Покровськ витратив на концерти Валевської, Гришка та інших 2,5 мільйона з початку року

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області 15 серпня за неконкурентною процедурою уклав договір з ФОП Валевська Наталія Олександрівна про надання послуг з організації та проведення видовищних заходів на суму 300 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро»

Предетом укладеного договору є виступ артистів естрадного театру Наталії Валевської на святкуванні Дня міста та Дня шахтаря, яке відбулося 27 серпня в Покровську. На святковому концерті в Покровську крім Наталії Валевської виступали також гурти «ТіК» та «Дзідзьо», проте відомості про укладені з ними договори в системі «Прозорро» відсутні.

Родина Валевської вже не вперше отримує гроші від мерії Покровська. Чоловік та продюсер Наталії — киянин Володимир Пригладь, наприкінці жовтня 2016 року зареєструвався підприємцем та з грудня 2016 по липень 2017 уклав 10 угод з відділами культури Покровська та сусуднього Мирнограду на суму понад два мільйона грн. Предметами договорів були послуги з виступу артистів, організації технічного забезпечення святкових заходів, перевезення, реклами та інш. Крім цього, в грудні 2016 р. Володимир Пригладь за переговорною процедурою продав КП «Управління міського господарства» (м. Покровськ) два автобуси за 1,70 млн грн.

Територіальні громади Покровська та Мирнограда є єдиними державними замовниками Володимира Пригладя.

Також у Покровську двічі цього року замовляли виступ оперного співака Володимира Гришка, який брав по 289 тис грн. за концерт.

Міським головою Покровська з грудня 2015 р. є Руслан Требушкін, який з листопада 2010 р. по листопад 2015 р. очолював міську раду Мирнограда. Міським головою Мирнограда на даний час є Олександр Брикалов, який за часів керування містом Требушкіна був секретарем міськради.

Витрати Відділу культури Покровської міськради на закупівлю послуг з організації святкових заходів в січні-серпні 2017 р.:

Свято/Захід Місяць Виконавець Ціна договору (тис. грн. без ПДВ) Виступ артистів естрадного театру Наталії Валевської на святкуванні Дня міста та Дня шахтаря серпень ФОП Валевська Н.О. 299,9 Творча зустріч народного артиста України Володимира Даниловича Гришка з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня березень ФОП Гришко В.Д. 288,6 Виступ артиста мистецького естрадного театру Володимира Гришка з нагоди святкування Дня місцевого самоврядування квітень ФОП Гришко В.Д. 288,6 День Молоді червень ФОП Калініченко С.М. 199 Виступ артистів мистецького естрадного театру з нагоди святкування Нового Року січень ФОП Пригладь В.В. 199 Святковий концерт «Тамерлан і Альона» з нагоди Дня молоді червень ТОВ «Тамерлан і Альона» 166 День Європи квітень ФОП Калініченко С.М. 139 День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості липень ФОП Калініченко С.М. 133,4 Концерт гурту SunStroke Projekt червень ФОП Лежньов Р.В. 126 День захисту дітей червень ФОП Калініченко С.М. 85 Концерт гурту «Mad Heands XL» червень ФОП Дорошенко Л.І. 74 День медичного працівника червень ФОП Калініченко С.М. 67 День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості липень ФОП Пригладь В.В. 65,6 День Європи квітень ФОП Дорошенко Л.І. 61 Всеукраїнська мистецька акція «За мир і щастя в Україні» січень ФОП Калініченко С.М. 60 Святкування Масляної лютий ФОП Калініченко С.М. 53 Міжнародний жіночий день 8 березня березень ФОП Калініченко С.М. 45 День працівників ЖКГ березень ФОП Калініченко С.М. 39 Святкові заходи у м. Родинське січень ФОП Нікулін Р.М. 35 Творча зустріч народного артиста України Володимира Гришка з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня. березень ФОП Пригладь В.В. 20 Всього: 2444,1

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