Як «Максмед» замінив тендерний підрозділ «Укрзалізниці»

Прямо у ці дні розгорається епічний батл на тендері «Центру забезпечення виробництва» на постачання болтів та гайок з шайбами для залізниці на очікувану суму 245,66 млн грн. Тут може встановити власний рекорд по розміру підряду відоме ТОВ «Максмед Інтернешнл», яке вже рік наводить страх та жах на «Укрзалізницю», блокуючи закупівлі на мільярди гривень за допомогою вимог та скарг в АМКУ.

Саме по такому сценарію розгортались події і цього разу. І призвели до феноменального результату. Справжній тендер з визначенням справжньої ціни від виробника тепер проводить не закупівельний підрозділ «Укрзалізниці», а сам «Максмед». І він же ризикує нарватися на «оскарження» з боку учасників свого «тендеру». Ось як це вийшло.

«Максмед» і його спаринг-партнер ТОВ «Глобал-Енерджі Груп» заявились на торги без жодної конкуренції з боку українських виробників та дилерів росіян. Справа в тім, що після «бєспрєдєльной» перемоги на болтовому тендері «Укрзалізниці» в 2016 році (див. «Історія першого мільйону «Максмед інтернешнл») по ринку швидко покотились чутки про дах того самого Грановського над офісом фірми, яку приватним чином консультують одні з найкращих знавців тендерних закутків залізниці. І виробники обох країн виписали саме «Максмеду» всякі дилерські папірчики. Звісно, що інші посередники цього разу навіть не тикались на торги, бо папірчиків на всіх не вистачило.

«ЦЗВ», тим не менш, відхилив «Максмед» і його альтер-его за претензії до оформлення технічних умов на одновиткові колійні шайби. А відхиливши обох учасників тендерний комітет прийняв логічне рішення і про відміну торгів.

«Максмед» і його спаринг-партнер звично пішли в АМКУ і отримали наступні рішення. Скаргу «Максмеда» на його неправомірне відхилення визнали правомірною, однак задовольняти не стали, бо торги відмінені через відхилення двох учасників. Через кілька хвилин адмінколегія АМКУ розглядала вже абсолютно ідентичну скаргу «Глобал-Енерджі» і знову визнала неправомірним відхилення. Але резолюція була вже інша – поновити торги.

Вловили пікантність ситуації? За другою скаргою поновлюється один учасник, але в сумі обидві скарги своїми мотиваційними частинами створюють враження, що і «Максмед» треба повертати.

Я не юрист, аби дискутувати з юристами про формальні нюанси такого рішення. Відомо, що подібні рішення були в історії АМКУ, і не раз. Наприклад, по аналогічному рішенню дві «конторські» фірми торік повернули себе в торги тюремників і розіграли чверть мільярда по харчам для зеків. Тобто очевидно, що рішення АМКУ абсолютно не ексклюзивне для ситуацій зі зносом тендеру через неправомірне відхилення всіх учасників.

Тож не дивно, що «ЦЗВ» зрозуміло багатоступінчате рішення адмінколегії АМКУ саме як заклик до поновлення відхилених і продовження торгів як ні в чому не бувало. А це означає, що «Максмед» вийшов на фінішну пряму до рекордного підряду.

І у цьому місці починається найцікавіше.

Справа в тім, що «Максмед» у складі своєї заявки подав технічну документацію на аналогічну продукцію двох виробників – «Дружківського заводу металевих виробів» (Донецька обл., Україна) і «Северсталь-метизу» (Череповець, Росія – не під санкціями).

Тобто він абсолютно законно тепер може привезти «Укрзалізниці» болти хоч з Росії, хоч з України. Залежатиме від того, хто з виробників які умови зараз запропонує «Максмеду» аби той перепродав залізниці саме його метизи. А мова йде про чверть мільярда гривень, це дуже пристойне замовлення хоч для росіян, хоч українців. Тобто фактично тепер «Максмед» і буде проводити торги між виробниками і всю отриману знижку зарахує собі в прибуток. Хоча саме цим – отриманням максимально можливої знижки від виробників – і мала займатись «Укрзалізниця».

І це б допомогло держкомпанії зекономити купу мільйонів. За даними «Наших грошей», різниця між прайсами виробників і очікуваною ціною на тендері, де ось-ось переможе «Максмед», може становити 15-20%. Це і буде комісійним прибутком у чверть-мільярдній угоді «Максмеда» за те, що він замість залізниці зумів влаштувати торги між виробниками. Але це звісно у тому випадку, якщо виробники не вступлять у справжню зарубу зі зривом «максмедівського» торгу.

Блог від: Юрій Ніколов

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