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«Порошенківець» узяв 181 мільйон за ремонт дороги на Львівщині за таємними цінами

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Служба автомобільних доріг у Львівській області 6 вересня за результатами тендерів уклала дві угоди з ПП «Рома» про поточний середній ремонт автодороги місцевого значення О140601 Рава Руська – Гайок на загальну суму 181,25 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року дорогу відремонтують на таких ділянках:

  • за 118,70 млн грн. – км 20+990 – км 37+270 і км 40+970 – км 50+690 у Сокальському районі загальною довжиною 25,9 км у середньому по 4,58 млн грн. за кілометр;
  • за 62,55 млн грн. – км 1+730 – км 20+990 у Жовківському районі довжиною 19,3 км у середньому по 3,25 млн грн. за кілометр.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Обидва договори передбачають забезпечення виконання зобов’язань у розмірі двох відсотків і три роки гарантійного строку на асфальтобетонне покриття. У дорожчому договорі також зазначено 8 років гарантійного строку на основу дорожнього одягу.

На заробітну плату і прибуток в обох випадках відвели менше, ніж по відсотку.

Сума угод на шість відсотків нижча від загальної очікуваної вартості в 193,82 млн грн.

У торгах також брали участь ТОВ «Автомагістраль-Південь» і ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», яке не знижувало ціну під час аукціонів.

Власником і директором «Рома» є Роман Демчина – депутат Львівської облради від «Блоку Петра Порошенка». Усього з 2011 року фірма отримала державних підрядів на 675,76 млн грн.

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