Покровськ витратив на концерти Валевської, Гришка та інших 2,5 мільйона з початку року

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28.04.2017
11 Вересня 2017
Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області 15 серпня за неконкурентною процедурою уклав договір з ФОП Валевська Наталія Олександрівна про надання послуг з організації та проведення видовищних заходів на суму 300 тис грн.
Про це повідомляється в системі «Прозорро»
Предетом укладеного договору є виступ артистів естрадного театру Наталії Валевської на святкуванні Дня міста та Дня шахтаря, яке відбулося 27 серпня в Покровську. На святковому концерті в Покровську крім Наталії Валевської виступали також гурти «ТіК» та «Дзідзьо», проте відомості про укладені з ними договори в системі «Прозорро» відсутні.
Родина Валевської вже не вперше отримує гроші від мерії Покровська. Чоловік та продюсер Наталії — киянин Володимир Пригладь, наприкінці жовтня 2016 року зареєструвався підприємцем та з грудня 2016 по липень 2017 уклав 10 угод з відділами культури Покровська та сусуднього Мирнограду на суму понад два мільйона грн. Предметами договорів були послуги з виступу артистів, організації технічного забезпечення святкових заходів, перевезення, реклами та інш. Крім цього, в грудні 2016 р. Володимир Пригладь за переговорною процедурою продав КП «Управління міського господарства» (м. Покровськ) два автобуси за 1,70 млн грн.
Територіальні громади Покровська та Мирнограда є єдиними державними замовниками Володимира Пригладя.
Також у Покровську двічі цього року замовляли виступ оперного співака Володимира Гришка, який брав по 289 тис грн. за концерт.
Міським головою Покровська з грудня 2015 р. є Руслан Требушкін, який з листопада 2010 р. по листопад 2015 р. очолював міську раду Мирнограда. Міським головою Мирнограда на даний час є Олександр Брикалов, який за часів керування містом Требушкіна був секретарем міськради.
Витрати Відділу культури Покровської міськради на закупівлю послуг з організації святкових заходів в січні-серпні 2017 р.:
|Свято/Захід
|Місяць
|Виконавець
|Ціна договору (тис. грн. без ПДВ)
|Виступ артистів естрадного театру Наталії Валевської на святкуванні Дня міста та Дня шахтаря
|серпень
|ФОП Валевська Н.О.
|299,9
|Творча зустріч народного артиста України Володимира Даниловича Гришка з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня
|березень
|ФОП Гришко В.Д.
|288,6
|Виступ артиста мистецького естрадного театру Володимира Гришка з нагоди святкування Дня місцевого самоврядування
|квітень
|ФОП Гришко В.Д.
|288,6
|День Молоді
|червень
|ФОП Калініченко С.М.
|199
|Виступ артистів мистецького естрадного театру з нагоди святкування Нового Року
|січень
|ФОП Пригладь В.В.
|199
|Святковий концерт «Тамерлан і Альона» з нагоди Дня молоді
|червень
|ТОВ «Тамерлан і Альона»
|166
|День Європи
|квітень
|ФОП Калініченко С.М.
|139
|День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості
|липень
|ФОП Калініченко С.М.
|133,4
|Концерт гурту SunStroke Projekt
|червень
|ФОП Лежньов Р.В.
|126
|День захисту дітей
|червень
|ФОП Калініченко С.М.
|85
|Концерт гурту «Mad Heands XL»
|червень
|ФОП Дорошенко Л.І.
|74
|День медичного працівника
|червень
|ФОП Калініченко С.М.
|67
|День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості
|липень
|ФОП Пригладь В.В.
|65,6
|День Європи
|квітень
|ФОП Дорошенко Л.І.
|61
|Всеукраїнська мистецька акція «За мир і щастя в Україні»
|січень
|ФОП Калініченко С.М.
|60
|Святкування Масляної
|лютий
|ФОП Калініченко С.М.
|53
|Міжнародний жіночий день 8 березня
|березень
|ФОП Калініченко С.М.
|45
|День працівників ЖКГ
|березень
|ФОП Калініченко С.М.
|39
|Святкові заходи у м. Родинське
|січень
|ФОП Нікулін Р.М.
|35
|Творча зустріч народного артиста України Володимира Гришка з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня.
|березень
|ФОП Пригладь В.В.
|20
|Всього:
|2444,1
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