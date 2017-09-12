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Державні геологи за 55 мільйонів замовили колишньому «тигіпківцю» видобуток граніту на Житомирщині

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Казенне підприємство «Кіровгеологія» 15 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ «Машбудпроект» комплекс робіт по розробці Межирічського родовища гранітів на 54,54 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили видобуток 10 800 куб. м блоків гранітів у середньому по 5 050 грн./куб. м.

Зокрема сюди входять 900 грн. на оплату праці та 200 грн. на прибуток.

У грудні 2016 року залишки аналогічних робіт на минулий рік замовили цій самій фірмі на відсоток дешевше – по 5 тис грн./куб. м.

Договір діятиме протягом трьох років – до вересня 2020 року. Його ціна на 12% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 62,30 млн грн.

Єдиним конкурентом було ПрАТ «Західукрвибухпром» без досвіду виконання аналогічних договорів, причому обидва учасники не знижували ціну на аукціоні.

«Машбудпроект» розробляє Межирічський кар’єр у Житомирській області з 2012 р., коли виграв підряд КП «Кіровгеологія» на 12,00 млн грн. Тоді угода мала діяти до 2022 р. Крім того, у 2016 р. він без конкуренції отримав вищезгаданий підряд на 1,40 млн грн.

Засновниками фірми є Донатас Дауйотас  і Олександр Піонтківський, відомий як екс-депутат Володарсько-Волинської райради від «Сильної України» Сергія Тігіпка. Вони також володіють ТОВ «Еко Тех» із Віктором Побережним, а Дауйотас – ще й ТОВ «Агробалтік», яким керує Піонтківський.

Суперник «Західукрвибухпром» на 88% належить ТОВ «БВР-Комплекс», чиїми засновниками є Ігор Духін та ПрАТ «Українська фінансова компанія» Володимира, Костянтина і Світлани Носових.

Закупівлю провели з третьої спроби. Перший тендер відмінили, оскільки на нього прийшов лише «Машбудпроект», а другий – після відхилення обох нинішніх учасників із невідомих причин.

Із червня 2016 р. директором «Кіровгеології» є Віталій Нельга, співзасновник ТОВ «Інлайф», ТОВ «Фармлогістік» і ТОВ «Торговий дім «Альмега». Його дружина Марія Нельга співволодіє ТОВ «Індустріальні активи-Управляюча компанія».

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