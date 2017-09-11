«Порошенківець» узяв 181 мільйон за ремонт дороги на Львівщині за таємними цінами

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Служба автомобільних доріг у Львівській області 6 вересня за результатами тендерів уклала дві угоди з ПП «Рома» про поточний середній ремонт автодороги місцевого значення О140601 Рава Руська – Гайок на загальну суму 181,25 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До кінця року дорогу відремонтують на таких ділянках:
Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.
Обидва договори передбачають забезпечення виконання зобов’язань у розмірі двох відсотків і три роки гарантійного строку на асфальтобетонне покриття. У дорожчому договорі також зазначено 8 років гарантійного строку на основу дорожнього одягу.
На заробітну плату і прибуток в обох випадках відвели менше, ніж по відсотку.
Сума угод на шість відсотків нижча від загальної очікуваної вартості в 193,82 млн грн.
У торгах також брали участь ТОВ «Автомагістраль-Південь» і ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», яке не знижувало ціну під час аукціонів.
Власником і директором «Рома» є Роман Демчина – депутат Львівської облради від «Блоку Петра Порошенка». Усього з 2011 року фірма отримала державних підрядів на 675,76 млн грн.
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