплекс робіт по розробці Межирічського родовища гранітів на 54,54 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили видобуток 10 800 куб. м блоків гранітів у середньому по 5 050 грн./куб. м.

Зокрема сюди входять 900 грн. на оплату праці та 200 грн. на прибуток.

У грудні 2016 року залишки аналогічних робіт на минулий рік замовили цій самій фірмі на відсоток дешевше – по 5 тис грн./куб. м.

Договір діятиме протягом трьох років – до вересня 2020 року. Його ціна на 12% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 62,30 млн грн.

Єдиним конкурентом було ПрАТ «Західукрвибухпром» без досвіду виконання аналогічних договорів, причому обидва учасники не знижували ціну на аукціоні.

«Машбудпроект» розробляє Межирічський кар’єр у Житомирській області з 2012 р., коли виграв підряд КП «Кіровгеологія» на 12,00 млн грн. Тоді угода мала діяти до 2022 р. Крім того, у 2016 р. він без конкуренції отримав вищезгаданий підряд на 1,40 млн грн.

Засновниками фірми є Донатас Дауйотас і Олександр Піонтківський, відомий як екс-депутат Володарсько-Волинської райради від «Сильної України» Сергія Тігіпка. Вони також володіють ТОВ «Еко Тех» із Віктором Побережним, а Дауйотас – ще й ТОВ «Агробалтік», яким керує Піонтківський.

Суперник «Західукрвибухпром» на 88% належить ТОВ «БВР-Комплекс», чиїми засновниками є Ігор Духін та ПрАТ «Українська фінансова компанія» Володимира, Костянтина і Світлани Носових.

Закупівлю провели з третьої спроби. Перший тендер відмінили, оскільки на нього прийшов лише «Машбудпроект», а другий – після відхилення обох нинішніх учасників із невідомих причин.

Із червня 2016 р. директором «Кіровгеології» є Віталій Нельга, співзасновник ТОВ «Інлайф», ТОВ «Фармлогістік» і ТОВ «Торговий дім «Альмега». Його дружина Марія Нельга співволодіє ТОВ «Індустріальні активи-Управляюча компанія».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Вугілля